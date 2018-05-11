Европейский ответ Трампу откроет для России окна возможностей

Выход США из ядерной сделки с Ираном привел к серьезному напряжению в отношениях между Вашингтоном и европейскими столицами.

Дипломаты и главы государств все еще соблюдают такт и на публике сохраняют оптимизм.

По одну сторону Атлантики выражают надежду на то, что им еще удастся уговорить Соединенные Штаты не вводить санкции в отношении Тегерана и тем более так называемые вторичные санкции – в отношении европейских компаний, которые продолжат сотрудничество с Исламской Республикой.

По другую сторону океана звучат оптимистичные заявления о том, что европейские союзники «смогут найти в себе силы и решимость» для обсуждения «нового договора» с Ираном.

Но за всеми этими заявлениями вряд ли стоит какой-то конкретный план по минимизации того ущерба евроатлантическому единству, который был нанесен односторонними действиями США.

В прошедшее воскресенье министр экономики Германии Петер Альтмайер в интервью телеканалу ZDF заявил, что Берлин «постарается убедить правительство США изменить свое поведение». При этом он также рассказал о том, что европейским компаниям дано 90 дней на приведение своих взаимоотношений с иранскими контрпартнерами в соответствие с американскими санкциями.

Это было очень сдержанное выступление. Альтмайер пытался убедить телезрителей, что все еще можно поправить.

Западные эксперты и журналисты, в отличие от политиков, какую-либо сдержанность проявлять перестали.

Некоторая их часть (в США) активно поддерживает решение Трампа и пытается пристыдить европейцев за то, что они критикуют Вашингтон. Мол, перспективы сотрудничества с Ираном для них важнее поддержки своего главного союзника.

В Старом Свете настроения противоположные – Белый дом поступил с союзниками по меньшей мере невежливо. Несмотря на все уговоры со стороны Макрона и Меркель, а также на предложенные компромиссные решения, Трамп все равно поступил по-своему, не уступив ни президенту Франции, ни канцлеру Германии даже символически.

Судя по тону публикаций в европейской прессе, ситуация сильно отличается от той, что сложилась в 2003 году, когда администрация Джорджа Буша-младшего приняла решение о вторжении в Ирак в обход решения Совбеза ООН.

Тогда Германия и Франция тоже отказались поддерживать Вашингтон и даже публично осудили вторжение. Осуждение со стороны государственных лидеров было довольно мягким, а в экспертной среде никто не ставил под сомнение евроатлантическое единство как таковое. Ну, разошлись во мнениях, бывает…

Сейчас тон публикаций совершенно иной.

В немецком издании Der Spiegel появилась редакционная статья под заголовком «Настало время Европе присоединиться к сопротивлению».

«Сопротивлением» американские либералы называют свою медийную и политическую борьбу с Дональдом Трампом.

Автор статьи Клаус Бринкбаумер, разумеется, винит во всем 45-го президента США, но на этом не останавливается. По его мнению, отношения с Америкой испорчены надолго.

Вот что он пишет: «Запад, каким мы его знали, более не существует. Наши взаимоотношения с Соединенными Штатами сейчас никак нельзя назвать не только дружбой, но и партнерством. Президент Трамп игнорирует все 70 лет взаимного доверия. Он вводит карательные импортные тарифы и при этом требует подчинения. Вопрос о том, будут ли Германия и Европа участвовать в военных интервенциях, как в Афганистане и Ираке, снят с повестки дня. Вопрос сейчас в другом — существует ли по-прежнему трансатлантическое сотрудничество в экономике, внешней политике и по вопросам безопасности. И ответ прост: нет».

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Бринкбаумер призывает к «умному сопротивлению Америке» и согласованной общеевропейской политике на международной арене.

Несколько более умеренный тон выдержан в статье бывшего британского дипломата Яна Бонда, опубликованной в издании Independent.

Автор признает, что евроатлантическое единство находится в большой опасности, но предлагает, во-первых, «переждать» правление Трампа, а во-вторых, оказывать воздействие на США на самых разных уровнях – от дипломатического давления до студенческих обменов.

По мнению Бонда, «поскольку трансатлантическое партнерство слишком важно, чтобы позволить ему стагнировать до того момента, как Трамп покинет офис», необходимо максимально показывать европейцам «другую Америку», налаживая с этой «другой Америкой» связи. И чем более враждебно по отношению к действующей администрации настроены граждане США, тем теснее с ними должны быть контакты.

Автор, возможно, сам того не желая, очень точно описывает видение Соединенных Штатов Европой.

Во-первых, «культурно близкая» Старому Свету Америка – это Америка либеральная. Во-вторых, США сами себе не принадлежат. Они обязаны делать то, что хорошо для евроатлантизма.

В России часто высказывается ровно противоположная точка зрения – что Соединенные Штаты постоянно давят на Европу и заставляют ее поддерживать евроатлантическое единство. Мол, стоит Америке перестать вмешиваться в политику Старого Света, и европейские страны с радостью разбегутся из НАТО (а возможно, и из ЕС).

