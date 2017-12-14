Три главных вопроса о будущем Армении

Если абстрагироваться от четкого осознания того, что в Армении все летит в тартарары и добром это не кончится в любом случае, то досужим политологам можно было бы спокойно понаблюдать за возникновением достаточно любопытной коллизии.

Когда в ходе острого конфликта позиции сторон поменялись ровно наоборот, а их публичная риторика за этим не поспевает. И получается, что участники риторически отстаивают не то, за что реально выступают, а ровно противоположное.

Если в начале событий республиканцы (правящая Республиканская партия Армении, РПА – прим. ВЗГЛЯД) хотели сохранить парламент, то сегодня они идут по пути «новые выборы в максимально возможно быстрые сроки» – 45 дней после второго провала голосования за премьера.

Если в начале событий Пашинян призывал к скорейшему демонтажу всей системы госвласти – новым выборам в максимально быстрые сроки, то сегодня он столь же яростно требует избрать себя премьером и не берет на себя каких бы то ни было формальных обязательств по срокам назначения новых выборов.

О них он говорит уже «неопределенно». Когда-нибудь, когда созреют условия. Главное – меня премьером изберите, а потом уж чего-нибудь придумаем. Может быть. Нельзя исключить. А вообще, тут всю систему менять надо. Функции всем перенастраивать. Долгое дело. Непонятное. С кондачка не решишь.

Аргумент, почему выборы проводить не надо быстро – раз, почему Пашинян должен быть премьером – два, один.

Если провести их через 45 дней, то проклятые республиканцы все фальсифицируют. При этом не рассматриваются никакие способы защиты от фальсификаций и нарушений (даже если согласиться с тезисом, что у республиканцев остались воля и инструменты все сфальсифицировать, а госаппарат не деморализован), кроме отодвигания этих самых выборов на неопределенный срок и установления полного контроля над государством Пашиняна.

А их ведь огромное количество на самом деле – способов этих, целая палитра для страны, переживающей болезненный трансфер власти.

Очень смешно и честно вчера один депутат от пашиняновцев высказался, признав попутно, что сам Пашинян некомпетентен в вопросах госуправления: «Успокойтесь, Пашинян не собирается быть премьером все пять лет. А если двинет не туда, мы – его партия – будем его самыми пристрастными критиками».

Отлично, на мой вкус. Вместо «скорейших выборов» – «пять лет не усидит», а что некомпетентен – так есть мы, восемь человек из ста с гаком парламентариев, которые по-рабочему зарвавшегося коллегу поправят.

По факту же реальной опорой Пашиняна в парламенте является блок «Царукян», что, конечно, отдельно могло бы быть смешным.

Именное объединение нескольких партий вокруг крупнейшего олигарха страны (как если бы у нас в Думе была бы фракция «Ходорковский», к примеру) яростно продвигает на пост премьера человека, который якобы проводит антиолигархическую повестку и обещает избавить страну от воров-олигархов.

Если поверить в то, что орет Пашинян на митингах, то не оставляет ощущение, что главным врагом армянской нации и самого Пашиняна является не столько серый чиновник, клерк из присутствия, сколько олигарх, подкупающий избирателей и наживший миллиарды на дружбе с государством. То есть тот самый Царукян – главный на сегодняшний день политический партнер и спонсор Пашиняна.

Думаю, план его – «Доди Гаго» Царукяна – такой и есть. Посадить на позицию Пашиняна, максимально отсрочить парламентские выборы, если досрочка, то не 45 дней, а как можно дольше, а за это время перенастроить системы как управления, так и распределения с родственников и партнеров Саргсяна на себя и своих родственников и партнеров.

Собственно, тут коренится и проблема отсутствия диалога, с помощью которого можно было бы вырулить ситуацию в позитивное русло, назначить новые выборы, создать систему контроля над ними, а до них – сформулировать консенсусные принципы «временной администрации».

Когда реальным призом в войне является ТЭК, а не какие-то политические абстракции, тяжело себе представить какие-то «переговорные конструкции». Газ – он либо под Доди Гаго, либо под Сашиком Саргсяном, о чем тут вообще переговариваться?

Такая вот антиолигархическая революция получается.

Вопросов тут три, на самом деле.

Первое. Пашинян – малоуправляем и некомпетентен в вопросах госуправления. Послушав его ответы на вопросы в парламенте, это сквозь зубы признают даже в его собственной фракции. Таким образом, вопрос вопросов звучит так: удастся ли Царукяну сохранить над ним контроль параллельно с перенастройкой госаппарата. Или Пашинян в свойственной ему манере чуть что – снова призовет народ на улицы продолжать революцию до полного искоренения врагов народа.

Второе. Насколько далеко готовы пойти сторонники РПА для сохранения своего присутствия в политике и экономике? И – одновременно – насколько быстро разочарование народа отсутствием изменений в лучшую сторону (изменения в худшую будут весьма скоро) даст возможность РПА для реванша и что на этот момент будет представлять из себя РПА?

И третье. Не вызовут ли все эти веселые старты кризис, который даст возможность Азербайджану попытаться решить карабахский вопрос войной, на уровне риторики утверждая, что в Армении «нет государства, с которым можно вести переговоры». Разговоры об этом идут в Баку по нарастающей.

Источник: Блог Глеба Кузнецова