Как уличные политики перекрывают Москве сухопутный транзит в Иран

В Армении новый премьер-министр, США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном (ЕС против, Израиль – за), протесты в Грузии. Казалось бы, три параллельных события. Но все они – элементы общей картины. Грядет война.

Трамп-разрушитель

Трамп грозился выйти из ядерной сделки с Ираном еще в период предвыборной гонки – и, как показало время, он не эпатировал и не шутил. Выпад против Ирана решает сразу несколько задач, и в первую очередь это удар по нефтегазовым интересам ЕС, а главное – Китая, основного соперника Штатов.

Еще в 2014 году, когда начался процесс ослабления санкций, Пекин импортировал рекордный объем иранской нефти – 630 тыс. барр./день. Более того, в 2009 году Иран и Китай подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области освоения нефтяных месторождений на общую сумму 1,76 млрд долларов.

Очевидно, что китайская экономика нуждается в иранской нефти, так что расчет Трампа нанести удар по «бензоколонке» Пекина вполне логичен.

Еще одна причина – это усиление Ирана на сирийском направлении, что в целом открывает Тегерану возможность закрепить свои позиции на Ближнем Востоке, причем в компании с Москвой и тем же Пекином.

Это не только вызывает недовольство у региональных партнеров Вашингтона, но и напрямую угрожает американским интересам. Кто контролирует транспортные, торговые и нефтегазовые маршруты на Ближнем Востоке, тот контролирует многое.

Однако односторонний выход США из сделки не принес ожидаемых результатов.

Действия США раскритиковали не только Россия и Китай, ЕС открыто встал в оппозицию. Именно поэтому Вашингтон готовится перейти ко второй части – военным действиям.

Раскачать Иран

Как справедливо отмечает эксперт по политике США на Ближнем Востоке Георгий Асатрян, своим решением Трамп подыграл иранским фундаменталистам, которые с самого начала рьяно критиковали Роухани за переговоры.

Теперь они получили шикарную возможность заявить «а мы предупреждали» и нарастить мышечную массу на политической арене.

По сути, Трамп раскачивает лодку внутри Ирана, попутно пытаясь спровоцировать исламскую республику на радикальные шаги.

Выход Ирана из сделки вслед за Штатами – это один из ожидаемых эффектов. Но тут подключились Евросоюз и Россия, которые работают на предотвращение этого сценария. Возможно, им это удастся, однако это не остановит нарастание напряженности внутри самого Ирана.

Американцы рассчитывают, что в попытках решить внутриполитические противоречия Тегеран начнет действовать в логике «маленькая победоносная война», которая должна будет иметь в первую очередь идеологический смысл.

Сакральной жертвой тут выступит Израиль. Стороны уже обменялись ракетными ударами, более того, Тегеран пригрозил «сровнять с землей» Тель-Авив в случае, если Израиль будет действовать безрассудно.

Однако если Иран не решится начать боевые действия, США вполне могут его спровоцировать.

Помимо того, что Тегеран уже ощущает себя в кольце – американские военные базы расположены в Кувейте, Ираке, Катаре, – Вашингтон договаривается с Казахстаном об открытии военной базы в Актау. И, главное, США будут перекрывать России сухопутный коридор к Ирану.

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На сегодняшний день поставки российской военной техники даже на 102-ю базу в Гюмри идут через Каспий, но если мы рассматриваем вовлечение Тегерана в полномасштабную войну, то очевидно, что иранские порты для российских грузов будут заблокированы.

России понадобится сухопутный коридор – Грузия, Армения. Именно поэтому сейчас в этих странах вспыхнули акции протеста.

«Карманный Пашинян»?

Синхронность протестной активности в двух южнокавказских республиках у многих вызвала недоумение.

В Армении акции протеста привели к смене премьер-министра: на смену Саргсяну пришел уличный политик Пашинян. В отношении России он не делает резких заявлений, более того, прибыл с визитом в Сочи. Однако сама природа вспыхнувших протестов вызывает много вопросов.

