С чем останутся россияне после ЧМ-2018

Снова в эфире моя любимая рубрика «малыши и математика» – раз уж взялась тащить тяжкий крест просветительства, то нечего отлынивать.

Давеча Алексей Навальный устроил поминальный плач по 14 миллиардам долларов, которые режим вытащил непосредственного из его навального кармана, чтобы оплатить мундиаль. Оставим за скобками эмоциональные аргументы в пользу целесообразности подобных трат – ими и так переполнена вся лента. Сосредоточимся на цифрах.

Аналитики McKinsey подсчитали, что всего на подготовку к ЧМ-2018 потрачено 1,2 трлн рублей, или 13,2 млрд долларов (по среднему обменному курсу за 2013–2017 годы). Сравните, кстати, с астрономической суммой, которую в свой мундиаль собирается вложить Катар – 200 млрд долларов.

Что касается эффективности вложений, то в денежном выражении прирост ВВП России за инвестиционный период 2013–2018 годов составит 867 млрд рублей (запоминаем цифру).

Эксперты выделяют еще и долгосрочный экономический эффект, связанный с ожидаемым ростом туризма и развитием инфраструктуры. По предварительным оценкам, он составит 150–210 млрд рублей в год на горизонте пяти лет, говорится в исследовании (и снова запоминаем).

В общем эффекте 86% приходится на влияние инвестиций и операционных расходов (746 млрд рублей), причем пик вложений в спортивную и транспортную инфраструктуру пришелся на 2016–2017 годы. Еще 14% в совокупном эффекте (121 млрд рублей) обеспечит приток туристов непосредственно в период проведения чемпионата.

Аналитики Moody's дополнительно отмечают, что в городах – хозяевах ЧМ произошло улучшение транспортной и коммунальной инфраструктуры, а для регионов России она будет генерировать дополнительные налоговые поступления и уменьшать будущие капитальные затраты.

По словам эксперта из PwC, дополнительным фактором долгосрочного эффекта станет рост туристического потока после турнира, который будет во многом вызван освещением культуры и достопримечательностей России во время чемпионата.

Потенциально значимый, хотя и очень сложно оцениваемый эффект – «воодушевление населения городов, связанное с ощущением причастности к глобально значимым событиям», отмечают эксперты.

Экономисты Свантье Альмерс и Вольфганг Манниг из Университета Гамбурга определили этот эффект как «благо для населения принимающей страны, включая тех, кто не ходит на стадионы». Особая атмосфера во время Кубка мира делает граждан счастливее и внушает им чувство гордости, увеличивая их готовность тратить деньги, пишут экономисты.

Наибольшим оптимизмом отличается инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский:

1. Продажа билетов на матчи – планируемый доход порядка 5–6 млрд долларов.

2. Взнос ФИФА может составить около 1 млрд долларов.

3. Доходы от иностранных туристов ожидаются в районе 5 млрд долларов.

4. Продажа ТВ и радиоканалам права трансляции проводимых соревнований – приблизительно 5 млрд долларов.

5. Доходы от привлечения спонсоров на их рекламу – также 5 млрд долларов.

6. Продажа сувенирной продукции с символикой – 200 млн долларов.

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Итого, по подсчетам эксперта, получается прямых доходов на 21–22 млрд долларов. С учетом того, что расходы оцениваются где-то в 13 млрд долларов, в оптимистичном сценарии доходы превысят расходы на 8–9 млрд долларов, что соответствует примерно 0,7–0,8% ВВП.

И что же получается?

По самым скромным оценкам, мы практически отбиваем ЧМ финансово, да еще и получаем ворох имиджевых профитов. По оценкам оптимистичным – это абсолютно выгодный стране проект. А если учесть еще импакт для развития спорта и прочего ЗОЖ...

В общем, не ладится у Навального с математикой.

Источник: Блог Кристины Потупчик