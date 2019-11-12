Того, кто уходит, надо отпускать

Взгляд
12 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 10:23  |  vz.ru
Разделы

Россия перестала зависеть от цен на нефть

Россия легко переживает падение нефтегазовых доходов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Для экспорта нефти и газа 2019 год оказался не лучшим. Россия заработала на своих главных сырьевых ресурсах меньше, чем годом ранее. Доходы от экспорта нефти упали на 4%, от экспорта газа – в три раза сильнее. Несмотря на это, российская экономика не скатилась в рецессию, а российский бюджет сохранил профицит. Подробности...
Перейти а раздел…

Три сценария жизни свергнутых правителей

Хуан Перон вернулся в президентский дворец в столице Аргентины спустя 18 лет, проведенных в эмиграцииФото: AP/ТАСС
Потеря власти в Боливии Эво Моралесом и сообщения о покупке семьей Башара Асада квартир в «Москва-Сити» стали поводом для потока шуток насчет «бегства в Ростов». И хотя в обоих случаях ни о каком переезде в Россию отрекшихся от власти иностранных лидеров речи не идет, сама тема заграничного изгнания бывших глав государств достаточно интересна. И вовсе не так однозначна, как кажется. Подробности...
Перейти а раздел…

«Дело Соколова» показало тревожную особенность российского общества

Соколов раскаивается – но есть признаки того, что его преступление не было случайностьюФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Следователи, психиатры и обыватели ищут причины чудовищного преступления, совершенного петербургским историком Олегом Соколовым. Адвокаты утверждают, что Соколов убил свою любовницу «в состоянии аффекта», но есть свидетельства, что он мог применять насилие и по отношению к другим своим женщинам. И это уже является показателем того, как в России относятся к насилию как таковому. Подробности...
Перейти а раздел…

Из основателя «Белых касок» будут делать нового Скрипаля

Джеймс Ле Мезюрье имеет весьма загадочную биографиюФото: AP/ТАСС
В Стамбуле найден мертвым один из основателей НГО «Белые каски», подданный Великобритании Джеймс Ле Мезюрье. Данные полиции свидетельствуют или о несчастном случае, или о самоубийстве, но уже практически все англоязычные СМИ успели (прямо или косвенно) обвинить в его гибели Россию. И история эта, похоже, только начинается. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Того, кто уходит, надо отпускать

Сергей Худиев, публицист, богослов
На религиозные сообщества оказывается огромное давление с тем, чтобы заставить их принять либеральную повестку дня. В отличие от большевиков, которые стремились просто и грубо физически уничтожить Церковь, основная стратегия либералов состоит в растлении ее изнутри. Подробности...

Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью

Николай Гурьянов, журналист
Грудное вскармливание – это максимально красиво. Насколько красивыми вообще могут быть явления. И кажется невероятным, что у кого-то этот процесс может вызывать неприятие и даже желание запретить его. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Арабская весна может грянуть и в ноябре

Андрей Манчук, политолог
В Ливане уже несколько недель продолжаются массовые протесты под социальными лозунгами. Их уникальность в том, что протесты объединили практически все политические, конфессиональные и этнические силы этой маленькой странной страны. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    В Боливии победила «цветная революция»

    Как менялась дорога из Петербурга в Москву

    Обсуждение: 8 комментариев

    Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга»

      Перейти а раздел…

      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
      Подробности...

      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
      Подробности...

      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Самолет ВВС Мексики с Моралесом на борту сел в Парагвае из-за отказа Перу
              Назарбаев предложил организовать встречу Путина и ЗеленскогоТрамп запретил Белому дому реагировать на инцидент в Керченском проливеВ Швейцарии захотели вернуть Россию в европейское пространствоМИД отреагировал на «российский след» в гибели сооснователя «Белых касок»
              В Совфеде придумали наказание для разведенных родителейЗеленскому предсказали провал из-за «любимых друзей»На марше антисемитов в Польше произошли столкновенияВ Подмосковье сожгли 13 автомобилей фотовидефиксации
              Психиатр: Если женщина при самоубийстве берет с собой детей, это говорит о психозеФранция заранее объявила Россию виновной в срыве нормандского саммитаШоумен Сивохо предложил первый шаг для «реинтеграции» ДонбассаУ Верки Сердючки случилась блокада сердца

              Главная тема


              Из основателя «Белых касок» будут делать нового Скрипаля

              громкое дело


              Соколов в СИЗО заявил, что «сходит с ума»

