Кудрин как всадник апокалипсиса для чиновников

Слушайте, а Кудрин хорош. Он сейчас вполне может стать главным всадником апокалипсиса (борьбы с коррупцией) для чиновников, более того, он, судя по активности, очень хочет занять именно эту позицию.

Новый глава Счетной палаты уже заявил на встрече с Путиным, что почти во всех российских министерствах и ведомствах есть нарушения по исполнению госпрограмм. Более того, он сразу после этого перешел к вопросу возбуждения уголовных дел, которые, очевидно, не будет стесняться продавливать в меру своих примерно равноудаленных полномочий – Кудрину сейчас себя утверждать, а не соблюдать интересы кланов.

Под эту же дудку наблюдаю сейчас размножение в СМИ разнообразной аналитики о неэффективности существующей системы госзакупок (она действительно очень далека от идеала), и аналитика эта не стесняется перекрикивать друг друга в оценках потерь госбюджета от этой неэффективности – тут всем понятно, что, сколько ни скажи, все равно по факту теряем больше.

Больше скажу, тут уже материалы пошли и о том, что в случае эффективной работы СП с правоохранителями можно даже налоги не повышать, обойдемся.

Каков заход, а?

Вопрос только в том, не упустит ли Кудрин вожжи и сможет ли сделаться-таки всевидящим оком с допуском до внесения изменений в существующие практики? Или кишка тонка окажется?

Источник: Блог Кристины Потупчик