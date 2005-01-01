Станет ли Ким Чен Ын корейским Горбачевым

Знаете, что мне лично напомнила состоявшаяся в Сингапуре встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына? Встреча, в реальность которой едва ли кто-нибудь верил еще год назад. Встреча между лидерами, которые еще совсем недавно обменивались оскорблениями и обещаниями «огня и ярости».

Она напомнила мне эпоху перестройки в СССР. Когда США из заклятого врага начали превращаться в партнеров. Когда рукопожатие Горбачева и Рейгана стало символом наступления новой эпохи, в которой уже не будет страха перед новой мировой войной.

Когда в СССР начали появляться американские товары, и мы, мальчишки, были этому безумно рады, с удовольствием носили бейсболки с американским орлом и надписью USA, значки со скрещенными красным и звездно-полосатым флагами, выдували пузыри американской жвачки, покупали открыто американские джинсы и бегали в только открывшийся «Макдоналдс».

Чем все закончилось спустя всего несколько лет, мы помним и переживаем до сих пор. А ведь тогда еще никто ни у нас, ни на Западе не мог представить себе такого катастрофического для СССР сценария.

Да, все было понятно: СССР идет на уступки, и Запад этим пользовался, но что СССР сам себя уничтожит всего за несколько лет – вряд ли кто представлял себе даже в самых смелых фантазиях.

До чего же в реальности договорились американский и корейский лидеры? Этого мы не знаем и вряд ли узнаем. Мы услышали лишь общие фразы об «уникальных гарантиях безопасности» со стороны США и «полной, необратимой и проверяемой денуклеаризации» Кореи.

Что могут означать эти фразы? Стороны могут вкладывать в них совершенно разный смысл.

Каким образом Ким будет избавляться от ядерного оружия и что считать полной и необратимой денуклеаризацией?

Еще непонятнее формулировка «уникальные гарантии безопасности».

Таковых просто не может быть в природе. Тем более – со стороны США, которые не раз нарушали свои обещания. В случае с Трампом все еще хуже – от этого человека можно ожидать чего угодно даже «своим», не то что «чужим»...

Единственная реальная гарантия ненападения на ту или иную страну – это наличие у нее ядерного оружия, но именно отказа от него требует американская сторона. Выходит – замкнутый круг. Просто никто, кроме Господа Бога, не может дать тех гарантий, которым можно верить настолько, чтобы отказаться от защиты.

Какие еще могут быть гарантии? Можно вспомнить, что в феврале американский журнал The Atlantic предложил в качестве такой гарантии разместить в КНДР воинские контингенты Китая.

Интересная мысль. Но гарантия не стопроцентная. Как бы присутствие военных баз России в Сирии почему-то не удерживает США от беспредела против этой страны. И это при том, что вряд ли такое размещение иностранных сил в Северной Корее будет интересно России и Китаю и приемлемо для нее самой.

Именно в этом и таится невозможность полной и бесповоротной денуклеаризации.

Оба лидера получают то, что хотели: личный пиар – Ким прорывает многолетнюю изоляцию КНДР, получает лавры миротворца (кстати, он изначально был на шаг впереди, первым предложив переговоры и сделав первые шаги, прекратив испытания и закрыв ядерный полигон).

Трамп же уже вовсю хвастается «решением нерешаемой проблемы» и пишет в «Твиттере»: «Больше нет ядерной угрозы от Северной Кореи, спите спокойно!», – а те СМИ, которые принижают значение достигнутых договоренностей, называет не иначе как вражескими.

Конечно, эффект от «договоренности договариваться» не может быть долгосрочным. Проблема никуда не делась, и решать ее придется. Помпео утверждает, что на денуклеаризацию КНДР уйдет 2,5 года, то есть все случится еще при Трампе.

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Но это очевидно лишь бравурные заявления – глава МИД Японии Таро Коно считает, что полная ликвидация ядерных объектов в КНДР может занять десятилетия.

И это в том случае, если Пхеньян действительно пойдет на денуклеаризацию – в том значении этого слова, в каком его понимает Вашингтон.

Кстати, всем понятно, что Трамп и Ким лично ничего не решат.

Нет, со стороны Трампа это абсолютно нормально, он привык все делать сам, не оглядываясь ни на кого. Во-первых, это такой стиль не политика, но бизнесмена: принуждать партнеров к заключению сделок в обход других партнеров – это нормальная конкуренция.

Во-вторых, Трамп с самого начала дал понять, что будет руководствоваться тем, что, по его мнению, соответствует цели сделать Америку снова великой, а интересы «союзников» – на втором и далее по счету местах.

Так, решение Трампа приостановить учения уже подверглось резкой критике в Японии и Южной Корее. Заметьте, Трамп не сказал, что «все, мы с завтрашнего дня что-то там прекращаем и тем более выводим войска», он пока высказал возможность такого сценария, но в Сеуле и Токио уже напряглись. Как от самого факта, так и от того, что такие решения, затрагивающие их интересы, принимались без них.

На самом деле, учитывая, что и Япония, и Южная Корея – это страны, фактически оккупированные США, можно было бы не особо принимать во внимание их мнение, решать за них все равно будет Вашингтон.

Другое дело, что за Северной Кореей стоит Китай, и любые судьбоносные решения Пхеньяну в любом случае придется согласовывать с Пекином вне зависимости от желания как Кима, так и – тем более – Трампа.

Следующий саммит США – КНДР не может пройти без Китая и Южной Кореи, считает заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин. И с этим нельзя не согласиться. Только Южную Корею туда можно звать разве что «для галочки», а вот без Китая действительно ничего не решить.

И Китай явно не собирается просто так сдавать свои позиции. Ни в вопросе разоружения КНДР, что создает военную угрозу стране, а следовательно, самому Китаю. Ни в вопросе объединения Корей, ведь равноценное объединение невозможно, слишком разные экономические и политические системы и слишком разные интересы внешних игроков, которые стоят за их спинами.

Иными словами, одной стороне придется быть аннигилированной другой, как это было с объединением Германии, и обе стороны: Вашингтон и Пекин – хотят, чтобы объединение было в их пользу, и на уступки не пойдут.

Вот скажите, мог бы СССР пойти на объединение Германии и роспуск Организации стран Варшавского договора году так в 1985-м? Разумеется, нет. А спустя несколько лет это случилось. Так вот Китай сейчас находится в положении и обладает влиянием доперестроечного СССР, и, разумеется, ни о каких политических уступках речи быть не может.

Зато плодами антуража а-ля «разрядка-перестройка» в полной мере могут пользоваться как Ким Чен Ын, так и Трамп. Только вот никакой перестройки не будет. Как минимум до тех пор, пока не договорятся Вашингтон и Пекин или пока позиции одного из них не ослабнут до той же степени, до какой ослабли позиции СССР в конце перестройки.