              «манипуляции видны воочию»


              ВАДА предсказало решение о несоответствии РУСАДА кодексу

              экстрадиция подозреваемого


              Израиль передал россиянина Буркова представителям минюста США

              Видео

              украинский националист


              Ненависть поляков к «бандеровцам» поставлена под сомнение

              «братья-раскольники»


              Греция нанесла очередной удар по русскому православию

              три сценария


              Европа начала подбирать место России на мировой арене

              победный форсаж


              Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Задушевные беседы


              Святослав Шевченко: Батюшки болеют теми же болезнями, что и прихожане

              Добиться уважения


              Александр Малькевич: Как справляться с произволом западных интернет-гигантов

              Уникальные протесты


              Андрей Манчук: Арабская весна может грянуть и в ноябре

              на ваш взгляд


              Допустимо ли публичное кормление грудью?


              Сергей Худиев

              Того, кто уходит, надо отпускать

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 12 ноября 2019, 09:38

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              На днях патриарх Александрийский Феодор II признал учрежденную патриархом Варфоломеем «Православную церковь Украины». Структуру, которая была создана для того, чтобы вытеснить вдвое большую по числу приходов Украинскую православную церковь в общении с Московским патриархатом, возглавляемую митрополитом Онуфрием, который пользуется огромным авторитетом.

              Раскол в мировом православии существенно углубился, и нам стоит напомнить содержание и контекст конфликта – как церковный, так и мировоззренческий.

              Мировое православие состоит из пятнадцати поместных церквей, возглавляемых своими патриархами. Московский и Константинопольский патриархаты расходятся в понимании того, какими должны быть отношения между ними. Константинополь провозглашает себя «первым без равных», primus sine paribus, главой всего православного мира, который вправе распоряжаться на канонических территориях других церквей, как у себя дома. Патриарх Константинопольский Варфоломей нашел удобную возможность утвердить свои притязания, когда Петр Порошенко, бывший тогда президентом Украины, попросил его создать на территории Украины Церковь, которую бы признавало мировое православие, но которая была бы никак не связана с Московским патриархатом.

              Порошенко, ища поддержки украинских националистов, попытался перевести украинских православных под Константинополь; нельзя сказать, что это удалось – хотя патриарх Варфоломей и создал на Украине новую структуру (ПЦУ), объединив два старых церковных раскола, только двое из 90 епископов УПЦ согласились к ней присоединиться. Патриарх Варфоломей, еще недавно признававший митрополита Онуфрия законным предстоятелем, объявил «митрополитом Киевским» другого человека, Епифания.

              Со своей стороны, Московский патриархат считает, что все православные патриархи равны и не должны нарушать канонические границы друг друга, и полагает действия Константинополя очевидным беззаконием.

              Фото: Алешковский Митя/ТАСС

              Хотя патриарх Варфоломей оказывает огромное давление на другие поместные церкви (в чем ему нескрываемо помогает американская дипломатия), процесс признания ПЦУ идет с огромным трудом – прежде всего, потому, что, согласно канонам (церковным правилам), ни сам Епифаний, ни значительная часть «епископата» новой структуры не были рукоположены в священный сан должным образом.

              Но Константинополю удалось додавить до признания ПЦУ Элладскую православную церковь – и теперь вот Александрийский патриархат. Как это вполне очевидно, в принятии такого решения важную роль играет греческий национализм, который видит патриархе Варфоломее «этнарха», главу нации, которого надо поддерживать из соображений племенной солидарности.

              Стоит заметить, что и среди греческих архиереев, священников и благочестивых мирян есть немало людей, которые относятся к поведению Варфоломея с резким неодобрением – но, увы, их точка зрения не была услышана.

              Сеть полна напоминаний о том, как еще совсем недавно Александрийский патриарх Феодор II не только признавал митрополита Онуфрия единственным законным предстоятелем Украинской церкви, но и лично изъявлял ему знаки самой сердечной братской привязанности, называл его «святым человеком» и призывал хранить ему верность. Фотографии и видеозаписи – совсем недавние – сохранились в изобилии, что побуждает многих комментаторов в сети вспоминать известный евангельский эпизод с поцелуем Иуды. При этом никаких канонических преступлений, которыми можно было бы оправдать такую перемену отношения, митрополит Онуфрий не совершил – его даже и не обвиняют в них.

