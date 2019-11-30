Из атаки в Лондоне следуют два очевидных вывода

Наш местный свежий террористический акт заставил многих «экспертов по терроризму» в очередной раз поиздеваться над старой доброй Англией.

Вот, смотрите, дескать, докуда дошла английская толерантность: человека уже сажали в 2012 по подозрению к причастности к терроризму, только выпустили «условно-досрочно» (у нас это называется «on licence»), еще браслет на ноге, а он поперся на съезд Института криминологии Кембриджа и на обратном пути зарезал двух человек и порезал трёх!

Це Еуропа - россиянину подобное правосудие не надо! Сажать - так сажать! А мне кажется, что из произошедшего теракта (и не только из него) прямо и ненавязчиво следуют два почти очевидных вывода.

Во-первых, как не ограничивало государство продажу ножей и прочего холодного оружия молодёжи и не пойми кому (ввели пару очень жёстких законов) — польза от этого все равно весьма относительная. Нож купить или найти всегда можно. Было бы желание совершить теракт, а средства найдутся.

Каждому в голову не залезешь. Встал утром, наточил ножи, прочёл молитвы — и пошёл людей резать. Помочь могут только неравнодушные и наблюдательные граждане, но и то далеко не всегда.

Поэтому, забудьте о свободе слова и обмене информацией - всех все настойчивей будут просматривать, прослушивать и читать. Просто иных методов борьбы с «бытовым» терроризмом пока не придумали.

Во-вторых, отсутствие у человека огнестрельного оружия уже не первый раз в Лондоне приводит к тому, что серьёзно порезать или убить террорист успевает только 3-4 человек - не больше. Это ужасно, но вот что бы было, если бы у него была пара автоматических винтовок и пулемёт? Ну, как у террористов-активистов в Штатах. Пах-пах - и тридцать трупов.

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Таким образом, практически полный запрет на владение и строгий контроль за огнестрельным оружием оправдывают себя. Если мы не хотим терактов с дюжинами трупов - никакой легализации короткоствола и ввести более строгий контроль за владения оружием вообще.

Источник: Блог Дмитрия Гололобова