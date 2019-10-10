Борьба с Кремлем теряет шекспировский накал

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США поверили в сланцевую революцию на Украине

Украина готовится повторить успех США и стать экспортером газа Фото: Gleb Garanich/Reuters
Американский министр энергетики Рик Перри заявил, что Украина в будущем сможет экспортировать газ, добытый на ее территории. Эксперты считают – Киев в очередной раз пытается убедить американцев, что в недрах страны спрятаны несметные запасы сланцевого газа. Однако неудачи в Польше должны стать отрезвляющим фактором для инвесторов. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Жизнь российских заключенных изменит контрразведчик

Новым главой ФСИН стал экс-начальник красноярского УФСБ Александр Калашников Фото: УФСБ по Республике Коми
Новым начальником всех российских тюрем стал чекист с говорящей фамилией Калашников. Примечательно, что новый шеф ФСИН никогда раньше не служил в этой системе, зато известен тем, что упек за решетку на семь лет одного из прежних руководителей ФСИН – по обвинению во взятках. Сможет ли 55-летний генерал ФСБ Калашников очистить систему, репутация которой в последние годы была испорчена целой чередой скандалов? Подробности...
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Бунт националистов в Донбассе загнал Зеленского в тупик

Националисты диктуют свою повестку «нормандской четверке» Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
На украинских позициях в Донбассе начался хаос: военнослужащие стреляют друг в друга. Причиной стал отказ националистов в морской пехоте ВСУ выполнять «предательский» приказ командования об отводе войск от линии соприкосновения. В это же время Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения Донбасса военным путем. Сможет ли президент Украины обуздать бунтующие нацбаты? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Борьба с Кремлем теряет шекспировский накал

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Раздражающие мелочи, снижающие накал борьбы с Кремлем с уровня шекспировской трагедии до водевиля, оказываются эффективны для превращения антисистемной активности в глазах страны в привычное, глупое и малоинтересное мельтешение. Подробности...

Не надо путать военный коммунизм с демократией

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      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

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          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

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              Борьба с Кремлем теряет шекспировский накал

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 10 октября 2019, 18:17

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              Внесение основанной Алексеем Навальным организации ФБК в список «иностранных агентов» пополнило весьма насыщенную повестку взаимодействия государства и несистемной оппозиции последнего времени.

              На первый взгляд, в действиях системы не прослеживается единой логики. По одним активистам закрывают открытые дела и смягчают уже вынесенные приговоры, к другим система не проявляет снисхождения. Кому-то возвращают дронов, изъятых на митингах, другим государственные и бизнес-структуры впаивают крупнокалиберные иски о возмещении ущерба. Теперь вот пополнение перечня иноагентов фондом Навального.

              И даже сразу не поймешь, как реагировать. Это же поначалу сколько воплей было из-за введения статуса иностранного агента, а теперь все привыкли – обычное дело стало. Вон Левада-центр как работал, так и работает – и прекрасно себя чувствует, а повсеместная сноска под их материалами о принудительном внесении в соответствующий список Минюста стала уже настолько обыденной, что едва замечается. Зато ФБК теперь получает очередной повод громко заявить о том, как их боится и необоснованно преследует власть.

              Так стоит ли оно того? Если отвечать прямо и коротко, то да, оно того стоит.

              Про главные тренды государственной политики в отношении несистемной оппозиции не говорил только ленивый. Я сама об этом неоднократно писала и говорила. Напомню, что речь идет о гуманизации и, если так можно выразиться, «монетизации».

              Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

              Если в предыдущие исторические периоды наше государство защищало себя от людей, настроенных на его ликвидацию, весьма жесткими мерами (казни, каторги, длительные сроки заключения), то ныне наблюдается их радикальное смягчение (административные протоколы, штрафы, единицы получают реальные сроки в колониях общего – а не строгого – режима, причем большинство отделывается 2-3 годами). В отечественном (да и не только) общественном представлении подобные меры никак не тянут на варварскую жестокость, наоборот большей частью людей они воспринимаются, как подчеркнутая мягкость.

              Плюс применяемые за нарушение законов наказания все чаще бьют по карману. Как правило, речь идет об относительно некрупных суммах, которые, тем не менее, оказываются вполне чувствительными для многих. Но поскольку российская, да и мировая политическая традиция равняется на прежние времена, когда миллионы людей отдавали за убеждения жизни, жалобы на беспощадность режима, который лишает своих противников не очень значительных денежных сумм, выглядят не слишком убедительно и серьезно.

              Однако если в целом тенденция на гуманизацию вызывает, по большей части, одобрение людей, следящих за событиями, то упомянутые «метания» правоохранителей и судов, скорее, тревожат. Причем это тоже понятно, поскольку в ряде недавних случаев смягчение официальной позиции выглядело уступкой давлению общественности. А подобное традиционно воспринимается, как недопустимая слабость. Правда, до некоторой степени это компенсировалось тем, что в других делах оно же невозмутимо гнет свою линию, игнорируя хайп социальных сетей.

              В связи с чем и возникает вопрос: что, вообще, происходит? Из-за чего столь странное, внешне противоречивое поведение?

              На самом деле, ничего странного, и, тем более, противоречивого в происходящем нет. В текущих событиях наше родное государство ведет себя, как адекватный здравомыслящий человек, осознающий, что он вступил в новую для себя область и строить из себя непогрешимого всезнающего провидца не стоит. К тому же работа на этом новом поле отягощается рядом серьезных проблем, которые могут мешать и вредить идущему процессу.

              Позитивный эффект либерализации и гуманизации быстренько сойдет на нет, если покрывать нарушения или глупость конкретных исполнителей, которые те время от времени совершают. Куда проще в каждом конкретном случае откатить ситуацию, признав неправоту системы, чем подрывать серьезные усилия государства по движению в нужном направлении.

              К тому же не стоит забывать, что пресловутый «обвинительный уклон» российской правоохранительной и судебной систем далеко не преодолен, хотя у нас на глазах произошли действительно масштабные сдвиги в этом вопросе. Предоставление им карт-бланша при работе с несистемной активностью грозит неприятными последствиями, и в повестку вернутся проблемы, острота которых заметно снизилась в последние годы.

              Вот и получается, что российское государство осваивает принципиально новый для себя подход во взаимодействии с несистемной оппозицией, параллельно решая массу задач в иных областях. И что характерно - демонстрирует при этом уровень адаптивности и адекватности действий, куда более высокий, чем у своих непримиримых оппонентов.

              Ну а наблюдаемые промежуточные результаты указывают, что стратегия себя оправдывает.

              Кажется, у Айзека Азимова в «Основании» был эпизод, когда один из персонажей объяснял забавную особенность человеческой природы. Участвуя в ожесточенной борьбе и веря в правоту своего дела, люди готовы приносить самые тяжелые жертвы во имя победы. Однако, если противостояние вроде как имеет место, но носит практически целиком формальный характер, зато требуемыми «жертвами» оказываются, главным образом, мелкие бытовые удобства, их энтузиазм угасает весьма быстро.

              По сути, российское государство приняло на вооружение именно подобный метод «комариных укусов», будь то мелкие штрафы для физических лиц или статус иноагентов для юридических. Раздражающие мелочи, снижающие накал политической борьбы с Кремлем с уровня шекспировской трагедии до водевиля, оказываются весьма эффективны для превращения антисистемной активности в глазах страны в привычное, глупое и малоинтересное мельтешение.

              Куда более важной, масштабной и серьезной в этом контексте является параллельно решаемая задача внедрения в отечественный менталитет установки, что закон есть закон – и он правда один на всех.


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