Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети

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Россия придумала симметричный ответ на американские пошлиныФото: Fred Greaves/Reuters
Российско-американский торговый конфликт переходит в новую стадию. В ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона Москва объявила о планах по введению ответных пошлин на американский импорт – причем ровно на ту же самую сумму, примерно полмиллиарда долларов. Каких американских товаров это коснется и какими будут последствия? Подробности...
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Британия будет вынуждена пустить к себе Абрамовича

Роман Абрамович на улицах ЛондонаФото: Suzanne Plunkett/Reuters
Лондон покусился на самое святое, что у него есть – на Романа Абрамовича, который уже долгое время живет в английской столице. Как выяснилось, российский миллиардер никак не может получить британскую визу. Готова ли Великобритания действительно отказать Абрамовичу в допуске на свою территорию – и какие последствия наступят в таком случае? Подробности...
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В России зазвучали последние отголоски «парада суверенитетов» 90-х

Российское государство по-прежнему гарантирует сохранение культуры двухсот народов РоссииФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Татарин, живущий в Башкирии, не обязан изучать башкирский, дагестанец, живущий в Калмыкии, не обязан учить калмыцкий. Об этом напоминают общественные деятели на фоне дискуссии, разгоревшейся вокруг законопроекта, который вводит принцип добровольности изучения национального языка. Если родители хотят, чтобы их ребенок изучал родной язык, они просто будут подавать заявление по этому поводу. Подробности...
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Почему Япония не может выйти из-под опеки США

Во время одной из встреч с Владимиром Путиным экс-премьер Ёсиро Мори поинтересовался: ждать ли Японии спасения от России?Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
«Японию окружают страны с ядерным оружием. Если они захотят его применить, ждать ли спасения от России?» – задался вопросом экс-премьер Японии Ёсиро Мори, давний друг Путина. Многие в Токио действительно не прочь если не обратиться к России «за спасением», то свести отношения с бывшим врагом к «хикивакэ» – ничьей. Есть ли шанс у Японии превратиться из «непотопляемого авианосца США» в независимую страну? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Ничего неожиданного в сообщении силовика, конечно же, нет. Самой любопытной деталью в послании следует считать только отсылку к неким свежим данным, полученным от спецслужб силами быстрого реагирования. Подробности...
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          Елена Кондратьева-Сальгеро

          Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети

          Елена Кондратьева-Сальгеро
          журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          		 23 мая 2018, 13:13

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          Этого человека зовут Лоран Обертон, он профессиональный журналист, писатель и криминолог, автор надорвавшего привычную тишь да гладь в 2013 г. бестселлера «Франция – Механический апельсин», после выхода которого вся до зубов затянутая в политкорректность пресса называла его «любимым журналистом «Национального фронта».

          За то только, что он открытым текстом на 350 страницах наглядно показал настоящую ситуацию с «безопасностью» и криминогенностью в стране, приведя безоговорочные цифры, которые никогда не попадают на просторы широкой прессы.

          Тогда, в 2013 г., на каждые сутки во Франции приходилось 13 000 ограблений, 2000 эпизодов разного рода физической агрессии и 200 изнасилований. И это только занесенных в официальные анналы. И это только тогда...

          Как и все остальное в нашем непрестанно прогрессирующем мире, сегодня эти цифры возрастают уже в «гомерической» прогрессии.

          Успех его книги взорвал все мыслимые рекорды и вызвал крайнее раздражение всей рукопожатной рати.

          Фото: facebook.com/GroupeInterventionGendarmerieNationale

          Его, как и известного журналиста Эрика Земмура, тщетно пытались обвинить в расизме на основании приведенных и неоспоримых статистических данных: две трети правонарушителей во Франции – выходцы из иммиграционных слоев.

          Клеймили его также и за озвученную очевидность: некоторые общности в силу специфики своей культуры и религии проявляют себя не адаптируемыми к западному образу жизни и никаких усилий для необходимой адаптации не прилагают.

          Эта последняя крамольная, но давно и хорошо известная реальность стоила ему пожизненной репутации «лепениста», расиста и ксенофоба, несмотря на то, что сам он себя определяет таким образом: «Ни правый, ни левый, я национальный!»

