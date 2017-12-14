Три главных вопроса о будущем Армении

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2 мая, среда  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
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По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная: Россия – почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
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НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
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Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
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Политика Пашиняна угрожает урегулированию в Нагорном Карабахе

Не утихающие волнения оппозиции в Армении могут быть важным сигналом для соседнего АзербайджанаФото: Gleb Garanich/Reuters
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян вновь вывел своих сторонников на улицы перед митингом в Ереване. Пашинян остается единственным кандидатом на должность премьера и в воскресенье получил гарантии от правящей Республиканской партии не выдвигать конкурента. Политический кризис не только ослабил Армению, но уже сказывается на ситуации в Нагорном Карабахе. Какова вероятность разморозки затяжного конфликта? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Три главных вопроса о будущем Армении

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Если абстрагироваться от осознания того, что в Армении все летит в тартарары и добром это не кончится в любом случае, то можно было бы спокойно понаблюдать за возникновением достаточно любопытной коллизии. Подробности...

Зачем британское государство умертвило двухлетнего ребенка

Сергей Худиев, публицист, богослов
Смерть английского мальчика Альфи Эванса вызвала немалое возмущение во всем мире. Сравнивать британские власти с нацистами, как это делают многие, – очень сильное и несправедливое преувеличение. Но одна параллель очевидна. Подробности...
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Эдуард Биров, журналист
В короткой дискуссии произнесено много откровенного, но я приведу только по одной фразе Чубайса и Касперской относительно принципиального вопроса суверенитета, чтобы понять ту развилку, на которой находится наша страна. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
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        • Не поддерживаю, не затрагивает

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          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?


          Глеб Кузнецов

          Три вопроса о будущем Армении

          Глеб Кузнецов
          политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
          		 2 мая 2018, 16:54

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          Если абстрагироваться от четкого осознания того, что в Армении все летит в тартарары и добром это не кончится в любом случае, то досужим политологам можно было бы спокойно понаблюдать за возникновением достаточно любопытной коллизии.

          Когда в ходе острого конфликта позиции сторон поменялись ровно наоборот, а их публичная риторика за этим не поспевает. И получается, что участники риторически отстаивают не то, за что реально выступают, а ровно противоположное.

          Если в начале событий республиканцы (правящая Республиканская партия Армении, РПА – прим. ВЗГЛЯД) хотели сохранить парламент, то сегодня они идут по пути «новые выборы в максимально возможно быстрые сроки» – 45 дней после второго провала голосования за премьера.

          Если в начале событий Пашинян призывал к скорейшему демонтажу всей системы госвласти – новым выборам в максимально быстрые сроки, то сегодня он столь же яростно требует избрать себя премьером и не берет на себя каких бы то ни было формальных обязательств по срокам назначения новых выборов.

          О них он говорит уже «неопределенно». Когда-нибудь, когда созреют условия. Главное – меня премьером изберите, а потом уж чего-нибудь придумаем. Может быть. Нельзя исключить. А вообще, тут всю систему менять надо. Функции всем перенастраивать. Долгое дело. Непонятное. С кондачка не решишь.

          Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

          Аргумент, почему выборы проводить не надо быстро – раз, почему Пашинян должен быть премьером – два, один.

          Если провести их через 45 дней, то проклятые республиканцы все фальсифицируют. При этом не рассматриваются никакие способы защиты от фальсификаций и нарушений (даже если согласиться с тезисом, что у республиканцев остались воля и инструменты все сфальсифицировать, а госаппарат не деморализован), кроме отодвигания этих самых выборов на неопределенный срок и установления полного контроля над государством Пашиняна.

          А их ведь огромное количество на самом деле – способов этих, целая палитра для страны, переживающей болезненный трансфер власти.

          Очень смешно и честно вчера один депутат от пашиняновцев высказался, признав попутно, что сам Пашинян некомпетентен в вопросах госуправления: «Успокойтесь, Пашинян не собирается быть премьером все пять лет. А если двинет не туда, мы – его партия – будем его самыми пристрастными критиками».

          Отлично, на мой вкус. Вместо «скорейших выборов» – «пять лет не усидит», а что некомпетентен – так есть мы, восемь человек из ста с гаком парламентариев, которые по-рабочему зарвавшегося коллегу поправят.

          По факту же реальной опорой Пашиняна в парламенте является блок «Царукян», что, конечно, отдельно могло бы быть смешным.

          Именное объединение нескольких партий вокруг крупнейшего олигарха страны (как если бы у нас в Думе была бы фракция «Ходорковский», к примеру) яростно продвигает на пост премьера человека, который якобы проводит антиолигархическую повестку и обещает избавить страну от воров-олигархов.

          Если поверить в то, что орет Пашинян на митингах, то не оставляет ощущение, что главным врагом армянской нации и самого Пашиняна является не столько серый чиновник, клерк из присутствия, сколько олигарх, подкупающий избирателей и наживший миллиарды на дружбе с государством. То есть тот самый Царукян – главный на сегодняшний день политический партнер и спонсор Пашиняна.

          Думаю, план его – «Доди Гаго» Царукяна – такой и есть. Посадить на позицию Пашиняна, максимально отсрочить парламентские выборы, если досрочка, то не 45 дней, а как можно дольше, а за это время перенастроить системы как управления, так и распределения с родственников и партнеров Саргсяна на себя и своих родственников и партнеров.

          Собственно, тут коренится и проблема отсутствия диалога, с помощью которого можно было бы вырулить ситуацию в позитивное русло, назначить новые выборы, создать систему контроля над ними, а до них – сформулировать консенсусные принципы «временной администрации».

          Когда реальным призом в войне является ТЭК, а не какие-то политические абстракции, тяжело себе представить какие-то «переговорные конструкции». Газ – он либо под Доди Гаго, либо под Сашиком Саргсяном, о чем тут вообще переговариваться?

          Такая вот антиолигархическая революция получается.

          Вопросов тут три, на самом деле.

          Первое. Пашинян – малоуправляем и некомпетентен в вопросах госуправления. Послушав его ответы на вопросы в парламенте, это сквозь зубы признают даже в его собственной фракции. Таким образом, вопрос вопросов звучит так: удастся ли Царукяну сохранить над ним контроль параллельно с перенастройкой госаппарата. Или Пашинян в свойственной ему манере чуть что – снова призовет народ на улицы продолжать революцию до полного искоренения врагов народа.

          Второе. Насколько далеко готовы пойти сторонники РПА для сохранения своего присутствия в политике и экономике? И – одновременно – насколько быстро разочарование народа отсутствием изменений в лучшую сторону (изменения в худшую будут весьма скоро) даст возможность РПА для реванша и что на этот момент будет представлять из себя РПА?

          И третье. Не вызовут ли все эти веселые старты кризис, который даст возможность Азербайджану попытаться решить карабахский вопрос войной, на уровне риторики утверждая, что в Армении «нет государства, с которым можно вести переговоры». Разговоры об этом идут в Баку по нарастающей.

          Источник: Блог Глеба Кузнецова


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