Не могу не поделиться (...) текстом на ВЗГЛЯДе за авторством Наданы Фридрихсон. Надана безапелляционно заявляет нам – грядет война. Покайтесь, грешники.

Ага, США будут воевать с Ираном, чтобы досадить России. В подтверждение своей паранойи автор отважно лепит в кучу противоречащие друг другу факты, интерпретируя их как бог на душу положит.

Но больше всего меня восхитил последний аргумент – о том, что в пользу мнящегося Надане апокалипсиса говорят протесты в Грузии. Их, дескать, организовали США, чтобы перекрыть России сухопутный коридор.

В принципе, другой аналитики от журналистки телеканала «Звезда» я не ожидала, но ведь у нас и чиновники наверняка так думают, вон, Патрушев вчерашний с теми же теориями заговора выступает.

Дорогие чиновники, не будьте как Надана, гуманизация наркополитики, которой требуют молодые участники протестов в Грузии, – это не прихоть США, а объективная общемировая необходимость, особенно актуальная в нашей стране.

У нас треть населения тюрем – молодые люди трудоспособного возраста, лишенные свободы за хранение без цели сбыта, то есть фактически просто по факту употребления.

А употребляют они по большей части вещества, медициной признанные куда менее разрушительными для организма, чем алкоголь.

Как вы думаете, что нанесет человеку больший вред, марихуана или тюрьма?

Вот и протестующие в Грузии думают примерно так же.

Источник: Блог Кристины Потупчик (публикуется в сокращении)