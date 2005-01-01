Для чего Антон Красовский ввязался в предвыборный марафон

Взгляд
23 мая, среда  |  Последнее обновление — 19:23  |  vz.ru
Разделы

Россия готова забрать у США полмиллиарда долларов

Россия придумала симметричный ответ на американские пошлиныФото: Fred Greaves/Reuters
Российско-американский торговый конфликт переходит в новую стадию. В ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона Москва объявила о планах по введению ответных пошлин на американский импорт – причем ровно на ту же самую сумму, примерно полмиллиарда долларов. Каких американских товаров это коснется и какими будут последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Британия будет вынуждена пустить к себе Абрамовича

Роман Абрамович на улицах ЛондонаФото: Suzanne Plunkett/Reuters
Лондон покусился на самое святое, что у него есть – на Романа Абрамовича, который уже долгое время живет в английской столице. Как выяснилось, российский миллиардер никак не может получить британскую визу. Готова ли Великобритания действительно отказать Абрамовичу в допуске на свою территорию – и какие последствия наступят в таком случае? Подробности...
Перейти а раздел…

У авторов «туристической диверсии» могут появиться подражатели

Запрет Booking.com в России мог бы стать диверсией, от которой выиграли бы несколько частных туроператоров, но проиграли большинство граждан и бюджет страны в целомФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Министерство культуры и Ростуризм неожиданно оперативно открестились от предложения по запрету на территории России сервиса Booking.com. Однако сам факт появления подобной инициативы свидетельствует о большом соблазне превратить «антисанкции» в инструмент недобросовестной конкуренции. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Япония не может выйти из-под опеки США

Во время одной из встреч с Владимиром Путиным экс-премьер Ёсиро Мори поинтересовался: ждать ли Японии спасения от России?Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
«Японию окружают страны с ядерным оружием. Если они захотят его применить, ждать ли спасения от России?» – задался вопросом экс-премьер Японии Ёсиро Мори, давний друг Путина. Многие в Токио действительно не прочь если не обратиться к России «за спасением», то свести отношения с бывшим врагом к «хикивакэ» – ничьей. Есть ли шанс у Японии превратиться из «непотопляемого авианосца США» в независимую страну? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Для чего Антон Красовский ввязался в предвыборный марафон

Андрей Бабицкий, журналист
У меня есть парадоксальное предположение, почему вообще люди, обреченные на сокрушительное поражение на любых выборах, все же выходят на тропу войны, игнорируя то, как безотрадно выглядит их положение после подведения итогов. Подробности...

Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Ничего неожиданного в сообщении силовика, конечно же, нет. Самой любопытной деталью в послании следует считать только отсылку к неким свежим данным, полученным от спецслужб силами быстрого реагирования. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Выяснилось, что «русское дело» было одной большой подставой с самого начала

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Республиканцы уже полгода требуют «расследовать деятельность следователей», но Трамп не предпринимал никаких действий, которые могли бы грозить инициаторам «русского дела» уголовным преследованием. Что же изменилось? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 12 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Ополченцы предотвратили окружение Донецка
          Озвучен размер долга Украины перед СНГПомпео: Россия бросила вызовы стратегическим интересам СШАСирийские войска освободили все пригороды ДамаскаКремль разъяснил обсуждение газового вопроса Путиным и президентом Болгарии
          Киев заявил о больших потерях ополченцев в ДонбассеВ США заявили о российском плане «кибернападения на Украину»Крымский мост снабдили метеолокаторамиРейтинг Порошенко на Украине упал до рекордно низкого уровня
          Раскрыты подробности жестокого убийства подростками многодетной матери на КубаниРоссийским спортсменам предсказали новый «допинговый триллер»Названо число проехавших по Крымскому мосту за неделю автомобилейВетерана американской «Дельты» впечатлила стрельба из АК-12

          Главная тема


          В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

          «фасадная реформа»


          Украинские морпехи возмущены решением Порошенко лишить их черных беретов

          «силы равны»


          Пентагон объяснил, почему российские военные расходы эффективнее американских

          российские граждане


          Москва назвала два возмутительных факта в деле Скрипалей

          происхождение капитала


          В окружении Абрамовича прокомментировали сообщения о новых требованиях Лондона

          тайные операции


          Названы самые громкие зарубежные убийства британской разведки

          ответные меры


          Россия готова забрать у США полмиллиарда долларов

          чудовищная жестокость


          Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

          неожиданный опрос


          Операция в Сирии принесла России побочный внешнеполитический бонус

          «наше послание: приготовьтесь»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Люди в чёрном – не полиция, а хорошо вооружённые группировки

          Обострение в Донбассе


          Святослав Голиков: На самом деле, друзья, все идет по плану. Только не по нашему плану

          контрнаступление Трампа


          Дмитрий Дробницкий: Выяснилось, что «русское дело» было одной большой подставой с самого начала

          на ваш взгляд


          Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?


