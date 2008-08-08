Со смертью Захарченко закончился 2014 год. И речь не о календаре

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31 августа, пятница  |  Последнее обновление — 21:38  |  vz.ru
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Россия готова побить очередной экономический рекорд СССР

Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 годуФото: Ilya Naymushin/Reuters
Российские шахтеры в 2018 году должны наконец-то превзойти советских: угольная отрасль обещает установить рекорд по добыче. Еще недавно уголь считался топливом вчерашнего дня, но теперь спрос и цены на него растут, а углехимия готовится стать одной из ключевых отраслей в промышленности XXI века. Это очень хорошая новость для страны и ее бюджета. Подробности...
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Украина начала охоту на крымских выпускников

Алексей Гордеев надеется, что «утечка мозгов» из Крыма направится в сторону ХерсонаФото: facebook.com/khoda.gov.ua
Киев стал признавать выданные в Крыму российские официальные документы, а это шаг к реальному признанию Крыма российским. По крайней мере, именно таким способом Украина пытается переманить в свои вузы крымских выпускников, создавая им особые льготы при поступлении. Работает ли эта методика и что Россия может этому противопоставить? Подробности...
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Почему космическая броня не спасает МКС

Материалы и защита космических аппаратов постоянно совершенствуются, но дать полной гарантии от пробоин пока не может никтоФото: nasa.gov
«Крупные объекты, которые могли бы натворить бед, отчасти отслеживаются, и МКС регулярно маневрирует и уклоняется от столкновения с ними. А от мелочи размером с пулю пока сложно найти методы защиты», – заявил газете ВЗГЛЯД действительный член Российской академии космонавтики Александр Железняков. Он рассказал, как устроены противометеоритные экраны и почему они не защитили станцию от микрометеорита. Подробности...
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«Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома

Некоторые верят, что под псевдонимом Q пишет сам Дональд Трамп Фото: Matt Rourke/AP/ТАСС
В стране зреет путч, отвлечь от которого должны рассказы о «русских хакерах». Прокурор Мюллер не враг, а агент Трампа в его борьбе с «глубинным государством». Чтобы спасти президента, нужно выйти на улицы в «час икс». Такова платформа загадочного Q – якобы сотрудника разведки, объединившего миллионы американцев. Но кто он – последняя надежда президента или обычный «тролль»? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Со смертью Захарченко закончился 2014 год. И речь не о календаре

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Погибший сегодня Захарченко – один из наших, кто решился на действия и взял на себя ответственность. Пусть это решение не принесло людям счастья. Но он один из немногих, кто оказался способен решение принимать. Подробности...

Обложка Cosmopolitan с женщиной, которая весит 100+. Что не так?

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Знаменитая плюс-сайз-модель Тесс Холидей появилась на обложке «Космо». Люди видят в этом торжество бодипозитива и изменение отношения к полным женщинам в обществе. Я вижу в этом булшит. Позвольте сказать, почему. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Почему Дальний Восток не будет украинским

Леонид Бляхер, доктор философских наук, профессор (Хабаровск)
Сегодня идет болезненный процесс конструирования нации, как правило, с опорой на прошлое. Адепты новых политических наций «доказывают», что эта территория всегда была нашей, а вас совсем не было. Вот нас тут было. И больше, чем не нас. Подробности...
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    Как продажа «дворцов» Пенсионного фонда и налог на богатство помогут пенсионерам?

    Заявление Путина по пенсионным изменениям

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      В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон

      На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких
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      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

      Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол
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      Обсуждение: 43 комментария

      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
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      Обсуждение: 8 комментариев
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

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        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Общественное мнение

          Со смертью Захарченко закончился 2014 год. И речь не о календаре

          Общественное мнение
          самые актуальные темы дня в блогосфере
          		 31 августа 2018, 21:01

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          Вечером в пятницу, 31 августа, в результате взрыва бомбы в центре Донецка был убит глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Политики, журналисты, коллеги и пользователи социальных сетей выражают соболезнования и делятся мыслями в связи с резонансным убийством.

          Дмитрий КУЛИКОВ, политолог: От рук террористов погиб Александр Владимирович Захарченко. Человек, спасший мой родной город Шахтерск от полного уничтожения в августе 2014 года. Нет слов и трудно дышать. Видел его в июне в Донбассе и на передовой, и на встречах с людьми. Лично говорили долго и подробно. Не могу поверить. Источник

          Алексей ЖУРАВЛЕВ, депутат Государственной думы: Чудовищная весть из Донецка... В результате теракта погиб глава ДНР Александр Владимирович Захарченко. Соболезнования родным, близким, соратникам и всем гражданам республики. Я хорошо знал этого сильного и цельного человека, патриота и прирожденного лидера. Вечная память! Источник

          Сергей ШАРГУНОВ, писатель, депутат Государственной думы: Смелый был мужик. И искренний. Говорил, что могут убить в любой момент. Ждал в гости в сентябре. А в последнюю встречу он спросил:

           Сколько это все может продолжаться? Поверь, мне этот вопрос хотелось бы задать не только тебе. Но и Госдуме, правительству, вообще России. Мы воюем тут третий год. Мы хотим на Родину, вернуться в Россию. Сколько еще мы тут должны провоевать? Что мы должны еще сделать?

