|
19 июня, вторник | Последнее обновление — 19:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Лукашенко рассказал о договоренности с Россией по пограничным вопросам
Разделы
Почему Россия скидывает американские облигации
Почему Путин предпочел Лукашенко футболу
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
Хуситы проиграли важный бой, но остались «крепким орешком»
Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии
Мир увидел Россию не лубочную, а всамделишную
Эдуард Биров, журналист
Чемпионат мира, сам футбол стали поводом для круглосуточного фестиваля народов мира, который выплеснулся на улицы российских городов. И это из разряда тех эмоций, которые необходимо не только прочувствовать, но и осмыслить. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Почему швейцарский журналист не нашел русских красавиц
Виктория Федотова, журналист
Страшное публичное оскорбление для женщины в России осталось незамеченным. Швейцарский журналист, остановившись на время ЧМ-2018 в Тольятти, пожаловался, что в городе немного красивых женщин. Представляете, как парню обидно? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Станет ли Ким Чен Ын корейским Горбачевым
Дмитрий Родионов, политолог
Знаете, что мне лично напомнила встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына? Встреча между лидерами, которые еще совсем недавно обменивались оскорблениями и обещаниями «огня и ярости». Она напомнила мне эпоху перестройки в СССР. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Путин открыл Крымский мост
Обсуждение: 17 комментариев
Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018
Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из нихПодробности...
Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия
Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида ГарифуллинаПодробности...
Умер Станислав Говорухин
Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»Подробности...
|
© 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook