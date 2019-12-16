Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги

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Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
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О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года, умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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Газ толкает Израиль и Турцию на силовой конфликт

Израиль использует авиацию, чтобы припугнуть турецких буровиковФото: Amir Cohen/Reuters
Турецкие боевые дроны размещают на Северном Кипре для присмотра за израильтянами. Израильская авиация угрожающе зависает над турецкими буровиками, а турецкий военный корабль прогоняет израильское научное судно. В нейтральных водах Восточного Средиземноморья разгорается новый ближневосточный конфликт из-за месторождений газа. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Он нажил две квартиры в Москве, а потом познакомился с женщиной. Она очень любила деньги, постоянно влезала в кредиты и изменяла. Он продал квартиру и деньги подарил ей. Потратив их, она снова начала ему изменять. Тогда он продал вторую квартиру. Подробности...

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Пока Берлин от выбора уклоняется, но рано или поздно ему, а вместе с ним и Евросоюзу, придется выбрать сторону, и сторона эта будет, конечно, не китайской. Американцы, даже с Трампом в качестве президента, европейцам ближе и понятней. Подробности...

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              Марина Ахмедова

              Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги

              Марина Ахмедова
              Журналист, писатель
              		 16 декабря 2019, 17:40

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              Недавно я брала интервью у одной девушки – она организовала конкурс красоты в маленьком городе. Очень скоро разговор перешел на домашнее насилие, и я немного сникла – ну, я же хотела написать о чем-нибудь неактуальном, несоциальном. В кои-то веки мне захотелось писать о чем-то нейтральном – о философии настоящей русской красоты, сохранившейся только в провинции, и не вышедшей в инстаграмный тираж.

              Историю девушки я выслушала внимательно. Вкратце она такова: муж ее бил и не работал. Она его любила. Он давил ее психологически. Она его любила. Он беспричинно менял гнев на милость, милость на гнев и бил ее. Она его любила и боялась. Потом ушла. Вернулась. Ушла. Вернулась. Сейчас она не с ним. Мы с ней час проговорили о домашнем насилии, я задала ей все стандартные вопросы, которые полагается задать жертве этого насилия. И вдруг она сказала кое-что, от чего я вспылила.

              – Если вы стоите перед выбором – любовь или деньги, смело выбирайте деньги, – сказала она.

              К слову, девушку зовут Любовь. Избавившись от мужа-агрессора, она записалась на курсы по работе с недвижимостью. Прослушав их, она взяла квартиру на окраине Москвы в ипотеку, и сейчас живет в ней. Надо заметить, что это сразу повысило ее статус в глазах жителей ее городка. Она там стала уважаемым человеком, и никто ее больше не попрекал тем, что у нее нет мужа. Зато у нее есть квартира в Москве! Она выбилась. Она добилась. Она выбралась из этой провинции. Я и сама недавно побывала в этом городке и точно знаю, что о Любови там говорят с большим уважением, а некоторые и с завистью. Потому что она смогла сделать то, что удавалось лишь единичным жителям города, а если и удавалось женщинам, то только при помощи мужчин. Я отметила про себя – ого, а квартира в Москве, взятая в ипотеку, для них круче, чем вечная социальная установка – «Надо выйти замуж!». Старые стереотипы рушатся. Финансовые ценности разбивают семейно-бытовые.

              Та фраза о деньгах, которые всегда предпочтительней любви, принадлежит «гуру» курсов о недвижимости, то есть той женщине, которая их вела. Любовь, как и я, услышав ее, сначала вспылила и заспорила с гуру. Гуру стояла на своем. Спор продолжился в переписке WhatsApp. Гуру победила.

              Фото: Дорога перемен, BBC Films

              «Любовь всего сильней», «любовь сильней смерти и болезни» – крутила я в голове фразы, отпечатанные там самой жизнью. Но вместо всего этого просто сказала – «Какой наглый цинизм!». А потом вспомнила еще одного человека, у которого брала интервью в этом году. Это был актер театра Антон Демура. Вкратце его история такова: своим трудом он нажил две квартиры в Москве, а потом познакомился с женщиной и вступил с ней в гражданский брак. Она очень любила деньги, постоянно влезала в кредиты и изменяла Демуре. Он продал квартиру и деньги с продажи подарил ей. Потратив их, она снова начала ему изменять. Тогда он продал вторую квартиру и деньги с продажи подарил ей, оставив себе чуть-чуть. На эти чуть-чуть он купил квартиру в непостроенном доме по договору долевого участия. И уехал в Израиль – сводить счеты с жизнью под водой. Он – еще дайвер. Без жены он жить не мог, а мысли о том, как она там сейчас с любовником, приносили невыносимые страдания, покончить с которыми могла только смерть.

              Но свести счеты с жизнью оказалось не так-то просто. Может, потому что жизнь оказалась сильнее смерти. Он вернулся в Москву. А застройщик еще и не думал сдавать жилье в эксплуатацию. Демура ждал на съемной квартире. Застройщик обанкротился и бежал из страны. Демура переселился в хостел. Он работал водителем Скорой, Яндекс-такси, ел растворимую лапшу, жил в дешевых местах. Наше интервью превратилось в разговор о том, как прожить на сто рублей в день.

              Мы сидели с ним в кофейне в центре Москвы. К этому моменту он уже поправил свое финансовое состояние. Мы пили капучино. Демура уже мог заплатить по общему счету и даже на этом настаивал. И тут он произнес фразу – «Из-за любви я совершил финансовый суицид». Дальше он говорил о том, что сделал главный вывод своей жизни: решения, связанные с большими деньгами, нельзя принимать во время эмоциональных потрясений и депрессий.

              Его любовь к жене осталась в прошлом – где-то на дне моря, в котором он пытался покончить с собой, где-то в хостеле, где всегда пахло прогорклым маслом, где-то в ядовитых парах дезинфекционной бани, когда он мысля вместе с бомжами для того, чтобы, не имея прописки, получить медицинское обслуживание. Но и честно заработанные квартиры остались в прошлом. И он об этом сожалел. Сейчас между любовью и деньгами он выбрал бы деньги.

              И вот сижу я в той же кофейне в центре Москвы, за тем же столиком – я часто беру именно тут интервью и сажусь именно за этот столик, если он свободен, нас обслуживает тот же официант. Только сейчас напротив меня сидит уже не Демура, а Любовь – бывшая жертва домашнего насилия, и говорит, что между любовью и деньгами надо выбирать деньги. Какое повторение реальности – те же слова на том же месте!

              «Как они похожи! – подумала я. – Любовь и Демура». И я, конечно, извлеку полезный вывод из сравнения их историй. Настолько полезный, что запишу его в свой блокнот, отпечатаю в голове и вобью в заметки на телефоне. И буду помнить о нем всегда! Видимо, не надо брать квартиру в ипотеку в том доме, который еще не сдан в эксплуатацию. Особенно, если другого жилья в собственности нет. Любовь, насытившись опытом «духовного гуру по недвижимости» взяла квартиру в доме, где уже жили, но подальше – на окраине. Демура с застройщиком промахнулся и до сих пор ждет, когда строительство возобновится.

              А вот мнения о любви я никогда не изменю – она всего сильней. Просто не надо путать ее с нелюбовью и зависимостью. И, скорее всего, гуру по недвижимости вовсе и не любовь имела в виду, а ее – зависимость.

              И все-таки «духовным гуру» по финансам и недвижимости тоже иногда следует просвещаться гуманитарно, чтобы не путать формулировки!


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