              И первое, что бросается в глаза в этой ситуации – это обесценивание сначала патриархом Константинопольским, а теперь и Александрийским, как себя лично, так и своих титулов и кафедр. Власть церковного иерарха держится на том, что верующий народ видит в нем хранителя церковного предания, догматического и канонического, «право правяща слово Твоея истины». Слово, сообразное истине, не может меняться в зависимости от текущих политическим раскладов – если три года назад канонической истиной было то, что законный предстоятель украинской церкви – митрополит Онуфрий, и оба иерарха эту истину признавали, то это является истиной и сейчас. Если позиция обоих патриархов меняется – сначала они признают митрополита Онуфрия, потом – нет, мы вправе спросить: когда их позиция являлась ложной и противной канонам – тогда или сейчас?

              В любом случае такая перемена дисквалифицирует их, как авторитетных толкователей церковного предания. Более того, если их позиция изменилась сегодня, то что помешает ей измениться завтра? Что помешает людям, которые провозглашали одно мнение как истину вчера, противоположное – сегодня, изменить свои убеждения еще раз – и самым непредсказуемым образом?

              Нас, северян, часто упрекают в угрюмости – мы не особенно щедры на объятья и улыбки. Зато мы воспринимаем их всерьез. Когда оказывается, что самые теплые и сердечные изъявления дружелюбия со стороны патриарха Феодора II ничего не значат – как, впрочем, и улыбки патриарха Варфоломея – и могут в любой момент обернуться обманом, нам остается только признать, что расположение этих людей имеет ту же цену, что и их суждение о канонах.

              Это как если бы, скажем, правительство США объявило конфискационную реформу, в ходе которой объявило бы все – электронные или бумажные – зеленые доллары недействительными, а затем выпустило бы другие, скажем, розовые, оставив всех, кто вкладывался в их валюту, с кучей бессмысленной резаной бумаги.

              Это привело бы к тому, что люди отказались брать новые доллары – понимая, что с ними в любой момент может случиться то же самое, что и со старыми. Авторитет, признание, одобрение или знаки сердечной привязанности со стороны Константинополя или Александрии превращены, поведением их предстоятелей, в такую же обесцененную валюту, брать которую не имеет смысла. Слово, на которое нельзя полагаться, неизбежно утрачивает всякую ценность.

              Конечно, эта экономическая аналогия неполна – есть еще авторитет древних кафедр, благочестивые воспоминания о днях, когда их занимали люди, вызывавшие больше доверия. Мы, православные люди, живем Преданием – и для нас далекая история Церкви важна и реальна.

              Но история Церкви динамична, а не статична. Где-нибудь в VIII веке никто не сомневался, что Константинополь – славнейший город христианского (да и всего) мира, а о том, что в славянских землях возникнет могущественная православная держава, едва ли кто мог бы догадываться – там язычники, немногочисленные и несчастные, поклонялись деревянным идолам.

              Но время прошло – и цветущие некогда центры христианской цивилизации подпали под чужую власть и пришли в упадок, а некогда дикий север украсился множеством монастырей, храмов, благочестивых подвижников и святых.

              Так бывает в истории Церкви – когда-то полноводные потоки, поившие весь мир, иссыхают, но благодать Божия находит новые русла, и призывает новые народы.

              И оказывается, что люди, носящие титулы, бывшие когда-то великими и славными, не соответствуют им ни по масштабам влияния, ни по личным качествам. Мы приезжаем туда, где был Константинополь, и видим остатки ромейской кладки – а его нынешние жители ни обычаями, ни языком, ни, главное, верой, не напоминают древних ромеев.

              Мы любим и чтим Константинополь, и с волнением читаем о его великой, славной и героической истории, и, может, даже мечтаем стоять с мечом в руке на его стенах, отражая натиск воинов султана – но, увы, Константинополя давно нет. Возможно, пришло время это осознать.

              Конечно, так бывает, что носитель древнего и славного аристократического титула не имеет больше ни земель, ни замков, ни блестящей свиты, и должен работать, как все люди. Но он помнит свое имя, и помнит, к чему оно обязывает, так что его поведение выдает настоящего аристократа – благородного, скромного, верного слову, мужественного, справедливого, ответственного, так, что вы почти невольно готовы повиноваться ему и в его нынешнем скромном положении. Но, увы и увы, это явно не тот случай.