          В сущности, этот человек прежде всего дипломированный специалист по истории и антропологии, профессиональный журналист, с серьезным стажем в области криминологии, оперирующий официальными цифрами, каждая из которых подтверждается самыми весомыми источниками, даже если не все из этих данных одобрены для публикации негласной, но бесстрастной цензурой.

          И вот этот человек всего несколько часов назад опубликовал у себя в блоге присланное ему обращение анонимного жандарма, силовика из французского спецназа (GIGN).

          Эти подразделения чуть не ежедневно принимают непосредственное участие во всех стычках-перестрелках, взятиях заложников и прочих интересных событиях, не все из которых в достаточной мере освещаются официальными СМИ.

          C досадной регулярностью рискуя собственной жизнью практически свой каждый рабочий день, эти люди держат лица под обязательными в их положении масками, а руки – можно сказать, на самом пульсе уже идущих и еще только зарождающихся явлений.

          Вот что пишет журналисту один из таких людей:

          «Пока СМИ наводняют нас королевской свадьбой в Англии и Каннским фестивалем, значительное количество событий под грифом «происшествия», акты насилия, еще не слыханные на национальной территории, занимают исходные позиции.

          В Марселе орудуют активные и прекрасно подготовленные вооруженные группы людей, повсюду в стране учащаются атаки на полицейских и на полицейских в штатском со стороны так называемой молодежи (Гренобль, Куркуронн); групповые нападения на полицию  200 человек в Лионе (Ла Дюшер); в городе По человека забили насмерть «подростки»; во французских мечетях открыто призывают к джихаду, и чуть не ежедневно происходят самоубийства среди полицейских и жандармов, чувствующих себя брошенными на произвол криминала, униженными внутренней иерархией и намечающимися изменениями в пpавоохранительной структуре (тогда как обучение и практика новых кадров на сегодняшний день уже являются серьезной проблемой).

          И еще много других, как их любят называть политики, «слабых признаков», проходящих незамеченными властями, тоже сигнализируют о неминуемой опасности.

          Я говорю от имени всех своих товарищей, силовиков GIGN: мы все принимаем самое активное участие в происходящем, держим постоянную связь с разведывательными службами и заявляем, что все фиксируемые на настоящий момент данные свидетельствуют о том, что сценарий готовящегося вооруженного восстания осуществляется на глазах и при ужасающем молчании политиков.

          Наше послание просто: приготовьтесь».

          К сообщению прилагается видеоролик со сьемкой очередной марсельской перестрелки, имевшей место вчера и уже устаревшей, поскольку за истекшие восемь часов совсем рядом подоспели новые.

          Такого рода происшествия давно стали повседневностью уже настолько, что их стало неинтересно даже проглядывать в сводках новостей. Люди в черном, с закрытыми лицами в этом видео – не полиция, a те самые вооруженные, хорошо подготовленные группировки, о которых говорит силовик.

          Любой невооруженный глаз легко отметит, с какой впечатляющей легкостью и спокойной уверенностью они ведут себя на улицах города, а любой самый неподготовленный оптимист ни на секунду не усомнится, как именно отреагируют эти люди, если им помешать.

          Из всей официальной прессы пока на это послание отреагировала только одна небольшая, но очень читаемая «реакционная» газета, зато пост из блога журналиста разлетелся по сетям впечатляюще растущими тиражами.

          Собственно, ничего нового или неожиданного в сообщении силовика, конечно же, нет. И никого достаточно наивного, чтобы крайне удивиться, в окрестностях тоже не найдется.

          Самой любопытной деталью в послании следует считать только отсылку к неким свежим данным, полученным от спецслужб силами быстрого реагирования.

          Потому что в сложившейся на настоящий момент ситуации – с регулярно бастующим общественным транспортом, манифестациями госслужащих и беспорядками в университетах, вишенкой, способной опрокинуть торт и начать наконец настоящее давно ожидаемое «действо», вполне себе может послужить удачная операция «внезапно разгневанных повстанцев».

          A если уж выкладывать всю неприглядную правду до конца, сколько шарманку ни крути, а запеть придется, потому что настоящее представление – всего лишь дело времени.

          И хранящие уже истерическое молчание французские политики это хорошо понимают.


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