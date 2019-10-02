Зачем Роскосмосу свой Илон Маск

Илон Маск добрый десяток лет был для Роскосмоса «страшным клоуном» из ночных кошмаров. День за днем ленты информагентств вгоняли в депрессию топ-менеджеров госкорпорации и бесчисленную армию ее пиарщиков. Каждое утро которых начиналось с обязательного брейнсторма «как объяснить всему миру, что Маск – жулик и идиот, и у него ничего не получится». Но у него все получилось.

Российская космическая индустрия, оставаясь настоящим проектом ХХ века, уже 70 лет несет в себе генетический код, прописанный еще Лаврентием Павловичем Берией. Это – государственная поддержка, тотальный контроль, безграничные ресурсы, отсутствие всякой конкуренции. Какая может быть конкуренция, если ракеты создавались главным образом для того, чтобы доставить термоядерный заряд на расстояние 10 тысяч километров?

Однако если наше общественное сознание до сих пор ассоциирует космос с Гагариным, патриотизмом и великими достижениями советской науки, то весь остальной мир рассматривает космические запуски исключительно с точки зрения рентабельности, полезной нагрузки и себестоимости вывода на орбиту килограмма полезного груза.

Героика целиком оставлена на попечение Голливуда. А все остальные участники процесса рассматривают внеземное пространство как растущий глобальный рынок, на котором есть стабильно высокий и очень платежеспособный спрос. А вот государственный подход, когда «патронов можно не жалеть», давно не работает.

Впрочем, вешать всех собак на неповоротливый Роскосмос точно не стоит. Госкорпорации в области высоких технологий – и Роскосмос, и Ростех – были созданы от беспросветухи.

Никакая другая управленческая модель не позволяла в России поддержать на плаву оставшиеся в живых высокотехнологичные предприятия, которые выживали, проедая технологические заделы еще советских времен. Способностей и амбиций российских олигархов не хватало даже на то, чтобы научиться делать в России хотя бы сим-карты для мобильных телефонов. Что уж тут говорить о космических технологиях.

Однако появилась надежда на то, что Роскосмос все же превратится в полноценное проектное агентство типа НАСА и сможет вырастить вокруг себя полноценные частные компании-подрядчики, которые смогут со временем конкурировать и со SpaceX, и с Blue Origin.

РБК удалось выяснить, что Роскосмос готовится подписать соглашение о сотрудничестве с частной компанией МТКС («Многоразовые транспортные космические системы»), которая должна до 2024 года разработать многоразовый транспортный корабль. Называться он будет «Арго».

Компания создана людьми с опытом в космическом бизнесе. Сергей Солов, Дмитрий Кахно и генеральный конструктор – Николай Брюханов – выходцы из компании S7 Space, которая управляет космическим проектом «Морской старт».

«Арго» должен будет доставлять на Международную космическую станцию (МКС) или проектируемую китайскую космическую станцию две тонны полезного груза и возвращать на землю одну тонну. Приземление будет осуществляться на амортизированный выдвижной щит.

Роскосмос планирует заработать на «Арго» 500 млн долларов за 10 лет. Один запуск корабля будет стоить 10 млн долларов. Это вдвое дешевле, чем у работающего сейчас одноразового российского «Прогресса», и в четыре раза меньше, чем у многоразового Dragon Илона Маска. При этом «Прогресс» доставляет на орбиту те же две тонны, а Dragon – уже шесть тонн.

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Если с проектом все получится, это будет значить для России не меньше, чем полет Юрия Гагарина в космос. А может быть, даже и больше. Советская космическая программа создавалась и могла существовать исключительно в контексте противостояния двух политических систем, когда страны-гиганты могли себе позволить финансировать проекты, по масштабу сравнимые со строительством египетских пирамид в древности.

Скромные размеры российской экономики не оставляют сомнений в том, что если не будет найден новый экономический механизм участия нашей страны в космических проектах, то Россия в конце концов сойдет с дистанции уже не космической гонки, а просто быстро развивающейся космической индустрии. В национальных приоритетах, которые будут требовать существенного госфинансирования, есть и будут проекты более земные, и от этого, соответственно, значительно более жизненно важные.

Вопросов остается много. Компания МТКС создана в 2019 году и как ее создатели собираются за четыре года, даже при поддержке Роскосмоса, реализовать проект многоразового корабля, не очень понятно. Илону Маску для этого потребовалось 17 лет.

Есть еще одно соображение. Маск в 2001 году вложил в SpaceX собственные 200 млн долларов. Собственные. Не кредиты, не госгарантии, а собственные деньги, которые он выручил от продажи своей компании PayPal.

Cобираются ли Сергей Солов и Дмитрий Кахно рискнуть своими деньгами, или опять проект придется целиком финансировать государственным Сбербанку или ВТБ – пока непонятно. Главное, чтобы эта история не превратилась в очередного робота Федора, которого Роскосмос сначала с помпой выводил на орбиту, а потом пытался всем объяснить, зачем он это делал.

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