              Это душераздирающе печально, но мы не можем жить ностальгической мечтой о древних временах. Наша ответственность, как православных людей, состоит в том, чтобы служить Богу и людям в той эпохе, в которой мы находимся. А в эту эпоху мы призваны не стоять на стенах Константинополя – увы, они давно уже пали – а понять, что – и от кого – мы обороняем сейчас. Потому что в текущий конфликт вовлечены мощные политические силы, которые никак не являются церковными.

              Еще в самом начале текущего кризиса один антицерковный журналист с удовлетворением предвещал «раскол Православия на либеральное (с центром в Константинополе) и консервативное (с центром в Москве)». Едва ли он выдал страшную тайну. Не нужно быть посвященным в какие-то секретные планы, чтобы догадаться, что силы, желающие подчинить и разрушить Православную Церковь, будут работать именно над этим.

              Современная глобалистская элита имеет вполне сложившуюся идеологию; очень коротко ее можно выразить лозунгом «меньше народа – больше кислорода». А если сказать несколько подробнее, то, согласно этой идеологии, земле грозит перенаселение и связанное с ним катастрофическое потепление климата. Если не принимать никаких мер, атмосфера перегреется, сельское хозяйство рухнет, человечество постигнут великие бедствия, сравнимые, по словам медиамагната Теда Тернера, с последствиями ядерной войны. Поэтому богатейшие и влиятельнейшие люди мира – объединенные в так называемый «добрый клуб» – ставят себе целью «борьбу с перенаселением», и решительное сокращение рождаемости. В этом контексте становится понятно настойчивое продвижение абортов и заведомо бесплодных форм сексуального поведения, а также борьба с семьей, в которой, собственно, и происходит грозящее такими бедами умножение человеческого рода.

              Конечно, тут можно заметить, что если земля и перенаселена – то уж точно не русскими, не украинцами, и не европейцами вообще, и либералы склоняют к бесплодию народы и так малоплодные, и в реальности это может привести только к вытеснению народов, подпавших под либеральное влияние, народами, сохранившими здоровое почтение к семье. Можно также заметить, что пугать людей глобальными угрозами – это хороший способ добиваться глобальной власти. Но, так или иначе, либеральная программа принципиально направлена против семьи и детей.

              Традиционная и, особенно, религиозная этика, которая чтит семью и чадородие, а вот извращения и аборты, напротив, порицает, оказывается неизбежным противником этой программы.

              Религиозные семьи статистически заметно многодетнее. Поэтому на религиозные сообщества оказывается огромное давление с тем, чтобы заставить их принять либеральную повестку дня – или хотя бы подорвать их влияние, если это не удастся. В отличие от большевиков, которые стремились просто и грубо физически уничтожить Церковь, основная стратегия либералов состоит в растлении ее изнутри. Недавняя новость показывает яркий пример того, как выглядит религиозная община, в отношении которой либералы вполне достигли своих целей.

              5 ноября Национальная федерация абортов США объявила своим президентом Кэтрин Рэгсдейл, давнюю про-абортную активистку и, по совместительству, «священницу» Епископальной церкви США. По ее словам, «Те, кто делают аборт – одни из моих личных героев и современных святых». Кэтрин – лесбиянка, «женатая» на другой «священнице» той же общины.

              Огромные усилия направлены на поддержку либеральных активистов в других христианских сообществах – протестантских и католических служителей, которые трудятся над превращением своих общин в то же самое, во что уже превратилась Епископальная церковь США.

              Конечно, либеральные общины, которые «пошли навстречу современному человеку», умирают от обезлюживания и распродают ненужные им более церковные здания под книжные магазины и бары – верующие люди их покидают, прогрессивная общественность как не ходила, так и не ходит – но в этом-то и состоит цель либеральных реформ.

              В православии либеральное течение было еще недавно незаметно, и мы могли с удовлетворением отмечать, что нас эта западная болезнь не коснулась. Увы, это больше не так. Было бы наивно думать, что нас оставят в покое. Либеральные фонды открыто поддерживают «православных богословов», которые призывают к пересмотру учения Церкви и «признанию сексуального разнообразия».

              Православные, живущие в западных странах, находятся под огромным давлением окружающей либеральной культуры. Но на пути этого давления есть серьезная преграда – влияние Русской православной церкви. Россия – одна из немногих европейских стран, где церкви строятся, а не сносятся или переоборудуются в кафе и магазины, а общественная атмосфера, скорее, неблагоприятна для либеральных идей.

