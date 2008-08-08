Опасный шаг Константинопольского патриарха

Предоставление автокефалии (то есть церковной самостоятельности) новой Поместной Церкви – сложный процесс, учитывающий различные факторы. В истории нередко бывало, что этот процесс значительно растягивался во времени: Русская Церковь ожидала признания автокефалии Константинополем 141 год, Болгарская – 74 года, Румынская – 30 лет и т.д.

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Однако во всех этих случаях, кроме одного, речь шла о необходимости защитить национальные церкви получивших независимость балканских государств от влияния находящегося в политической зависимости от османского султана Константинопольского Патриарха. Так дела обстояли в Греции, Болгарии, Румынии, Сербии.

Исключительным случаем стало провозглашение автокефалии Русской Церкви в 1448 году, что обусловливалось острым богословским конфликтом – непринятием церковной полнотой Русской Церкви решений Ферраро-Флорентийского собора. На этом фоне из Москвы был изгнан принявший решения собора митрополит Исидор, присоединившийся впоследствии к Католической Церкви.

Важным и безусловно необходимым условием автокефалии было соборное единомыслие церковной полноты. Никогда автокефалия не провозглашалась на фоне догматического раскола.

Сейчас, когда на фоне разногласий по поводу решений Критского совещания и накопившихся богословских споров: и по поводу богослужебного календаря, и по поводу отношения к браку и браку священников, и по поводу вопросов отношения Церкви и общества, и по вопросам отношения к экуменизму, – Константинополь вмешивается во внутренние дела Русской Православной Церкви, это может спровоцировать полномасштабный церковный раскол. Не только в тех епархиях, которые станут ареной политического противостояния, в которое недобросовестные политики из сопредельного государства втягивают сегодня Церковь, но во всей полноте Вселенского Православия.

Государственное вмешательство во внутрицерковные дела никогда не имело хороших последствий. И нынешняя попытка Константинопольского Патриарха использовать такое вмешательство в своих целях также вероятно будет иметь именно сложно предсказуемые долгосрочные отрицательные последствия.

Источник: Блог Антона Любича