          Андрей Бабицкий

          Для чего Антон Красовский ввязался в предвыборный марафон

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 23 мая 2018, 17:45

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Представление о том, что либеральная журналистика в России теснима к обрыву хладными и беспощадными громадами авторитарной государственности, которая то ли боится свободного слова, то ли высокомерно презирает его, не вполне справедливы. А если уж говорить совсем прямо, несправедливы вообще.

          Журналисты, имеющие отношение к прогрессивному сообществу, успешны в карьерном росте, не обделены вниманием публики, точно не нищенствуют. А самое главное – имеют возможность и до сих пор очень серьезно влиять на формирование политической повестки в России.

          В связи с этим я часто слышу сетования уже из противоположного политического лагеря; дескать, влияние свободомыслящей публики никак не сопоставимо с ее реальным весом в обществе.

          Мизерный интерес к транслируемым и защищаемым этими уважаемыми людьми идеям должен вроде бы конвертироваться в немногие – на уровне статистической погрешности – проценты их участия в формировании перечня вопросов и проблем, которые предстоит решать России.

          Тем не менее творческие среды – артистическая, журналистская, писательская – остаются в значительной степени привержены прекрасным либеральным ценностям и на их основе сообща продолжают неустанно трудиться над грандиозным полотном о России, уже задушившей в себе все живое.

          Фото: кадр из видео

          Тут наблюдается некоторая несообразность, поскольку получается, что авторов означенного полотна все же недодушили, а значит в богооставленной стране все еще продолжают биться мужественные и свободолюбивые сердца.

          Впрочем, сетования, о которых я вспомнил, не учитывают одного обстоятельства.

          Удельный вес либерального сообщества и впрямь невелик, но он многократно возрастает, попадая в силовое поле поддержки, оказываемой этому сообществу Западом.

          Речь идет о том, что наши братья по разуму либерального вероисповедания выполняют роль рупора, транслирующего евроатлантические претензии в адрес России.

          А в этом случае речь уже можно вести о конфликте иного уровня – не внутреннем, а внешнем. И он глобален – с геополитической подоплекой и далеко идущими последствиями.

          Поэтому, будучи своего рода посланцами и представителями «наших партнеров», «люди с прекрасными лицами» вполне заслуживают быть вежливо и даже внимательно выслушаны. Кое-что даже можно, наверно, пустить в дело.

          Это затянувшееся вступление понадобилось мне для того, чтобы представить вам звезду либеральной журналистики Антона Красовского, заявившего в эфире «Эха Москвы» о своем желании поучаствовать в увлекательном конкурсе на соискание должности мэра Москвы.

          Новоявленный кандидат – фигура более сложная по своим взглядам и предпочтениям, нежели Ксения Собчак, предпочитающая оперировать самыми простыми и лапидарными стереотипами из либеральных хранилищ.

          Красовский себе позволяет выпады в адрес единомышленников – чего стоит его недавний довольно убедительный и яркий демарш, направленный против Бориса Ельцина и методов его правления, или призыв полюбить Путина. Тем не менее журналист пошел или, скорее, только собирается пойти по стопам Ксении Анатольевны.

          Участвуя в выборах, в которых их поражение предрешено, люди, ступившие на политическую стезю, решают проблемы, с выборами не связанные. Они наращивают политический капитал, транслируют свой образ за пределы пространства, где обитает их привычная аудитория, пользуются выборной площадкой, чтобы просвещать общество.

          Но после малоутешительных результатов Ксении Собчак на президентских выборах стало очевидным, что общество просвещаться не желает, политический капитал не возрастает, а скорее истончается, повышение узнаваемости происходит на фоне закрепления негативных коннотаций.

          Для чего же Красовскому понадобилось ввязываться в столь сомнительную историю, как предвыборный марафон? Кстати, совсем не факт, что он действительно будет в нем участвовать. Но если...

          Можно было бы предположить, что он использует предвыборную площадку для проведения акции против гомофобии, манифестируя свои нетрадиционные пристрастия, но я думаю, эта тема в дебатах если и будет затрагиваться, то по самому минимуму.

          У меня есть парадоксальное и вовсе не обязательное предположение, почему вообще люди, обреченные на сокрушительное поражение на любых выборах, тем не менее, все же выходят на тропу войны, упрямо игнорируя то, как безотрадно выглядит их положение после подведения итогов.

