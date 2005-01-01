Станет ли Ким Чен Ын корейским Горбачевым

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19 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:47  |  vz.ru
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Почему Россия скидывает американские облигации

России разонравились гособлигации СШАФото: US Department of the Treasury
Центробанк России совершил поистине беспрецедентный шаг. «Такого резкого снижения вложений в гособлигации США не было за все время наших вложений», – говорят аналитики. Одни эксперты утверждают, что подобный шаг стал прямым политическим ответом Москвы на введенные Вашингтоном санкции. Однако есть и другая, гораздо более прагматичная и выгодная для нашей страны версия. Подробности...
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Почему Путин предпочел Лукашенко футболу

Александр Лукашенко уже посмотрел один матч чемпионата вместе с Путиным и МедведевымФото: Алексей Дружинин//ТАСС
Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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СССР оставил Латвии смертельно опасное напоминание о себе

Если ядерная катастрофа все-таки случится, убытки будут исчисляться сотнями миллионов евроФото: Лисицын Виктор/Фотохроника ТАСС
Ровно 20 лет назад был остановлен атомный реактор в латвийском Саласпилсе. Некогда он был гордостью советской науки, теперь на его месте запустение. Однако это не традиционная история про то, как бездарно разбазарили наследство СССР отделившиеся от него народы. Всё гораздо страшнее: халтура, глупость и нищета латвийской власти грозят теперь Прибалтике экологической катастрофой. Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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Станет ли Ким Чен Ын корейским Горбачевым

Дмитрий Родионов, политолог
Знаете, что мне лично напомнила встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына? Встреча между лидерами, которые еще совсем недавно обменивались оскорблениями и обещаниями «огня и ярости». Она напомнила мне эпоху перестройки в СССР. Подробности...

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          Станет ли Ким Чен Ын корейским Горбачевым

          Дмитрий Родионов
          политолог
          		 19 июня 2018, 13:56

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          Знаете, что мне лично напомнила состоявшаяся в Сингапуре встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына? Встреча, в реальность которой едва ли кто-нибудь верил еще год назад. Встреча между лидерами, которые еще совсем недавно обменивались оскорблениями и обещаниями «огня и ярости».

          Она напомнила мне эпоху перестройки в СССР. Когда США из заклятого врага начали превращаться в партнеров. Когда рукопожатие Горбачева и Рейгана стало символом наступления новой эпохи, в которой уже не будет страха перед новой мировой войной.

          Когда в СССР начали появляться американские товары, и мы, мальчишки, были этому безумно рады, с удовольствием носили бейсболки с американским орлом и надписью USA, значки со скрещенными красным и звездно-полосатым флагами, выдували пузыри американской жвачки, покупали открыто американские джинсы и бегали в только открывшийся «Макдоналдс».

          Чем все закончилось спустя всего несколько лет, мы помним и переживаем до сих пор. А ведь тогда еще никто ни у нас, ни на Западе не мог представить себе такого катастрофического для СССР сценария.

          Да, все было понятно: СССР идет на уступки, и Запад этим пользовался, но что СССР сам себя уничтожит всего за несколько лет – вряд ли кто представлял себе даже в самых смелых фантазиях.

          Фото: KCNA/Reuters

          До чего же в реальности договорились американский и корейский лидеры? Этого мы не знаем и вряд ли узнаем. Мы услышали лишь общие фразы об «уникальных гарантиях безопасности» со стороны США и «полной, необратимой и проверяемой денуклеаризации» Кореи.

          Что могут означать эти фразы? Стороны могут вкладывать в них совершенно разный смысл.

          Каким образом Ким будет избавляться от ядерного оружия и что считать полной и необратимой денуклеаризацией?

          Еще непонятнее формулировка «уникальные гарантии безопасности».

          Таковых просто не может быть в природе. Тем более – со стороны США, которые не раз нарушали свои обещания. В случае с Трампом все еще хуже – от этого человека можно ожидать чего угодно даже «своим», не то что «чужим»...

          Единственная реальная гарантия ненападения на ту или иную страну – это наличие у нее ядерного оружия, но именно отказа от него требует американская сторона. Выходит – замкнутый круг. Просто никто, кроме Господа Бога, не может дать тех гарантий, которым можно верить настолько, чтобы отказаться от защиты.

          Какие еще могут быть гарантии? Можно вспомнить, что в феврале американский журнал The Atlantic предложил в качестве такой гарантии разместить в КНДР воинские контингенты Китая.

