С чем останутся россияне после ЧМ-2018

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15 июня, пятница  |  Последнее обновление — 21:55  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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Назван главный урок сингапурского саммита Трампа и Ким Чен Ына

Трамп и Ким на встрече в СингапуреФото: Susan Walsh/AP/ТАСС
Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Российско-корейская встреча в верхах не будет иметь такого международного резонанса, как недавние беседы Кима с Трампом, но зато на ней могут быть достигнуты реальные договоренности. Впрочем, сингапурский саммит и не мог завершиться никак иначе, потому что на самом деле Трампа интересует вовсе не Корея. Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Украина наживает себе еще одного врага в Европе

СБУ устроила охоту за картой «Великой Румынии», включавшей часть современной Черновицкой областиФото: ssu.gov.ua
Политика принудительной украинизации, которую проводит Киев, стала раздражать не только Венгрию (если брать лишь западных соседей Украины). Теперь и Румыния возмущена силовыми акциями, проводимыми Украиной против национальных меньшинств. Почему киевские чиновники обвиняют местных румын в сепаратизме и есть ли для этого реальная подоплека? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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«Кувалда и ноутбук» армянской революции

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С чем останутся россияне после ЧМ-2018

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Давеча Алексей Навальный устроил поминальный плач по 14 миллиардам долларов, которые режим вытащил из его навального кармана, чтобы оплатить мундиаль. Оставим за скобками эмоциональные аргументы. Сосредоточимся на цифрах. Подробности...

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          Кристина Потупчик

          С чем останутся россияне после ЧМ-2018

          Кристина Потупчик
          президент Фонда открытой новой демократии
          		 15 июня 2018, 19:36

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          Снова в эфире моя любимая рубрика «малыши и математика» – раз уж взялась тащить тяжкий крест просветительства, то нечего отлынивать.

          Давеча Алексей Навальный устроил поминальный плач по 14 миллиардам долларов, которые режим вытащил непосредственного из его навального кармана, чтобы оплатить мундиаль. Оставим за скобками эмоциональные аргументы в пользу целесообразности подобных трат – ими и так переполнена вся лента. Сосредоточимся на цифрах.

          Аналитики McKinsey подсчитали, что всего на подготовку к ЧМ-2018 потрачено 1,2 трлн рублей, или 13,2 млрд долларов (по среднему обменному курсу за 2013–2017 годы). Сравните, кстати, с астрономической суммой, которую в свой мундиаль собирается вложить Катар – 200 млрд долларов.

          Что касается эффективности вложений, то в денежном выражении прирост ВВП России за инвестиционный период 2013–2018 годов составит 867 млрд рублей (запоминаем цифру).

          Эксперты выделяют еще и долгосрочный экономический эффект, связанный с ожидаемым ростом туризма и развитием инфраструктуры. По предварительным оценкам, он составит 150–210 млрд рублей в год на горизонте пяти лет, говорится в исследовании (и снова запоминаем).

          Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

          В общем эффекте 86% приходится на влияние инвестиций и операционных расходов (746 млрд рублей), причем пик вложений в спортивную и транспортную инфраструктуру пришелся на 2016–2017 годы. Еще 14% в совокупном эффекте (121 млрд рублей) обеспечит приток туристов непосредственно в период проведения чемпионата.

          Аналитики Moody's дополнительно отмечают, что в городах – хозяевах ЧМ произошло улучшение транспортной и коммунальной инфраструктуры, а для регионов России она будет генерировать дополнительные налоговые поступления и уменьшать будущие капитальные затраты.

          По словам эксперта из PwC, дополнительным фактором долгосрочного эффекта станет рост туристического потока после турнира, который будет во многом вызван освещением культуры и достопримечательностей России во время чемпионата.

          Потенциально значимый, хотя и очень сложно оцениваемый эффект – «воодушевление населения городов, связанное с ощущением причастности к глобально значимым событиям», отмечают эксперты.

          Экономисты Свантье Альмерс и Вольфганг Манниг из Университета Гамбурга определили этот эффект как «благо для населения принимающей страны, включая тех, кто не ходит на стадионы». Особая атмосфера во время Кубка мира делает граждан счастливее и внушает им чувство гордости, увеличивая их готовность тратить деньги, пишут экономисты.

          Наибольшим оптимизмом отличается инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский:

          1. Продажа билетов на матчи – планируемый доход порядка 5–6 млрд долларов.
          2. Взнос ФИФА может составить около 1 млрд долларов.
          3. Доходы от иностранных туристов ожидаются в районе 5 млрд долларов.
          4. Продажа ТВ и радиоканалам права трансляции проводимых соревнований – приблизительно 5 млрд долларов.
          5. Доходы от привлечения спонсоров на их рекламу – также 5 млрд долларов.
          6. Продажа сувенирной продукции с символикой – 200 млн долларов.

          Итого, по подсчетам эксперта, получается прямых доходов на 21–22 млрд долларов. С учетом того, что расходы оцениваются где-то в 13 млрд долларов, в оптимистичном сценарии доходы превысят расходы на 8–9 млрд долларов, что соответствует примерно 0,7–0,8% ВВП.

          И что же получается?

          По самым скромным оценкам, мы практически отбиваем ЧМ финансово, да еще и получаем ворох имиджевых профитов. По оценкам оптимистичным – это абсолютно выгодный стране проект. А если учесть еще импакт для развития спорта и прочего ЗОЖ...

          В общем, не ладится у Навального с математикой.

          Источник: Блог Кристины Потупчик



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