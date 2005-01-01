Мир увидел Россию не лубочную, а всамделишную

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19 июня, вторник  |  Последнее обновление — 19:52  |  vz.ru
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Почему Россия скидывает американские облигации

России разонравились гособлигации СШАФото: US Department of the Treasury
Центробанк России совершил поистине беспрецедентный шаг. «Такого резкого снижения вложений в гособлигации США не было за все время наших вложений», – говорят аналитики. Одни эксперты утверждают, что подобный шаг стал прямым политическим ответом Москвы на введенные Вашингтоном санкции. Однако есть и другая, гораздо более прагматичная и выгодная для нашей страны версия. Подробности...
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Почему Путин предпочел Лукашенко футболу

Александр Лукашенко уже посмотрел один матч чемпионата вместе с Путиным и МедведевымФото: Алексей Дружинин//ТАСС
Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Хуситы проиграли важный бой, но остались «крепким орешком»

Главное преимущество хуситов перед саудовцами заключается в том, что они воюют у себя домаФото: Fawaz Salman/Reuters
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией со второй попытки взяла штурмом аэропорт в йеменском городе Ходейда. Однако главная цель – одноименный порт на Красном море – пока остается под контролем хуситов. В Эр-Рияде уверены, что взятие порта лишит хуситов иранского оружия. Является ли нынешний успех арабов переломным и возможно ли еще мирное разрешение конфликта? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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Мир увидел Россию не лубочную, а всамделишную

Эдуард Биров, журналист
Чемпионат мира, сам футбол стали поводом для круглосуточного фестиваля народов мира, который выплеснулся на улицы российских городов. И это из разряда тех эмоций, которые необходимо не только прочувствовать, но и осмыслить. Подробности...
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Почему швейцарский журналист не нашел русских красавиц

Виктория Федотова, журналист
Страшное публичное оскорбление для женщины в России осталось незамеченным. Швейцарский журналист, остановившись на время ЧМ-2018 в Тольятти, пожаловался, что в городе немного красивых женщин. Представляете, как парню обидно? Подробности...
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          Эдуард Биров

          Мир увидел Россию не лубочную, а всамделишную

          Эдуард Биров
          журналист
          		 19 июня 2018, 18:01

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          Чемпионат мира, сам футбол стали лишь поводом для гигантского круглосуточного фестиваля народов мира, который выплеснулся на улицы российских городов.

          Повсюду танцуют, поют, веселятся тысячи мессиподобных аргентинцев, мексиканцев в сомбреро, красно-белых швейцарцев, перуанцев, хорватов и поляков, излучающих южное солнце бразильцев и колумбийцев, красочных африканцев и сдержанно-горячих арабов, блондинистых шведов и скромных корейцев.

          Людское море разных этносов смешалось и разлилось по России, наша страна стала на дни чемпионата домом для людей разных континентов, влюбленных в жизнь. И это из разряда тех эмоций, которые необходимо не только прочувствовать, но и осмыслить...

          На маленькой Никольской улице – мини-парад человечества: под огнями московских гирлянд колумбийцы обнимаются с мексиканцами, немцы – с перуанцами, возле магазина «Вокруг света» приезжие со всего света нежно подбрасывают местных девушек, чуть поодаль исландцы издают знаменитый боевой клич «Ху!» – и в ответ раздается не менее известный «Русские, вперед!».

          В этой громыхающей сумятице, между тем, все гармонично, нет давки и агрессии, каждый занят своим делом, кто-то фотографируется со встречными, кто-то перекидывается словами, а есть и те, у кого завязывается разговор на английском эсперанто.

          Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»

          В фан-зоне на Воробьевых горах дням напролет льется рекой пиво и музыка, футбольные матчи и солнечные лучи, но нет даже намека на какое-то буйство и чрезмерность – все дружно-мирно развлекают себя и других. Аргентинцы с маленькими аргентинчиками, совсем малышами, стоят бок о бок с семьями из Гольяново, Якиманки и Самары, и все вместе, задрав головы, следят за каждым движением Месси.

          На асфальтовой площадке, встав в круг, незнакомцы с разных континентов подбрасывают мяч друг другу, и некоторые зрители вокруг больше переживают за них, чем за игру сборных на экране.

          Болельщики разных стран, порой совсем не дружественных – вот чудо! – не бьют друг другу физиономии (как того опасались), но меняются футболками и обнимаются. Чуть кто-то заводится и лезет объясняться, его успокаивают свои же, отводят, затанцовывают – и карнавал продолжается.

          Что-то средневековое в этом нескончаемом празднике футбола, в котором все забывают про очки и голы и предаются безудержному веселию. Музыка, разукрашенные лица и футболки с одинаковыми фамилиями звезд – как маски, пьянящий дух бога вина Бахуса и вечная игра – что это, как не карнавализация по Бахтину, в изводе XXI века?

          Нет, до крайней стадии – вакханалии – веселие не доходит, но ведь это только первая неделя, впереди еще три недели ускоряющегося празднества.

          Впрочем, гораздо важнее то, что праздник пришел не только в Москву. Глубинная Россия присоединилась к нему и предстала перед миром как есть – провинциальной и величавой, разнообразной и бескрайней.

          То ли вся планета переехала в Россию, то ли Россия стала планетой.

          Саранск в одно июньское утро обнаружил, что превратился в столицу Перу, и многим прибывшим перуанцам показался такой вариант прекрасным – так полюбили их местные жители.

          В желто-синем Ростове, что на Дону, желто-синие бразильцы почувствовали себя как дома, будто на Амазонке – ни дать ни взять южноамериканские казаки.

          В Самару костариканцев – посмотрите на карту, где она вообще затерялась – приехало больше, чем братушек сербов, но это не помешало местному сербскому ресторану бесплатно угостить желающих национальным блюдом плескавицей. И так в каждом из 11 городов нашей страны.

          Мир увидел Россию не лубочную, а всамделишную – радушную и широкую, простую и сложную одновременно.

          Да, не без чрезмерного желания понравиться и угодить иноземцам (чего стоит только бесплатный транспорт для всех обладателей билетов, подарки футболистам в виде машин и 100-килограммового торта). И в то же время не без некрасивых уловок (как-то: двойные цены для своих и иностранцев). Ничего не скажешь – грешны. Но мы не идеальные и не претендуем на то, чтобы требовать от других народов подражать нам.

          Наоборот, русские воспринимают всех такими, какие они есть. И народы это чувствуют, особенно те, кто менее всего европеизировался, поддался влиянию западной глобализации.

          Да, мы не включаем улыбку по каждому случаю и тем же южанам поначалу кажемся угрюмыми, но довольно скоро они понимают, что это не со злости, и каждая наша эмоция – даже некорректная – идет от души, по-настоящему, а не потому, что это положено. И такая натуральность чувств особо ценится в мире, где все меньше настоящего и все больше искусственного.

          Пожалуй, никогда с 1991 года, когда открылись границы, россияне так массово не открывались миру у себя на родине, и оказалось, что миру это нравится.

          Вот почему, когда бразилец кричит в камеру, что «Россия – это о..енно, братан, о..енно!», в нем говорит не безумие и не рисовка на публику – нет, они так действительно чувствуют и воспринимают Россию.

          Да, братишка бразилец, ты прав, Россия – это действительно очень здорово и прекрасно, здесь мощь, воля и правда, а все границы условны.

          Жаль только, не все из россиян сами это понимают.


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