          Интересная мысль. Но гарантия не стопроцентная. Как бы присутствие военных баз России в Сирии почему-то не удерживает США от беспредела против этой страны. И это при том, что вряд ли такое размещение иностранных сил в Северной Корее будет интересно России и Китаю и приемлемо для нее самой.

          Именно в этом и таится невозможность полной и бесповоротной денуклеаризации.

          Оба лидера получают то, что хотели: личный пиар – Ким прорывает многолетнюю изоляцию КНДР, получает лавры миротворца (кстати, он изначально был на шаг впереди, первым предложив переговоры и сделав первые шаги, прекратив испытания и закрыв ядерный полигон).

          Трамп же уже вовсю хвастается «решением нерешаемой проблемы» и пишет в «Твиттере»: «Больше нет ядерной угрозы от Северной Кореи, спите спокойно!», а те СМИ, которые принижают значение достигнутых договоренностей, называет не иначе как вражескими.

          Конечно, эффект от «договоренности договариваться» не может быть долгосрочным. Проблема никуда не делась, и решать ее придется. Помпео утверждает, что на денуклеаризацию КНДР уйдет 2,5 года, то есть все случится еще при Трампе.

          Но это очевидно лишь бравурные заявления – глава МИД Японии Таро Коно считает, что полная ликвидация ядерных объектов в КНДР может занять десятилетия.

          И это в том случае, если Пхеньян действительно пойдет на денуклеаризацию – в том значении этого слова, в каком его понимает Вашингтон.

          Кстати, всем понятно, что Трамп и Ким лично ничего не решат.

          Нет, со стороны Трампа это абсолютно нормально, он привык все делать сам, не оглядываясь ни на кого. Во-первых, это такой стиль не политика, но бизнесмена: принуждать партнеров к заключению сделок в обход других партнеров – это нормальная конкуренция.

          Во-вторых, Трамп с самого начала дал понять, что будет руководствоваться тем, что, по его мнению, соответствует цели сделать Америку снова великой, а интересы «союзников» – на втором и далее по счету местах.

          Так, решение Трампа приостановить учения уже подверглось резкой критике в Японии и Южной Корее. Заметьте, Трамп не сказал, что «все, мы с завтрашнего дня что-то там прекращаем и тем более выводим войска», он пока высказал возможность такого сценария, но в Сеуле и Токио уже напряглись. Как от самого факта, так и от того, что такие решения, затрагивающие их интересы, принимались без них.

          На самом деле, учитывая, что и Япония, и Южная Корея – это страны, фактически оккупированные США, можно было бы не особо принимать во внимание их мнение, решать за них все равно будет Вашингтон.

          Другое дело, что за Северной Кореей стоит Китай, и любые судьбоносные решения Пхеньяну в любом случае придется согласовывать с Пекином вне зависимости от желания как Кима, так и – тем более – Трампа.

          Следующий саммит США – КНДР не может пройти без Китая и Южной Кореи, считает заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин. И с этим нельзя не согласиться. Только Южную Корею туда можно звать разве что «для галочки», а вот без Китая действительно ничего не решить.

          И Китай явно не собирается просто так сдавать свои позиции. Ни в вопросе разоружения КНДР, что создает военную угрозу стране, а следовательно, самому Китаю. Ни в вопросе объединения Корей, ведь равноценное объединение невозможно, слишком разные экономические и политические системы и слишком разные интересы внешних игроков, которые стоят за их спинами.

          Иными словами, одной стороне придется быть аннигилированной другой, как это было с объединением Германии, и обе стороны: Вашингтон и Пекин – хотят, чтобы объединение было в их пользу, и на уступки не пойдут.

          Вот скажите, мог бы СССР пойти на объединение Германии и роспуск Организации стран Варшавского договора году так в 1985-м? Разумеется, нет. А спустя несколько лет это случилось. Так вот Китай сейчас находится в положении и обладает влиянием доперестроечного СССР, и, разумеется, ни о каких политических уступках речи быть не может.

          Зато плодами антуража а-ля «разрядка-перестройка» в полной мере могут пользоваться как Ким Чен Ын, так и Трамп. Только вот никакой перестройки не будет. Как минимум до тех пор, пока не договорятся Вашингтон и Пекин или пока позиции одного из них не ослабнут до той же степени, до какой ослабли позиции СССР в конце перестройки.


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