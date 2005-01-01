Ответ на вопрос о преемнике Путина

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8 мая, вторник  |  Последнее обновление — 18:28  |  vz.ru
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Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны

Российский президент получил чисто российский лимузинФото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/Reuters
Впервые в современной России у первого лица государства появился чисто российский представительский лимузин. «Здорово, что русской школе дизайна удалось сделать очень красивый и цельный автомобиль», говорят автомобильные эксперты. При всем при этом машина уже породила сразу несколько загадок, связанных и с ее именем, и с госномером, который использовался при инаугурации президента. Подробности...
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Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию

С подачи Владимира Путина Дмитрий Медведев опять стал без пяти минут премьер-министромФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Новая-старая» команда Медведева еще полностью не названа, но круг его замов покидают такие тяжеловесы, как Рогозин, Шувалов и Дворкович. Зато его пополнят 48-летний Максим Акимов, ответственный за «цифровизацию», и 61-летний Юрий Борисов – «новый Рогозин» в роли куратора ВПК. «Сбитых летчиков», похоже, не будет – опытные управленцы еще могут занять посты министров или глав госкорпораций. Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Косовский монстр пошел против своих создателей

СБК состоят из бывших боевиков, ничего, кроме рейдов и засад, в жизни не знавшихФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
МИД России бьет тревогу: Косово создает собственную профессиональную армию из бывших бандитов и террористов. Категорически против этого выступают в Евросоюзе и даже в НАТО, но там больше не в состоянии сдерживать ими же созданного монстра. Тем более что американцы с их военной базой Бондстил, кажется, не против. Что это означает для Европы и для всего остального мира? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Ответ на вопрос о преемнике Путина

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Мегапроектами нашего прошлого были война, ядерная гонка, космос. Мегапроектом настоящего и будущего становится человек. Что же должно произойти для этого в ближайшие шесть лет? Подробности...

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          Кристина Потупчик

          Ответ на вопрос о преемнике Путина

          Кристина Потупчик
          президент Фонда открытой новой демократии
          		 8 мая 2018, 18:01

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          Все наперебой пишут о Путине, четвертый президентский срок которого начал вчера обратный отсчет в Кремле, а я хочу написать про его преемника.

          Именно вопрос о преемнике, на которого оставит страну президент, является чуть ли не главным для отечественных политаналитиков – тем удивительнее, впрочем, что никто из них не заметил, когда ответ был наконец получен.

          На мой взгляд, этот ответ прозвучал вчера и в инаугурационной речи, и в новых «майских указах», подписанных президентом.

          Преемником Путина станет российское общество, которому в прекрасной России будущего, описанной в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», отводится роль «секретного оружия».

          Именно российские граждане должны избавить российскую экономику от болезненной корреляции с нестабильными ценами на углеводороды, именно они должны стать основными акторами, а не только потребителями происходящего в стране.

          Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

          Граждане – гарант развития России, гарант их собственного будущего, гарант надежный, конкурентоспособный и заинтересованный.

          Будущее России должно зависеть не от конкретной личности, а от их союза, от вовлеченного, наделенного правами и заинтересованного в реализации своих возможностей общества.

          Путин заявляет, что России «нужны прорывы во всех сферах жизни» и что «подобный рывок способно обеспечить только свободное общество».

          Не будет больше бездумной консервации, «дремучего охранительства».

          Чтобы охранять что-то, нужно сначала что-то создать, а не жить лишь победами и достижениями прошлого.

          Должна исчезнуть зарегулированность, диктат государства над людьми, «бюрократическая мертвечина», как назвал ее Путин.

          Он верит, что русским людям не нужна ни сильная рука, ни возрождение монархии, потому что русские люди – не стадо, а талантливые, яркие, сильные, независимые личности, готовые к тому рывку, который нужен стране, нужен им самим.

          Мегапроектами нашего прошлого были война, ядерная гонка, космос. Мегапроектом настоящего и будущего становится человек.

          Что же должно произойти для этого в ближайшие шесть лет?

          Мы будем жить дольше (заявленная планка – до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет). Умирать от глупых и страшных причин будем меньше. Перестанем считать последнюю копейку, снизив количество бедных и обогнав ростом зарплат темп инфляции. Будем жить комфортнее, переехав из ветхого жилья и обретя решающий голос в вопросах благоустройства.

          Самореализация станет не привилегией, а нормой – за счет доступности яслей, медобслуживания, исчезновения вредных привычек и появления в жизни спорта.

          Образование станет отвечать новейшим общественным и профессиональным реалиям, наука получит мощный финансовый стимул для конкурентного развития.

          Внутристрановая транспортная связность (ох, надеюсь) появится, но людям будет чем заняться и у себя в городах.

          А наше главное общее достояние, березки-березоньки, станут колоситься гуще и плодоносить краше – вплоть до того, что воду можно будет пить из-под крана, а дышать, даже на Урале – полной грудью.

          Неудивительно, что в такой России будущего предпринимательством и развитием собственных инициатив займется минимум четверть населения.

          Все эти преобразования – это фактически шаги по созданию дружелюбной к человеку инфраструктуры и среды.

          И задача государства в ближайшие шесть лет – создать эту среду, обеспечить такую инфраструктуру, из деспота и самодура превратиться в инструмент.

          Не мы для государства, а государство – для нас. Под этим лозунгом пройдет четвертый срок президента Путина.

          Если все завершится успешно и транзит власти из рук вертикали в руки общества пройдет успешно, то Россию ждет по-настоящему великое будущее.

          Потому что Путин в нас верит. А мы в себя верим?

          Источник: Блог Кристины Потупчик


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