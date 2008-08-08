Со смертью Захарченко закончился 2014 год. И речь не о календаре

Вечером в пятницу, 31 августа, в результате взрыва бомбы в центре Донецка был убит глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Политики, журналисты, коллеги и пользователи социальных сетей выражают соболезнования и делятся мыслями в связи с резонансным убийством.

Дмитрий КУЛИКОВ, политолог: От рук террористов погиб Александр Владимирович Захарченко. Человек, спасший мой родной город Шахтерск от полного уничтожения в августе 2014 года. Нет слов и трудно дышать. Видел его в июне в Донбассе и на передовой, и на встречах с людьми. Лично говорили долго и подробно. Не могу поверить. Источник

Алексей ЖУРАВЛЕВ, депутат Государственной думы: Чудовищная весть из Донецка... В результате теракта погиб глава ДНР Александр Владимирович Захарченко. Соболезнования родным, близким, соратникам и всем гражданам республики. Я хорошо знал этого сильного и цельного человека, патриота и прирожденного лидера. Вечная память! Источник

Сергей ШАРГУНОВ, писатель, депутат Государственной думы: Смелый был мужик. И искренний. Говорил, что могут убить в любой момент. Ждал в гости в сентябре. А в последнюю встречу он спросил:

– Сколько это все может продолжаться? Поверь, мне этот вопрос хотелось бы задать не только тебе. Но и Госдуме, правительству, вообще России. Мы воюем тут третий год. Мы хотим на Родину, вернуться в Россию. Сколько еще мы тут должны провоевать? Что мы должны еще сделать?

Он сам был за рулем, надавил на газ и сделал песню громче. Казачья песня рвалась из открытого окна. Черный джип мчал по пустой дороге навстречу солнцу. Вокруг лежали покошенные деревья. Машина влетела под мост среди свиста и грохота. По нам долбили из всех орудий.

Мы общались в разных обстоятельствах, и в Донецке, и в Москве, но запомню я ту передовую, те бетонные сваи, те ящики из-под патронов и снарядов.

Он накинул на меня такую же, как у него, только старую куртку:

– Лучше не выделяться. Я в ней всю войну прошел. Видишь, прострелена. Прощайте, Александр Владимирович. Источник

Владимир СИУКАЕВ, блогер: Это был последний боец, один из защитников старой гвардии ополчении Донецкой народной республики... Увы мы потеряли героя... Александр Захарченко... Вечная память... Источник

Дмитрий БЕЛИК, депутат Государственной думы: Борьба с политическими противниками на Украине подразумевает физическое уничтожение вплоть до террористических и диверсионных актов. Это все звенья одной цепи – убийство Гиви, Моторолы, главы управления народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко, комбата Алексея Мозгового. Убийство Захарченко – это еще одна отметка в наградные листы, которые называют себя патриотами, а по сути своей сути – террористы, это подтверждает и то, как были убиты политические фигуры ЛДНР.

Или, если выражаться языком их любимых американских коллег – гангстеры у власти. «Револьвер без доброго слова» – это основной политический посыл Украины своим соперникам. Впрочем, Украина, что касается террора, уже давно никого не спрашивает. Терроризм и Украина на сегодняшний день составляют единое целое.

На смену Захарченко придет другой человек, но жители ЛНР и ДНР уже поставлены перед фактом, что обратного пути нет. Либо согласиться на тотальное уничтожение, либо – бороться до конца, по крайней мере – до конца порошенковского режима. Светлая Память Герою. Источник

Сергей МАРКОВ, политолог: Хунта убила Гиви. Россия не ответила. Тогда хунта убила Моторолу. Россия не ответила. Тогда хунта убила Захарченко. Россия опять не ответит? Источник

Николай ДОЛГАЧЕВ, журналист ВГТРК: Первый раз встретился с Захарченко в донецком телецентре в июне 2014-го. Там был штаб «Оплота», которым он руководил. Он улыбался и говорил о том, как идут первые бои. Четко. Понятно. И симпатию вызывал, как сильный и в то же время мягкий человек. Яркий человек в донецком ополчении. С первых слов было ясно, что у республики теперь есть лидер. Воин. Потом еще много раз встречались. Впечатление не изменилось. Источник

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Со смертью Захарченко закончился 2014 год. И я не о календаре, если что... Источник

Петр АКОПОВ, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД: Убийство Захарченко взрывает ситуацию на Украине. Если еще и с автокефалией подтвердится (я все-таки не верю в окончательное безумие Фанара), то начинается горячая осень... Источник

Александр ДЮКОВ, историк: Украинские власти совершили террористический акт сразу же после согласования «школьного перемирия». Источник

Александр ВАСИЛЬЕВ, редактор газеты ВЗГЛЯД: Донецкая травматология на Артема, обычная постсоветская больница в сталинском здании, вдоль коридора – длинные темноватые палаты с койками. В палатах помимо обычных старушек молодые бородатые пацаны с нашивками «СПАРТА», мужики в тельниках и спортивных штанах с пулевыми и осколочными.

В торце коридора небольшая комнатка – палата, в предбаннике пару стульев и с десяток бойцов с автоматами. В палате кровать, тумбочка, шкаф и места ровно столько, сколько нужно, чтобы пройти между всей этой мебелью. Нас пятеро, и мы с трудом умещаемся вокруг кровати. На кровати с простреленной пяткой лежит он – Захар, Александр Захарченко. Через стенку от старушек с переломами шейки бедра и пацанов с осколочными.

Таким я запомнил его в нашу первую встречу.

Как-нибудь еще расскажу, как он работал с документами и держал в голове кучу цифр, приводя в изумление подчиненных, как тяжело ему сперва давалась необходимая в свалившемся статусе публичность...

Знаю, что время и власть изменили его. Знаю, что не в лучшую сторону. Но я, и многие, многие другие запомнят его именно таким. Упокой, Господи, душу раба твоего Александра. Источник

Ирина АЛКСНИС, обозреватель РИА «Новости»: Нет, други, смерть Александра Захарченко ничего принципиально не изменит и не повлияет существенно на донбасско-украинские расклады. Потому что там уже давно все системно отстроено, причем с учетом таких значимых факторов большой политики, что повлиять на эти расклады смерть человека, даже высокопоставленного, не способна. Источник

Игорь ДИМИТРИЕВ, политический эмигрант: С Александром Захарченко был знаком. И он производил на меня неплохое впечатление. Я знаю, что претензии к нему были и у одних, и у других, но в сравнении с тем, что всплыло в ходе украинской войны наверх, Захарченко в общем был человечный и понятийный мужчина. И, кстати, будучи в первую очередь солдатом, целиком погружался в хозяйственные вопросы, по крайней мере детально их раскладывал. Но самое главное, погибший сегодня Захарченко – один из наших, кто понял, что будет происходить, решился на действия и взял на себя ответственность за это решение. Пусть это решение не принесло людям счастья. Но он один из немногих, кто оказался способен решение принимать. Источник

Татьяна ШАБАЕВА, журналист, переводчик: Сейчас расскажу о собственной выдающейся дурости. В июле 2014 года я была в осажденном Луганске без журналистской аккредитации. Мне ее просто не дали в редакции – поехала «самоволкой», пробиралась огородами. Это было не то чтобы сложно.

И вот хожу я такая, без аккредитации, фотографирую раскуроченные артиллерией здания. Где-то вокруг бухает: украинцы обстреливают город. Я вздрагиваю. Фотографирую на центральной площади (туда тоже прилетало). И тут меня задерживают товарищи в костюмах защитной окраски и с автоматами. И, значится, выясняют, что у меня нет аккредитации и вообще. Натурально, ведут «на подвал». И разговаривают сурово, хотя пока и не матерно. Все, на что меня хватает, – показать им мою предыдущую статью. Про Крым. Это помогает. Они смягчаются. Они делают мне удостоверение, что я могу ходить и фотографировать. Они меня отпускают и советуют переждать усилившийся обстрел. Я пережидаю.

Я это к тому, какое вегетарианское было время. Какое даже нежное. Да, украинцы и тогда убивали людей – но делали это бесхитростно, как маленькие дети, когда в порядке эксперимента втыкают коту иголки в лапы. Тогда их еще можно было за это отшлепать, и, возможно, этого бы хватило. Сейчас они убивают как взрослые. А если вы скажете, что кто-то из российских политиков им помогает – то я поверю и в это.

Какое чистое было время четыре года назад! И почти все еще живы. (Но уже не все, нет. И даже едва ли не в день моего приезда украинским обстрелом был убит житель российского Донецка, что в Ростовской области. Россия ничего не сделала. Ничего.) Сегодня в результате террористического акта убит глава ДНР Захарченко. Источник

Юрий ТКАЧЕВ, журналист: Украинские спецслужбы оказали лидеру ДНР самую большую услугу, которую только могли оказать. В последний год негативно о Захарченко стали высказываться даже многие из тех, кто изначально его поддерживал и поддерживал еще даже в 2017 году. Даже те, кто продолжал хорошо отзываться о Захарченко, сетовали на команду, которой он себя окружил. Собственно, это старое правило: военным не стоит идти в политику, всегда заканчивается херово. Лебедь не даст соврать, но я не об этом. Но убийство Захарченко обнулило все счета. Источник

Андрей ЛАЗАРЧУК, писатель-фантаст: Когда к ликвидации Порошенки и Турчинова было все готово, Захарченко запретил исполнение под страхом немедленного расстрела на месте. Расценивайте как хотите. Не комментирую. Источник

Иван ЛИЗАН, обозреватель «СОНАР2050»: Александра Владимировича Захарченко однозначно жаль. К нему можно относиться по-разному. Для кого-то он был странным и часто непоследовательным человеком, кто-то постоянно вспоминал его Рейкьявик или желчно говорил о курятине, многим он нравился, кто-то ему и вовсе благодарен.

Но у него было достаточно храбрости для того, чтобы принять участие в войне, получить ранение в Углегорске и возглавить республику.

Символично место его гибели – ресторан «Сепар», и повод, по которому он там оказался – поминал Иосифа Кобзона.

Теперь важно, как будет решен вопрос о власти в ДНР, кто поднимет упавшее знамя, выживет ли Ташкент и будут ли осенью выборы в республике. На все эти вопросы ответа пока нет и у кого.

Потому единственное, что мы можем сделать, – помянуть убитого, задуматься от скоротечности жизни и том, что мы оставим после нее, а также не плодить хаос в виде теорий и гипотез. Источник

Семен УРАЛОВ, политолог: Очень плохая новость. Погибший глава ДНР был центральной легитимной фигурой как для внешних управляющих, деловых и политических элит, так и для граждан.

Это очень важно на фоне того, что остальная государственность в республиках иллюзорна, как угольная пыль. Теперь придется решать вопрос о власти в условиях странной государственности. Очень надеюсь, что народ Донбасса проявит свой характер и проявит чудеса самоорганизации, как уже делал неоднократно. Так же как надеюсь, что элитам хватит воли отказаться от сиюминутных амбиций в интересах откровенного слабого, пока еще призрачного государства.

Чисто стилистически. Глава республики. В кабаке «Сепар». Уверен, что кабак кого-то из приближенных. Бред. Детройтская народная республика. Земля пухом. Странный был человек. Источник