          Он сам был за рулем, надавил на газ и сделал песню громче. Казачья песня рвалась из открытого окна. Черный джип мчал по пустой дороге навстречу солнцу. Вокруг лежали покошенные деревья. Машина влетела под мост среди свиста и грохота. По нам долбили из всех орудий.

          Мы общались в разных обстоятельствах, и в Донецке, и в Москве, но запомню я ту передовую, те бетонные сваи, те ящики из-под патронов и снарядов.

          Он накинул на меня такую же, как у него, только старую куртку:

           Лучше не выделяться. Я в ней всю войну прошел. Видишь, прострелена. Прощайте, Александр Владимирович. Источник

          Владимир СИУКАЕВ, блогер: Это был последний боец, один из защитников старой гвардии ополчении Донецкой народной республики... Увы мы потеряли героя... Александр Захарченко... Вечная память... Источник

          Дмитрий БЕЛИК, депутат Государственной думы: Борьба с политическими противниками на Украине подразумевает физическое уничтожение вплоть до террористических и диверсионных актов. Это все звенья одной цепи  убийство Гиви, Моторолы, главы управления народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко, комбата Алексея Мозгового. Убийство Захарченко  это еще одна отметка в наградные листы, которые называют себя патриотами, а по сути своей сути  террористы, это подтверждает и то, как были убиты политические фигуры ЛДНР.

          Или, если выражаться языком их любимых американских коллег  гангстеры у власти. «Револьвер без доброго слова»  это основной политический посыл Украины своим соперникам. Впрочем, Украина, что касается террора, уже давно никого не спрашивает. Терроризм и Украина на сегодняшний день составляют единое целое.

          На смену Захарченко придет другой человек, но жители ЛНР и ДНР уже поставлены перед фактом, что обратного пути нет. Либо согласиться на тотальное уничтожение, либо  бороться до конца, по крайней мере  до конца порошенковского режима. Светлая Память Герою. Источник

          Сергей МАРКОВ, политолог: Хунта убила Гиви. Россия не ответила. Тогда хунта убила Моторолу. Россия не ответила. Тогда хунта убила Захарченко. Россия опять не ответит? Источник

          Николай ДОЛГАЧЕВ, журналист ВГТРК: Первый раз встретился с Захарченко в донецком телецентре в июне 2014-го. Там был штаб «Оплота», которым он руководил. Он улыбался и говорил о том, как идут первые бои. Четко. Понятно. И симпатию вызывал, как сильный и в то же время мягкий человек. Яркий человек в донецком ополчении. С первых слов было ясно, что у республики теперь есть лидер. Воин. Потом еще много раз встречались. Впечатление не изменилось. Источник

          Андрей РЮРИКОВ, блогер: Со смертью Захарченко закончился 2014 год. И я не о календаре, если что... Источник

          Петр АКОПОВ, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД: Убийство Захарченко взрывает ситуацию на Украине. Если еще и с автокефалией подтвердится (я все-таки не верю в окончательное безумие Фанара), то начинается горячая осень... Источник

          Александр ДЮКОВ, историк: Украинские власти совершили террористический акт сразу же после согласования «школьного перемирия». Источник

          Александр ВАСИЛЬЕВ, редактор газеты ВЗГЛЯД: Донецкая травматология на Артема, обычная постсоветская больница в сталинском здании, вдоль коридора – длинные темноватые палаты с койками. В палатах помимо обычных старушек молодые бородатые пацаны с нашивками «СПАРТА», мужики в тельниках и спортивных штанах с пулевыми и осколочными.

          В торце коридора небольшая комнатка – палата, в предбаннике пару стульев и с десяток бойцов с автоматами. В палате кровать, тумбочка, шкаф и места ровно столько, сколько нужно, чтобы пройти между всей этой мебелью. Нас пятеро, и мы с трудом умещаемся вокруг кровати. На кровати с простреленной пяткой лежит он – Захар, Александр Захарченко. Через стенку от старушек с переломами шейки бедра и пацанов с осколочными.

          Таким я запомнил его в нашу первую встречу.

          Как-нибудь еще расскажу, как он работал с документами и держал в голове кучу цифр, приводя в изумление подчиненных, как тяжело ему сперва давалась необходимая в свалившемся статусе публичность...