В частности, активно обсуждается версия, что Пашинян изначально был проектом Сержа Саргсяна:

«По некоторым утверждениям, С. Саргсян инициировал протестную кампанию по заказу США с целью сохранения своих активов за рубежом, т. е. условием неприкосновенности своих средств стала передача власти Н. Пашиняну. Для многих экспертов нет сомнений, что С. Саргсян выторговал на Западе гарантии своего безбедного существования в обмен на приход к власти в Армении Н. Пашиняна».

Версия про «карманного оппозиционера» подкрепляется рядом фактов. В частности, Пашиняна досрочно освободили из тюремного заключения, хотя в 2010 году он был осужден на семь лет.

Если эта версия верна, тогда задача Пашиняна в качестве премьер-министра сводится к двум аспектам: в нужный момент он должен спровоцировать очередную эскалацию в карабахском конфликте и «оторвать» Ереван от Москвы. А российская база в Гюмри должна быть заблокирована.

Иванишвили снова президент?

Второй этап Мерлезонского балета – это события в Грузии.

Антинаркотический рейд по ночным клубам закончился массовыми акциями протеста в Тбилиси и требованиями отправить в отставку действующего премьер-министра Георгия Квирикашвили.

Георгий Квирикашвили стал объектом для травли еще в марте, после того как написал открытое письмо к российскому руководству. Премьер-министра тут же заподозрили в связях с российским МИДом. А 18 марта грузинские СМИ стали писать о возможной отставке Квирикашвили.

Все это происходило на фоне визита президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Вашингтон, где он недвусмысленно дал понять, что Грузия готова стать «плацдармом для западных альянсов и восточного фланга НАТО».

Конечно, нынешнего премьер-министра едва ли можно отнести к «агентам Кремля», тем не менее его готовность вывести российско-грузинские отношения из тупика не соответствует новым реалиям.

Более того, позиция Квирикашвили могла быть воспринята теми же Штатами как угроза. Ведь в случае полномасштабной войны против Ирана Москва могла бы запросить сухопутный транзит через территорию Грузии.

Именно поэтому США поставили задачу дестабилизировать ситуацию в Грузии. Открытым оставался вопрос – за счет чего вывести людей на улицы?

Михаил Саакашвили и его политические движения уже давно дискредитированы, а нового оппозиционного лидера в Грузии по-прежнему нет. Ставка была сделана на молодежь и манипулирование темой свободы, причем в ее самом широком, можно даже сказать, абстрактном толковании.

В скором времени «в игру вступят» ряд СМИ и неправительственные организации, которые открыто начнут критиковать правительство, подливая тем самым масла в огонь.

На этом фоне вполне закономерным выглядит возвращение в большую политику Бидзины Иванишвили. Как отмечают СМИ, на съезде партии он выглядел потерянным и заявил, что решение вернуться в политику было сложным и не входившим в его планы.

Ситуация в Грузии будет оставаться напряженной до президентских выборов, которые намечены на осень 2018 года.

Иванишвили выдвинет свою кандидатуру и, вероятней всего, победит. Однако США уже поставили перед ним задачу согласиться на размещение в Грузии ударных сил.

«Серый кардинал» оказался между молотом и наковальней, поскольку его согласие вызовет резкую реакцию со стороны Москвы.

Тем не менее, несмотря на последствия, Иванишвили, похоже, сделал выбор.

Его сын, рэпер Бэра, выступил в поддержку протестующих. И будь он просто представителем шоу-бизнеса, это можно было бы списать на личную погоню за «хайпом». Но когда такие заявления делает сын Иванишвили, то очевидно, что это непрозрачный намек на политический подтекст.

По всей видимости, став президентом, Иванишвили выполнит требование Штатов о размещении военных сил.

Грузия, как и заявлял Маргвелашвили в Вашингтоне, станет «плацдармом для западных альянсов и восточного фланга НАТО».

А Россия может окончательно лишиться сухопутного транзита в Иран.