«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

На конгрессе молодежного крыла партии АдГ (AfD – Альтернатива для Германии) ее глава Александр Гауланд позволил себе выражение, на которое никто и не обратил бы внимания, если бы оно прозвучало из уст представителя любой другой партии.

Он назвал период национал-социализма в Германии «выбросом птичьего помета» на фоне более чем тысячелетней истории страны.

Что он имел в виду, можно интерпретировать по-разному. Но Гауланду предъявлено обвинение в желании приукрасить национал-социализм и минимизировать страдания его жертв.

Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и вот уже несколько дней тема номер один – «скандальное высказывание главы партии».

Немецкие СМИ вполне предсказуемо стараются настроить руководство АдГ против Гауланда, играя на амбициозности его коллег, хотя до сих пор партия его поддерживала, не считая небольшой группы «альтернативного центра».

В результате, притом что все немецкие СМИ переполнены материалами на тему скандального суждения лидера АдГ, самого Гауланда перестали приглашать на телеэфиры и вообще объявлено о его медийной изоляции.

Но, например, известный историк Михаэль Вольфсон считает, что такой хайп, пусть и со знаком минус, только на руку и АдГ и ее лидеру.

Сам же Гауланд объясняет, что не думал приуменьшать печально известный исторический период, а хотел лишь его релятивировать. А в адрес жертв нацизма вообще ничего не произносил.

Конечно, Гауланд в своих высказываниях зачастую опасно балансирует, но в то же время никогда не переходил черту. Он опытный полемист, владеющий навыками политтехнолога, а поскольку партия хочет привлечь максимальное число избирателей, ее лидер и допускает некоторый популизм, без которого, собственно, не бывает политиков.

Надо сказать, Александр Гауланд не только известный политик, но и ученый, публицист, автор множества книг. В течение сорока лет, с 1973 по 2013 годы, являлся членом ХДС, где занимал высокие посты, а с 2013 года – член партии АдГ, которую сам и основал.

Кстати, в отличие от многих современных политиков Германии, отец Гауланда не был замешан в нацизме. А еще интересен тот факт, что своего сына Александра он назвал в честь руского царя, что, по всей видимости, тоже вменяется в вину Гауланду его противниками.

Вообще АдГ не раз упрекали в связях с Россией и симпатиях к ней, поездки же членов партии в Москву возводятся в разряд чуть ли не измены Родине.

Надо отметить, что уже с момента своего появления «Альтернатива для Германии» стала бельмом на глазу немецкой политической элиты. С тех пор все остальные партии, а заодно СМИ ее и демонизируют, собирая компромат и обвиняя во всех грехах.

АдГ, как и ХДС – правая партия, возникла пять лет назад, когда в народе появился запрос на иную политику, когда все подустали от Меркель с ее миграционной стратегией, и наконец, когда даже уровень жизни в Германии начал снижаться.

На выборах в Бундестаг АдГ неожиданно для конкурентов оказалась на третьем месте после ХДС/ХСС и СДПГ. А значит, немцы увидели в программе этой партии реальную надежду на перемены в стране.

Однако Меркель, добившаяся успехов главным образом в политических интригах (на чем и построила свою карьеру), сумела сколотить коалицию и без «Альтернативы». АдГ, фракция которой получила больше ста мест в Бундестаге, оказалась в оппозиции. Искусственно раздутый скандал с высказыванием Александра Гауланда на самом деле нацелен не против него конкретно, но против главной оппозиционной силы страны.

Ко всему прочему, история с «птичьим пометом» оказалась удачной для отвлечения от главного на текущий момент скандала с продажей свидетельств на право убежища в Германии нелегальным мигрантам. И происходило все это не в отдельно взятой земле, а на федеральном уровне.

Самое же пикантное в том, что канцлерин Меркель все знала. Теперь же этим занялись правоохранительные органы.

И немцы задают вопрос: «Что хуже: то, что сказал Гауланд, или продать право на проживание в стране полутора миллионам нелегальных мигрантов?»

Ответ на вопрос кроется в бурных обсуждениях на немецких форумах. Значительная часть комментирующих считает, что никакого вреда Гауланд своим полемическим высказыванием не принес.

Так, может быть, АдГ – это и есть подлинная альтернатива тому политическому порядку в Германии, который насаждает Меркель и Ко?