Героев Великой Отечественной нужно «упаковывать» в комиксы

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21 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 15:40  |  vz.ru
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Интернет становится локомотивом российской экономики

Экспорт российских ИТ-продуктов и услуг достиг планки в 10 миллиардов долларовФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Немецкие деловые СМИ предсказывают России превращение в великую IT-державу. Ряд отечественных компаний за короткий срок и без особой поддержки государства стали полноценными транснациональными игроками, и этот факт безоговорочно признается на Западе. Более того, потенциал роста нашей ИТ-отрасли выглядит неисчерпаемым. Но так ли всё хорошо, как видится из ФРГ? Подробности...
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Россия приступила к укреплению «внутреннего каркаса» государства

В Гостином дворе собралось более тысячи человек: думцы, сенаторы, а также губернаторы и министры, деятели искусства и наукиФото: Екатерина Штукина/пресс-служба
правительства РФ/ТАСС
«Милитаристская» часть послания Владимира Путина была яркой и запоминающейся, но главным в речи президента было то, что касалось «социалки». Поддержка многодетных семей и малоимущих, «ипотечные каникулы» и поддержка здравоохранения – обо всем этом было сказано больше и подробнее, чем о новых кораблях и самолетах. Главное – президент обозначил «горизонт ответственности» за реализацию принятых решений. Подробности...
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Кто стравливает русский и белорусский языки

Теперь на фасаде минского вокзала остались лишь английские и белорусские надписиФото: by24.org
Признаком «уничтожения русского языка в Белоруссии» назвали в прессе демонтаж русскоязычной вывески над центральным входом в минский вокзал. Одни уверяют, что это просто подготовка к II Европейским играм в белорусской столице, другие пугают: возвращается тотальная белорусизация, как в начале 1990-х. Действительно ли русский язык становится уязвимым в братской республике? Подробности...
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Лучшие вузы стран Запада погрязли в расизме

Конференция по борьбе с расизмом на площадке ООНФото: Denis Balibouse/Reuters
Лозунги о том, что «белых и устарелых» профессоров пора заменить на чернокожих женщин, в России вызывают либо непонимание, либо смех. Мало кто знает, что кроется за такими призывами. Сколь бы глупо они ни звучали, нужно понимать, что лучшие вузы США и Британии действительно погрязли в расизме. И выхода из этой ситуации нет. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Героев Великой Отечественной нужно «упаковывать» в комиксы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Пора прекратить истерить и вытереть лицемерные слезы по поводу шуток над Карбышевым. Лицемерные – потому что ни за что не поверю, что возмущающиеся ни разу в жизни не шутили и не рассказывали анекдоты про Ивана Сусанина. Подробности...
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          Героев Великой Отечественной нужно «упаковывать» в комиксы

          Ирина Алкснис
          обозреватель РИА «Новости»
          		 21 февраля 2019, 11:54

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          Не успел отгреметь скандал с шуткой про генерала Карбышева, как СМИ принесли свежую порцию новостей на близкие темы.

          Испанская газета опубликовала хвалебную статью, воспевающую мужество и героизм испанской добровольческой «Голубой дивизии», участвовавшей в блокаде Ленинграда.

          В Бельгии разразился скандал, когда выяснилось, что все послевоенные десятилетия ряд граждан страны получали от Германии надбавки к пенсии, назначенные им Адольфом Гитлером «за преданность, лояльность и покорность». Сейчас таковых осталось 27 человек, и, судя по всему, депутатская инициатива о прекращении данной практики не принесет положительного результата.

          Ну а наши юго-западные соседи изо всех сил борются с выходом в американский прокат российского фильма «Т-34».

          Каждая такая новость вызывает привычную реакцию в СМИ и среди политически активной общественности – бурное возмущение, требование самых жестких кар и истерический алармизм. Эмоционально такую реакцию понять можно, но это ничуть не отменяет того, что по уму она совершенно неправильная – и неумная.

          Фото: кадр из видео

          Эти все более многочисленные и так беспокоящие нас события – от «мальчика Коли» до неуместных шуток по поводу Карбышева, от апологетики легионеров СС до все более частого «а что такого?» – отражают абсолютно естественный процесс. Печальный для тех, для кого Великая Отечественная остается болезненным и крайне личным переживанием, но естественный.

          С одной стороны, понятно и закономерно желание некоторых людей, политических сил и даже ряда государств обелить своих предков, замаравшихся в крайне неприглядных вещах. С другой стороны, невозможно (и бесполезно) требовать от людей, никогда и никак не соприкасавшихся с тем временем и теми событиями (хотя бы через личное общение с непосредственными участниками), такого же уровня знания, погружения и сопереживания, что и от тех из нас, кого воспитывали родители или бабушки-дедушки – свидетели и участники войны.

          Для новых поколений Вторая мировая и Великая Отечественная превращаются в просто «еще одну войну» в длинном списке кровавых конфликтов человечества – и ее действительно переписывают в соответствии с текущими реалиями, приоритетами и раскладом политических сил. Дальше будет только хуже, потому что такова неумолимая логика человеческой памяти и психологии.

          Сломать ее – эту логику – невозможно, но ее можно использовать в своих интересах.

          Однако для этого надо прекратить истерить и вытереть лицемерные слезы по поводу шуток над Карбышевым. Лицемерные – потому что ни за что не поверю, что возмущающиеся ни разу в жизни не шутили и не рассказывали анекдоты про Ивана Сусанина, а разница между этими героями русской истории только в том, что от одного нас отделяют семьдесят лет, а от другого – более четырехсот. А потому надо принять реальность и начать играть по ее правилам.

          Да, полным ходом идет десакрализация Второй мировой войны и роли нашей страны в ней. Да, идут масштабные процессы по оправданию пособников нацистов, а местами уже и их самих.

          Любые попытки противостоять этим процессам с помощью методов предыдущих десятилетий – патетических и неумолимо серьезных – обрекут Россию на поражение. Причем не только на мировом уровне, но и внутри страны, потому что не сработают эти методы с молодыми поколениями, которые неуклонно увеличивают свою долю в обществе.

          Истерические вопли про «ничего не знающих и потерявших совесть потомков» способны только оттолкнуть людей – наших людей. Что уж говорить про иностранцев.

          Великой Отечественной войне предстоит тот же путь, что до этого в общественном восприятии и в народной памяти прошла Отечественная война 1812 года и борьба с польскими интервентами во время Смуты. Трагедийный накал снизится, ее история станет более светлой, жизнеутверждающей... и легковесной. Чтобы герои ВОВ стали своими для новых поколений, чтобы их имена помнили, чтобы они не казались «вымышленными персонажами», их жизни надо будет «упаковывать» в современный формат, включая блокбастеры и даже комиксы.

          Но самое главное, что если это будет сделано хорошо, то у России есть шанс действительно посоревноваться с Западом в навязывании своей картины и версии тех все дальше отстоящих от нас событий.

          Кстати, в этом смысле Украина вполне права в своих попытках лечь костьми поперек проката «Т-34» в Штатах, потому что это тот самый информационный и пропагандистский формат, который работает для современной публики.


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