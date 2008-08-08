Опасный шаг Константинопольского патриарха

Взгляд
8 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
Разделы

Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
Перейти а раздел…

Эрдоган сказал решающее слово по поводу наступления на Идлиб

В Тегеране прошел уже третий саммит президентов России, Ирана и ТурцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Тегеранская встреча в верхах стала уже третьим совещанием «большой ближневосточной тройки» в составе России, Турции и Ирана. Обсуждали сирийское урегулирование и в первую очередь провинцию Идлиб, которую уже бомбит Россия и которую готовится взять под контроль Асад. Судя по всему, Путин, Роухани и Эрдоган смогли найти компромисс. В чем именно он заключается? Подробности...
Перейти а раздел…

Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
Перейти а раздел…

«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Опасный шаг Константинопольского патриарха

Антон Любич, экономист
Условием автокефалии всегда было соборное единомыслие. Сейчас, на фоне накопившихся разногласий, это может спровоцировать полномасштабный церковный раскол во всей полноте Вселенского Православия. Подробности...

Зачем серость обучает и дипломирует серость

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики, а, например, не бездарные нейрохирурги. Но если вы думаете, что с нейрохирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идёт. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему народ не тот

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
    Перейти а раздел…

    Почему Порошенко стал летать эконом-классом?

    Порошенко провоцирует новыми названиями частей ВСУ

    Иосиф Кобзон: Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны

      Перейти а раздел…

      Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей

      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
      Подробности...

      Опубликованы фотографии элементов первой советской баллистической ракеты

      Опубликован уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты. Р-1 была создана в Советском Союзе по образцу ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон Брауна
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:ВМФ и ВКС России подвели итоги учений в Средиземном море
          В США показали концепт перехватчика российских «Кинжалов»Синод РПЦ выразил протест в связи назначением экзархов на УкраинуБритания прикрылась ЧМ-2018 в «деле Скрипалей»В Германии рассказали о позоре Запада в Сирии
          Лондон нашел «ключ» к расследованию «дела Скрипалей»США оказались в роли СССРОбнаружена «ключевая роль» Украины в канадской демократииЗахарова показала игривое фото
          Минобороны раскрыло подробности инсценировки химатаки в ИдлибеСША отозвали глав дипмиссий в трех странахКлимкина высмеяли за клоунские штаны (фото)Кадыров поручил уточнить границы Чечни

          Главная тема


          «Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

          сорвало с якоря


          Плавучий кран врезался в опору Крымского моста

          просят о бдительности


          В английском городе Барнсли произошел «серьезный инцидент»

          2Б25 «Галл»


          В США российский миномет прозвали «тихой смертью»

          «по непонятным причинам»


          Российские пограничники удивились отсутствию украинских рыбаков в Азовском море

          политическое хамство


          Киев возмущен программой Би-би-си о «русском Крыме»

          демонстративное поведение


          США придумали ответ на «серию угроз российских военных» в Сирии

          перешли черту


          На Украине заявили о «пробитом дне позора»

          космическое право


          Названа причина отказа российских космонавтов на МКС слушаться американского командира

          дело скрипалей


          Игорь Мальцев: Наглость против позорища. Кто кого сборет?

          Дело феминистки калугиной


          Ирина Алкснис: В данный момент наше государство ломает вековые стереотипы

          «результативная магия»


          Андрей Бабицкий: Оснований зубоскалить из-за банальностей коуча Тони Робинсона не так уж много

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?


          Антон Любич

          Опасный шаг Константинопольского патриарха

          Антон Любич
          экономист
          		 8 сентября 2018, 14:59

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Предоставление автокефалии (то есть церковной самостоятельности) новой Поместной Церкви – сложный процесс, учитывающий различные факторы. В истории нередко бывало, что этот процесс значительно растягивался во времени: Русская Церковь ожидала признания автокефалии Константинополем 141 год, Болгарская – 74 года, Румынская – 30 лет и т.д.

