Что делать, если ваш банк внезапно сошел с ума

Проснулась, а с утра прекрасные новости – банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей и угрожают заблокировать карты, если не скинуть им подтверждающие документы – причем документы эти, если верить «Известиям», могут включать в себя письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денежных средств (расширенная выписка с вклада), письменное пояснение целей расходования денежных средств с карты и так далее.

Так вот, краткая памятка для тех, кому лень читать пресловутые статьи.

Центробанк говорит, что подобная практика незаконна, а Центробанку банки обязаны подчиняться.

Все, что имеет право потребовать у вас банк, – это получить от вас подтверждение отправления денег или отказ от операции, причем подтверждение устное.

Если ваш банк внезапно сошел с ума и требует скинуть ему пачку документов или угрожает заблокировать вашу карту – знайте, что это незаконно. Можете смело говорить об этом банку и подавать жалобу в интернет-приемную ЦБ.

Кроме того, учтите, что раз это незаконно, то можно идти прямиком в суд.

P.S. Все еще доверяете деньги банкам и не носите их в сумке? Аха-ха-ха-ха-ха.

Источник: Блог Кристины Потупчик