На деле как только в Вашингтоне заходят разговоры о том, чтобы сократить свое присутствие в Европе, в Берлине и Брюсселе начинается паника.

Напомню, что

слова Трампа о том, что «НАТО устарело», вызвали самую бурную реакцию именно в Старом Свете.

Но все-таки большинство публикаций в западных изданиях по обе стороны Атлантики сегодня вторят Бринкбаумеру, а не Бонду.

Так, американский политолог и историк Джеймс Трауб опубликовал на страницах Foreign Policy статью под говорящим названием «Покойся с миром, трансатлантический альянс, 1945–2018».

Вот что пишет автор: «Обама хотел, чтобы Соединенные Штаты смотрели в будущее, а не в прошлое. Но американский народ предпочел смотреть внутрь своей страны. Избиратели желали разворота от международных дел к внутренним и проголосовали за кандидата, который обещал такой разворот. На долю Трампа выпала роль разрушителя альянса, который определял послевоенный миропорядок».

На первый взгляд может показаться непонятным, почему агрессивное анти-иранское решение рассматривается Траубом как некий «разворот к внутренним делам» Америки.

Но авторы всех приведенных мной публикаций считают выход из иранской сделки лишь последним звеном в цепочке «эгоистичных» и «противоречащих духу евроатлантизма» решений: одностороннего расторжения Парижского соглашения по климату, введения протекционистских тарифов, прекращения переговоров о транстихоокеанском торговом партнерстве и т.д.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, называемый также иранской ядерной сделкой) важен Европе не сам по себе (хотя, конечно, у ЕС есть свои основания его поддерживать), а как совместное дипломатическое достижение, как многосторонний договор, в заключении которого важную роль сыграли европейские союзники США.

То есть выход Соединенных Штатов из СВПД – это еще одно подтверждение того, что нынешняя администрация Белого дома не ценит многосторонние соглашения. О том, что такие соглашения вредны для США, не раз говорил сам Дональд Трамп.

Вчера – транстихоокеанское партнерство и соглашение по климату, сегодня – иранская сделка, а что завтра? ВТО? НАТО?

Джеймс Трауб приводит слова постоянного представителя Франции при ООН Франсуа Делаттра: «Решение по Ирану – это наилучшая иллюстрация того, что Соединенные Штаты в своей политике сейчас ориентированы на суперизоляционизм. Возможно, будущий президент восстановит мультилатерализм, но лично я опасаюсь, что выход США (из альянсов и многосторонних договоров) – это надолго. Он начался еще до президента Трампа и, боюсь, продолжится после него».

Таким образом, когда мы слышим о критике решения Трампа на Западе, мы должны ясно понимать, что глобальная и, в частности, европейская элита, а также обслуживающая ее экспертократия видят в действиях Вашингтона совершенно другие опасности и вызовы, нежели мы.

В европейских столицах не настолько боятся войны США против Ирана или разрастания ирано-израильского конфликта, чтобы начать говорить о «сопротивлении Америке» и конце дружбы с Вашингтоном.

Да, некоторые компании Старого Света пострадают от вторичных санкций, но иранский рынок не настолько велик, чтобы называть складывающуюся ситуацию катастрофой.

Нефть может подрасти в цене, на границах могут оказаться новые беженцы, но такие неприятности Старый Свет переживал раньше и переживет теперь.

Не стоит также думать, что европейцы просто обиделись за то, что с ними поступили нечестно и неуважительно. И не такое терпели от Дяди Сэма! Вспомнить хотя бы скандал с прослушкой телефона Ангелы Меркель!

В Париже, Берлине и Брюсселе боятся того, что Трамп нанесет евроатлантизму непоправимый ущерб.

Поэтому в ближайшее время следует ожидать трех вещей.

Во-первых, европейские лидеры будут продолжать уговаривать Трампа. Во-вторых, будет предпринята попытка помочь американским либералам не допустить его переизбрания в 2020 году. В-третьих, европейский истеблишмент попытается максимально консолидировать ЕС и подавить всю антиглобалистскую оппозицию.

Возможны даже различные громкие высказывания и демарши в поддержку Ирана (что, по моему мнению, куда менее вероятно), но это будет лишь пиаром.

Европейский ответ Трампу, несомненно, откроет для России определенные окна возможностей, но развязать сложный ближневосточный узел он, увы, вряд ли поможет.

То, что такой ответ будет эффективным, также вызывает серьезные сомнения.

И совершенно точно не стоит надеяться, что ЕС, ссорясь с Вашингтоном, вдруг захочет дружить с Москвой.

Мы наблюдаем очередной этап распада глобального миропорядка.

Как в такой ситуации избегать неприятностей и как извлекать для России максимальную выгоду – это вопрос национальной внешнеполитической стратегии.