          Однако во всех этих случаях, кроме одного, речь шла о необходимости защитить национальные церкви получивших независимость балканских государств от влияния находящегося в политической зависимости от османского султана Константинопольского Патриарха. Так дела обстояли в Греции, Болгарии, Румынии, Сербии.

          Исключительным случаем стало провозглашение автокефалии Русской Церкви в 1448 году, что обусловливалось острым богословским конфликтом – непринятием церковной полнотой Русской Церкви решений Ферраро-Флорентийского собора. На этом фоне из Москвы был изгнан принявший решения собора митрополит Исидор, присоединившийся впоследствии к Католической Церкви.

          Важным и безусловно необходимым условием автокефалии было соборное единомыслие церковной полноты. Никогда автокефалия не провозглашалась на фоне догматического раскола.

          Сейчас, когда на фоне разногласий по поводу решений Критского совещания и накопившихся богословских споров: и по поводу богослужебного календаря, и по поводу отношения к браку и браку священников, и по поводу вопросов отношения Церкви и общества, и по вопросам отношения к экуменизму, – Константинополь вмешивается во внутренние дела Русской Православной Церкви, это может спровоцировать полномасштабный церковный раскол. Не только в тех епархиях, которые станут ареной политического противостояния, в которое недобросовестные политики из сопредельного государства втягивают сегодня Церковь, но во всей полноте Вселенского Православия.

          Фото: Игорь Палкин/patriarchia.ru

          Государственное вмешательство во внутрицерковные дела никогда не имело хороших последствий. И нынешняя попытка Константинопольского Патриарха использовать такое вмешательство в своих целях также вероятно будет иметь именно сложно предсказуемые долгосрочные отрицательные последствия.

          Источник: Блог Антона Любича


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Зачем серость обучает и дипломирует серость

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          Не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики, а, например, не бездарные нейрохирурги. Но если вы думаете, что с нейрохирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идёт. Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          Почему народ не тот

          Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...
          Обсуждение: 26 комментариев

          Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

          Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции. Подробности...
          Обсуждение: 21 комментарий

          Военные относились к Хрущеву с презрением

          Борис Ковалев , ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, профессор
          Хрущев был для меня не «первым секретарем ЦК КПСС», а героем анекдотов, где присутствовали кукуруза, «кузькина мать» и пресловутый ботинок. Но на моих родственниках Никита Сергеевич успел отыграться по полной. Подробности...
          Обсуждение: 49 комментариев

          «Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...
          Обсуждение: 41 комментарий

          Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию

          Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
          Фотографии явно появились не вчера. И следовало бы сразу передать их Следственному Комитету России по дипломатическим каналам. Тогда российская сторона могла бы подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей. Но нет! Подробности...
          Обсуждение: 60 комментариев

          Наглость против позорища. Кто кого сборет?

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          Коллеги тут же вписались в теоретические разборы, цепенея от степени своей осведомленности в работе разведок мира. Они готовы объяснять откровенный бред в деле Скрипалей в пользу Всемогущей Британской Разведки. Но это пусть остается на их совести, которая давным-давно была продана Гусинскому с Березовским, а новой с тех пор так и не куплено. Подробности...
          Обсуждение: 42 комментария

          Коучинг с русским акцентом – беда или недоразумение?

          Андрей Бабицкий, журналист
          Многие из тех, кто побывал на проповеди на стадионе «Олимпийский», рассказывали, какое волшебное воздействие на них оказал бизнес-гуру Тони Робинсон. Но русский авось обязательно одолеет английский success. Подробности...
          Обсуждение: 58 комментариев

          Расизм в России неестественен

          Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
          Как-то я неосторожно заметила, что якуты внешне похожи на североамериканских индейцев. Это чистая правда. Реакция на мое сравнение со стороны одного якута была совершенно абсурдной. Подробности...
          Обсуждение: 64 комментария

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............