              Поэтому для того, чтобы либерализировать православную Церковь, нужно разрушить в ней влияние Московского патриархата – а потом уже, по отдельности, реформировать более уязвимые поместные церкви.

              Лучший друг патриарха Варфоломея, увенчанный от него престижной премией имени патриарха Афинагора, бывший вице-президент США Джо Байден, известен не только своей коррупцией, но решительными про-абортными и про-ЛГБТ взглядами, да и вообще патриарх Варфоломей – человек глубоко свой для либеральной элиты США.

              Он отозвался, когда его воодушевили устроить глобальный раскол в православии – и роль американской дипломатии во всем процессе никто не скрывал. На какие еще просьбы своих либеральных друзей он отзовется, мы, конечно, не можем утверждать заранее – но можем не сомневаться, что такие просьбы последуют. Об их содержании нам тоже нетрудно догадаться.

              Можем ли мы принять систему управления Церковью, при котором во главе ее встанет человек с папскими полномочиями, и при этом находящийся под сильным влиянием внешних и враждебных Церкви сил? Нет – и по многим важным причинам.

              Если на нас возложена миссия отстаивать правую веру, семью и здравый смысл перед натиском глобальной либеральной идеологии – что же, будем эту миссию нести. С благодарностью приветствуя тех, кто стоит рядом с нами, и спокойно отпуская тех, кто уходит.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью

              Николай Гурьянов, журналист
              Грудное вскармливание – это максимально красиво. Насколько красивыми вообще могут быть явления. И кажется невероятным, что у кого-то этот процесс может вызывать неприятие и даже желание запретить его. Подробности...
              Обсуждение: 44 комментария

              Арабская весна может грянуть и в ноябре

              Андрей Манчук, политолог
              В Ливане уже несколько недель продолжаются массовые протесты под социальными лозунгами. Их уникальность в том, что протесты объединили практически все политические, конфессиональные и этнические силы этой маленькой странной страны. Подробности...
              Обсуждение: 16 комментариев

              Как справляться с произволом западных интернет-гигантов

              Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
              Китай смог добиться уважения от самых разных мировых брендов, раз за разом «нагибая» их; что же тогда должно случиться еще с нами и у нас, чтобы, наконец, открылись глаза и в России? Подробности...
              Обсуждение: 31 комментарий

              Батюшки болеют теми же болезнями, что и прихожане

              Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              В России очень мало православных священников – всего 20 тысяч на всю страну. И на задушевные беседы с прихожанами часто просто не хватает времени. Но только ли в количестве проблема? Подробности...
              Обсуждение: 36 комментариев

              У нас будет очень много счастливых беременностей

              Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
              Государство не должно быть дурачком, который стоит перед женщиной и выпрашивает у нее ребеночка: «а то мы вымрем», «а кто же экономику будет поднимать», «ты рожай, пожалуйста». Подробности...
              Обсуждение: 154 комментария

              Германия так и не избавилась от своей стены

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Три десятилетия назад ГДР и ФРГ начали объединяться. Но так и не объединились до сих пор. Запад живет сам по себе, Восток – сам по себе, и с мест своих им не сойти. Да, при этом они еще и не любят друг друга. Подробности...
              Обсуждение: 25 комментариев

              Макрон не ответил на главный вопрос про Россию

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Президент Франции рассказал о путях дальнейшего развития России. Первый он назвал бессмысленным, второй – унизительным, а третий – органичным. Но проблема в том, что Россия давно считает себя частью Европы, а сама Европа так не считает. Подробности...
              Обсуждение: 33 комментария

              Украина заблудилась на майдане

              Глеб Простаков, журналист
              Поиск мнимого перерождения страны оказался губительным для украинцев. Майдан, в точности как в песне, превратился в место, где каждый слышит только себя, замкнутым кругом в котором смешались боль, обида, обозленность и непонимание. Подробности...
              Обсуждение: 128 комментариев

              В чем смысл испытаний на краповый берет

              Сергей Козлов, ветеран спецназа
              В разговоре с обладателями крапового берета я задал вопрос: в чем смысл всех этих испытаний? Мне ответили, что таким образом отбирают наиболее подготовленных. На что я возразил: «У спецназовца самое главное – голова. Это его основное оружие. А вы со всей дури по этой голове долбите ногами». Подробности...
              Обсуждение: 33 комментария

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............