          Им надо смотреться не только друг в друга, чтобы понимать, что они все еще есть в этой стране и являются ее частью, а не какой-то кривой и отторгнутой пристройкой.

          А для этого нужно участвовать в процессах, для них заведомо проигрышных, но которыми живет и движется Россия. Чтобы двигаться вместе с ней в направлении, которое им, конечно же, кажется неверным, но отвязаться полностью от происходящего, уйти в глухую внутреннюю эмиграцию означало бы выйти из потока событий и перестать быть субъектом политической жизни. Они им и так не являются, но потенциально за ними эта роль сохраняется до тех пор, пока они держатся на поверхности происходящего.

          Они напоминают себе и России в целом, что они не просто существуют, но живы в политике, в культуре, на всех уровнях социума. И это очень неплохо.

          Во-первых, без них было бы намного скучнее, поскольку оторванный от реальности либеральный романтизм напоминает о том, от чего нам необходимо было оттолкнуться, чтобы вдохнуть новую жизнь в собственную страну. То есть они – это наша история, но не окаменевшая, а все еще гонимая ветром по дороге кавалькада смешных и измятых фантиков.

          А во-вторых, их присутствие в нашей жизни – это лучшее доказательство замечательного тезиса о том, что государство у нас является главнейшим и убежденнейшим либералом. Кроме того, испытывая его на прочность, они придают нашей собственной толерантности невиданную силу, превращая нас в учтивых и изысканных демократов.

          Давайте не будем на них злиться. По-своему они прекрасны.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          Ничего неожиданного в сообщении силовика, конечно же, нет. Самой любопытной деталью в послании следует считать только отсылку к неким свежим данным, полученным от спецслужб силами быстрого реагирования. Подробности...
          Обсуждение: 52 комментария

          Выяснилось, что «русское дело» было одной большой подставой с самого начала

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Республиканцы уже полгода требуют «расследовать деятельность следователей», но Трамп не предпринимал никаких действий, которые могли бы грозить инициаторам «русского дела» уголовным преследованием. Что же изменилось? Подробности...
          Обсуждение: 8 комментариев

          Не пора ли признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик?

          Святослав Голиков, ополченец Новороссии
          На самом деле, друзья, все идет по плану. Только не по нашему плану. На наш план – продолжать тянуть «минскую» резину и держать в «ростовских горах» ударную туристическую группировку «на случай если» – наши оппоненты плевать хотели. Подробности...
          Обсуждение: 100 комментариев

          Хочешь – изучай национальный язык, не хочешь – не изучай

          Дмитрий Самойлов, театровед
          Если ты бурят, который, так вышло, живет в Марий Эл, зачем тебе изучать марийский язык? Для коммуникации тебе будет достаточно русского. А марийский учат те, кто хотят сохранить свои национальные традиции. Хотят, а не обязаны. Подробности...
          Обсуждение: 25 комментариев

          Все умрут, а Скрипаль останется

          Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
          Самонекролог кота бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, невинно убиенного британскими спецслужбами Нэша Ван Дрейка, свидетеля. Подробности...
          Обсуждение: 14 комментариев

          Трамп придумал, как обрушить «Северный поток – 2»

          Дмитрий Родионов, политолог
          Почти месяц спустя выясняются «пикантные» подробности беседы канцлера Германии Ангелы Меркель с американским президентом Дональдом Трампом. Кому как, а мне эта новость показалась весьма примечательной. Подробности...
          Обсуждение: 47 комментариев

          Снижение интереса Запада к Украине происходит не просто так

          Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
          Есть событие, которое способно кардинальным образом переломить отношение Запада к Украине. Это президентские выборы. Они чреваты последствиями, которые, в отличие от 2004 и 2014 годов, не будут умещаться в стандартную схему. Подробности...
          Обсуждение: 18 комментариев

          Европейцы придумали идеальную схему работы с папуасами

          Игорь Димитриев, политический эмигрант
          Какой смысл в национальном государстве, если у него нет суверенитета? Был выгодный для Болгарии проект, им дали команду зарубить, они зарубили. Зачем такое государство? Это же чистая бутафория. Но Болгария – еще куда ни шло! Подробности...
          Обсуждение: 29 комментариев

          Неси, холоп, еду и терминал, прикладывать буду!

          Евгений Гордеев, основатель фонда Russian Ventures
          Мой прогноз, что по итогу в живых останутся только топовые рестораны и всякий шлак-фуд. А вот эти ваши любимые новые маленькие домашние ресторанчики с «дровяной печкой для пиццы» и «крафтовым сыром» – все они закроются. Подробности...
          Обсуждение: 79 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............