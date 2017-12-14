Эти люди глумятся над человеческой моралью

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5 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 21:42  |  vz.ru
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У властей США богатая практика грабежа собственного населения

Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей СШАФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР? Подробности...
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Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

Тереза Мэй и Борис Джонсон с королевой Елизаветой ВторойФото: Stefan Wermuth/Reuters
Все больше звучит голосов о том, что Великобритания в итоге должна будет извиниться перед Россией за невиданную в истории травлю, устроенную под предлогом «дела Скрипаля». Однако Владимир Путин прямо заявил, что никаких извинений от Лондона не ждет, – и это выглядит необычно. Однако слова президента России наверняка связаны с тем, что он очень хорошо понимает британскую элиту. У нее есть некоторые весьма подлые свойства. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Эти люди глумятся над человеческой моралью

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Революционное правосознание – это когда одни могут позволить себе грабить, пытать и убивать других, и за это им от «революционного» государства ничего не будет. За примером ходить далеко не придётся. Подробности...

Англосаксонский миропорядок вступил в стадию развала

Эдуард Биров, журналист
Pax Americana пошел вразнос. США и западные страны совершают одну глупость за другой. Все это обставляется пафосными заявлениями и серьезными лицами. То, чего так долго ожидали противники Pax Americana, случается на наших глазах. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Посмотрел первую серию нового «Простоквашино», и стало грустно

Сергей Лукьяненко, писатель
Из всего оригинального цикла книг можно было спокойно «наковырять» сюжетов на весь сериал. Но для этого надо было договориться с автором, разумеется, а это как мы понимаем – толком сделано не было. А всё почему? Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Вадим Самодуров

          Эти люди глумятся над человеческой моралью

          Вадим Самодуров
          гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
          		 5 апреля 2018, 21:15

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          Революционное правосознание – вещь отвратительная. Это когда по каким-либо социальным, классовым или национальным признакам одни люди могут позволить себе грабить, пытать и убивать других, и за это им от «революционного» государства ничего не будет.

          За примером ходить далеко не придётся – дело Ивана Бубенчика гремит по всей Украине.

          Кратко суть: уже четвертый год длится следствие по делу о расстрелах на Майдане. Тогда от пуль снайперов погибли 53 человека – 49 протестующих и 4 бойца «Беркута». Было проведено расследование, создавались различные общественные комиссии, но ясности в дело это не внесло.

          В феврале 2016 года львовянин Иван Бубенчик в интервью изданию «Birdinflight» сообщил, что он вёл огонь из АК74 по сотрудникам «Беркута». Целился в затылочную часть голов командиров, рядовым доставалось по ногам. После публикации интервью Ивана Бубенчика вызвали на допрос в ГПУ, и там он сказал, что интервью то было, но вся часть про расстрел выдумана журналистом-интервьюером.

          И вот стало известно, что Иван Бубенчик всё-таки оказался среди подозреваемых. Но в СИЗО его никто не поместил, в отличие от Савченко, которую обвиняют в том, что она целилась уже в нынешнюю власть.

          Фото: кадр из видео

          А Бубенчик получил всего лишь подписку о невыезде. За него вступился сам Генпрокурор Юрий Луценко. «Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства Ивана Бубенчика, которую определили сотрудники Департамента спецрасследований Сергея Горбатюка» – заявил он.

          И вот ему уже поменяли и квалификацию статей обвинения, «умышленное убийство» из них исчезло, остались лишь покушение на жизнь сотрудников правопорядка и незаконное обращение с оружием.

          Наверное, скоро эти обвинения объявят ошибкой. И вообще – если ты стрелял в «Беркут», можешь гулять на свободе и раздавать интервью. Такова сейчас украинская реальность.

          Кроме того, Луценко заявил, что принял решение о смене группы прокуроров в отношении данного эпизода расследования событий на Майдане. Теперь вместо Сергея Горбатюка её возглавит заместитель Луценко Алла Стрижевская.

          Очевидно, Луценко либо что-то знает о расстрелах и не хочет наказания виновных, либо целиком и полностью втянут в эту интригу, да ещё намеревается в преддверии президентских выборов нарастить поддержку среди «майданного электората».

          А знать он может многое. Неслучайно в истории с Бубенчиком ярко засветился «комендант Майдана», а ныне – спикер Рады Андрей Парубий, обративший внимание Луценко на дело, которое расследует Департамент спецрасследований Генпрокуратуры, и попросивший вмешаться.

          Тот же Парубий, по свидетельству бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко, контролировал здания, из которых велась пальба по «Беркуту» и демонстрантам. Несомненно, нынешний спикер украинского парламента замешан в «снайперском деле» – но каковы были его функции и роль, пока не ясно.

          Ответственным за расстрелы Парубия считает и лидер «Наждака» –украинской националистической организации, выступавшей на Майдане, а сейчас критикующей Порошенко. Он уверен, что было три группы снайперов, одной из которых и руководил Парубий, а еще одной –депутат Рады и первый глава администрации президента Порошенко Сергей Пашинский.

          На Пашинского и Луценко как организаторов расстрела указала и Надежда Савченко в своем допросе месяц назад. Теперь она сидит в тюрьме и из-за голодовки рвет кровью, а покрываемый властью Бубенчик обретается на свободе.

          Привлечению виновных к ответственности мешает занимаемое ими высокое положение. Они уничтожили изрядную часть документации, многие из улик тоже потеряны.

          Доказать вину определенного круга лиц, занимающих руководящие посты в украинском государстве, в данный момент могут только журналисты. Суды, прокуратура, МВД – всё это под контролем тех, кто устроив чудовищную провокацию, благодаря этому вошел в правящий Украиной слой.

          Эти люди будут делать всё возможное, чтобы сохранить своё положение. Они не остановятся ни перед чем – человеческая жизнь, даже тех, кто принадлежит к тому же политическому лагерю, для них не имеет значения.

          Сейчас они, используя многочисленные рычаги, создают информационный фон: убивать «беркутовцев» было подвигом, те, кто это делал – герои. Когда же их спрашивают уже о протестующих, то в ответ либо тишина, либо «виноват Янукович». Хотя доказательств вины бывшего украинского президента ни Генпрокуратура, ни СБУ собрать так и не смогли.

          Несомненно, украинская революция будет иметь своё продолжение. Сложно поверить в то, что усугубляющая социальная обстановка не вызовет массового протеста, равно, как и в то, что некоторая часть элит не воспользуется компроматом для сведения счетов с группой Парубия-Луценко.

          Но сейчас эти люди глумятся над человеческой моралью и в очередной раз покоряют высоты наглости и цинизма.


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