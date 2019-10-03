Как сегодня оценивают октябрь 1993-го

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Украинская пшеница мешает зарабатывать российским крестьянам

Украинская пшеница составила конкуренцию российскойФото: Bogdan Cristel/ Reuters
Российский урожай в этом году оказался лучше прошлого года, что обеспечит продовольственную безопасность стране. Однако побить рекордный урожай зерновых 2017 года российским аграриям не удалось. Впрочем, такая ситуация, как это ни парадоксально, для них намного выгодней, так как рекорды бьют по ценам. Но в этом году хорошему заработку мешают еще два обстоятельства. Подробности...
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ФБР в вербовке россиян совершило три глупых ошибки

В одной короткой фразе «рекламщики» ФБР налепили сразу три грубых ошибкиФото: ВЗГЛЯД
Американская спецслужба совершенно официально предложила россиянам включиться в шпионаж в пользу США. Пока что рекламную кампанию ФБР в Facebook губит «очень плохое образование при большом самомнении», но недооценивать работу спецагентов в сетях не следует. На кого рассчитана столь прямолинейная вербовка и каким может быть противодействие? Подробности...
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Прошедших «Бастион» журналистов лишили стоп-слова

По словам выпускников «Бастиона», курсы развеивают всякие романтические иллюзии о войнеФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Организаторы курсов «Бастион» учили военкоров, как беречь себя на линии фронта, однако вряд ли продумали линию собственной обороны с юридической стороны. Получивший на курсах травму репортер МИА «Россия сегодня» Святослав Павлов подал на «Бастион» жалобу, причем не в суд, а сразу в СК. И тут выяснилось, что организаторы, похоже, забыли взять с курсантов расписки об отсутствии претензий «в случае чего». Подробности...
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Версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться

Запад начинает по-новому смотреть на страшную катастрофу в украинском небеФото: Maxim Zmeyev/Reuters
Нидерланды, похоже, начинают менять свою позицию о «безусловной вине России» в катастрофе малайзийского «Боинга» над территорией Украины. «Роль Украины в катастрофе МН17 расследовалась до сих пор с позиции приоритета мировой политики, а не исходя из желания установить справедливость», признают в королевстве. Что же произошло? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Клиповое мышление показывает умение быстро думать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
У современных молодых людей клиповое мышление. Да и не только молодых. Мне тоже все сложнее читать длинные статьи и смотреть длинные новостные сюжеты. Тупеем? Поспорю. Возможно, напротив – развиваемся. Подробности...

Как сегодня оценивают октябрь 1993-го

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Они готовились умирать за родину – но Родина раздвоилась, и невозможно было понять, за кого умирать. Они подчинялись приказу, выполняли свой служебный долг – а люди, которые ими руководили, тешили свои личные или же политические амбиции. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Российские журналисты участвуют в гибридной войне против России

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Российские издания подхватили публикацию норвежских СМИ о «высадке российских войск в Норвегии». «Новая газета» опубликовала то, что сочла доказательством присутствия российских спецназовцев на норвежской территории, в частности, Шпицбергене. Почему этим доказательствам нельзя верить и какие шитые белыми нитками нелепости в них присутствуют? Подробности...
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      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

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          Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
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              Андрей Колесник

              Как сегодня оценивают октябрь 1993-го

              Андрей Колесник
              ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              		 3 октября 2019, 16:31

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              3 октября 1993 года в России едва не началась полномасштабная гражданская война. Русские – в который уже раз за XX век – пошли против русских, брат против брата. В ответ на беззаконие Ельцина возникло вооруженное сопротивление.

              Противники Ельцина тоже провоцировали насилие. Многие люди взяли в руки оружие. В Москве появились баррикады, армия стреляла по гражданским, пролилась кровь. Весь мир в прямом эфире смотрел на русский позор – горящее здание парламента нашей страны, расстрелянное танками. Точное количество погибших до сих пор неизвестно. Это была одна из величайших трагедий русской истории, и только Бог спас Россию от дальнейшего развала и разрушения.

              В итоге Ельцин сумел навязать свою волю. Он подавил сопротивление сторонников Верховного Совета с помощью вооруженных сил и спецслужб. Мир и страна поверили, что в России победила демократия, а «фашистский мятеж» Руцкого и Хасбулатова был повержен. Политические последствия этой трагедии мы ощущаем и по сей день.

              Но если бы реальная картина была столь проста, то сегодня те события гораздо спокойнее воспринимались бы их участниками. Если добро победило зло – то о чем же жалеть тем, кто с этим злом боролся? В чем сомневаться?

              Однако бойцы спецподразделений сегодня воспринимают октябрь 1993-го совсем по-другому. Волею судьбы я знаком со многими из тех, кто непосредственно принимал участие в тех событиях. И прежде всего – с офицерами спецслужб и бойцами специальных подразделений. В конфликте между главой государства и парламентом тогда приняли участие самые элитные спецподразделения нашей страны – в частности, группы «Альфа» и «Витязь». Моим первым командиром был контр-адмирал Геннадий Иванович Захаров. Моим сослуживцем – капитан первого ранга Юрий Шмелев. Это были достойнейшие люди, вечная им память. Можно назвать и много других имен, с которыми я обсуждал события 1993 года.

              Фото: Игорь Зотин/Фотохроника ТАСС

              В чем же сомнения этих достойных, проявивших себя офицеров? Что корежит их сегодня, много лет спустя? Об этом многие из них рассказывали мне – в том числе на смертном одре, когда каждый из нас подводит итог своей жизни. «Я был молодой человек, и мне было сложно оценить масштаб катастрофы». «Мы выполняли приказ, но теперь ощущение, будто бы мы наступили во что-то плохое и грязное». «Это было не во благо российского государства». «Все это делалось зря». «В костер бросали жизни людей».

              Гнилые качества тогдашних политиков. То, как грязно они распоряжались страной, человеческими судьбами – и своими непосредственными подчиненными. И то, как они заставляли бойцов спецназа участвовать в этом. Вот главное, что сегодня вспоминают офицеры, участники тех событий.

              Они готовились умирать за родину – но Родина раздвоилась, и невозможно было понять, за кого умирать. Они подчинялись приказу, выполняли свой служебный долг – а люди, которые ими руководили, тешили свои личные или же политические амбиции. Их офицерская честь, офицерский долг были использованы для утоления личных страстей отдельных политиков.

              Но главное – в костер бросали не только жизни людей. В этот костер, спасая свою шкуру и власть, бросали и страну в целом. В этом и состоит главный урок, главное разочарование, главная трагедия октября 1993-го.

              К счастью, сегодня, 26 лет спустя, российские политические элиты совсем другие. Ответственность перед страной и людьми у них совсем иного, высшего уровня. Представить подобное отношение к людям со стороны властей сегодня полностью невозможно. Политические дрязги, интриги, разборки, доносы, манипуляции ушли в прошлое.

              От главы государства до каждого губернатора – взять хотя бы нашего, калининградского Антона Алиханова – все занимаются делом, тяжелой работой. От раздрая и революции 1990-х страна пришла к созиданию. Страна строит дороги, мосты, больницы, аэропорты, возрождает Вооруженные силы, рожает детей и сама строит свое счастливое будущее.

              До совершенства нам, конечно, еще очень далеко. Да и мир вообще несовершенен. Но видно стремление большинства наших граждан к тому, чтобы улучшить жизнь в нашей стране – невзирая ни на что. На это работают и правящие структуры, и даже вменяемая оппозиция.

              И было бы идеально, если бы каждый, невзирая на свои политические пристрастия, считал: что хорошо России, то хорошо и мне.


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