          Знаю, что время и власть изменили его. Знаю, что не в лучшую сторону. Но я, и многие, многие другие запомнят его именно таким. Упокой, Господи, душу раба твоего Александра. Источник

          Ирина АЛКСНИС, обозреватель РИА «Новости»: Нет, други, смерть Александра Захарченко ничего принципиально не изменит и не повлияет существенно на донбасско-украинские расклады. Потому что там уже давно все системно отстроено, причем с учетом таких значимых факторов большой политики, что повлиять на эти расклады смерть человека, даже высокопоставленного, не способна. Источник

          Игорь ДИМИТРИЕВ, политический эмигрант: С Александром Захарченко был знаком. И он производил на меня неплохое впечатление. Я знаю, что претензии к нему были и у одних, и у других, но в сравнении с тем, что всплыло в ходе украинской войны наверх, Захарченко в общем был человечный и понятийный мужчина. И, кстати, будучи в первую очередь солдатом, целиком погружался в хозяйственные вопросы, по крайней мере детально их раскладывал. Но самое главное, погибший сегодня Захарченко  один из наших, кто понял, что будет происходить, решился на действия и взял на себя ответственность за это решение. Пусть это решение не принесло людям счастья. Но он один из немногих, кто оказался способен решение принимать. Источник

          Татьяна ШАБАЕВА, журналист, переводчик: Сейчас расскажу о собственной выдающейся дурости. В июле 2014 года я была в осажденном Луганске без журналистской аккредитации. Мне ее просто не дали в редакции  поехала «самоволкой», пробиралась огородами. Это было не то чтобы сложно.

          И вот хожу я такая, без аккредитации, фотографирую раскуроченные артиллерией здания. Где-то вокруг бухает: украинцы обстреливают город. Я вздрагиваю. Фотографирую на центральной площади (туда тоже прилетало). И тут меня задерживают товарищи в костюмах защитной окраски и с автоматами. И, значится, выясняют, что у меня нет аккредитации и вообще. Натурально, ведут «на подвал». И разговаривают сурово, хотя пока и не матерно. Все, на что меня хватает,  показать им мою предыдущую статью. Про Крым. Это помогает. Они смягчаются. Они делают мне удостоверение, что я могу ходить и фотографировать. Они меня отпускают и советуют переждать усилившийся обстрел. Я пережидаю.

          Я это к тому, какое вегетарианское было время. Какое даже нежное. Да, украинцы и тогда убивали людей  но делали это бесхитростно, как маленькие дети, когда в порядке эксперимента втыкают коту иголки в лапы. Тогда их еще можно было за это отшлепать, и, возможно, этого бы хватило. Сейчас они убивают как взрослые. А если вы скажете, что кто-то из российских политиков им помогает  то я поверю и в это.

          Какое чистое было время четыре года назад! И почти все еще живы. (Но уже не все, нет. И даже едва ли не в день моего приезда украинским обстрелом был убит житель российского Донецка, что в Ростовской области. Россия ничего не сделала. Ничего.) Сегодня в результате террористического акта убит глава ДНР Захарченко. Источник

          Юрий ТКАЧЕВ, журналист: Украинские спецслужбы оказали лидеру ДНР самую большую услугу, которую только могли оказать. В последний год негативно о Захарченко стали высказываться даже многие из тех, кто изначально его поддерживал и поддерживал еще даже в 2017 году. Даже те, кто продолжал хорошо отзываться о Захарченко, сетовали на команду, которой он себя окружил. Собственно, это старое правило: военным не стоит идти в политику, всегда заканчивается херово. Лебедь не даст соврать, но я не об этом. Но убийство Захарченко обнулило все счета. Источник

          Андрей ЛАЗАРЧУК, писатель-фантаст: Когда к ликвидации Порошенки и Турчинова было все готово, Захарченко запретил исполнение под страхом немедленного расстрела на месте. Расценивайте как хотите. Не комментирую. Источник

          Иван ЛИЗАН, обозреватель «СОНАР2050»: Александра Владимировича Захарченко однозначно жаль. К нему можно относиться по-разному. Для кого-то он был странным и часто непоследовательным человеком, кто-то постоянно вспоминал его Рейкьявик или желчно говорил о курятине, многим он нравился, кто-то ему и вовсе благодарен.

          Но у него было достаточно храбрости для того, чтобы принять участие в войне, получить ранение в Углегорске и возглавить республику.

          Символично место его гибели – ресторан «Сепар», и повод, по которому он там оказался – поминал Иосифа Кобзона.

          Теперь важно, как будет решен вопрос о власти в ДНР, кто поднимет упавшее знамя, выживет ли Ташкент и будут ли осенью выборы в республике. На все эти вопросы ответа пока нет и у кого.

          Потому единственное, что мы можем сделать, – помянуть убитого, задуматься от скоротечности жизни и том, что мы оставим после нее, а также не плодить хаос в виде теорий и гипотез. Источник

          Семен УРАЛОВ, политолог: Очень плохая новость. Погибший глава ДНР был центральной легитимной фигурой как для внешних управляющих, деловых и политических элит, так и для граждан.

          Это очень важно на фоне того, что остальная государственность в республиках иллюзорна, как угольная пыль. Теперь придется решать вопрос о власти в условиях странной государственности. Очень надеюсь, что народ Донбасса проявит свой характер и проявит чудеса самоорганизации, как уже делал неоднократно. Так же как надеюсь, что элитам хватит воли отказаться от сиюминутных амбиций в интересах откровенного слабого, пока еще призрачного государства.

          Чисто стилистически. Глава республики. В кабаке «Сепар». Уверен, что кабак кого-то из приближенных. Бред. Детройтская народная республика. Земля пухом. Странный был человек. Источник


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