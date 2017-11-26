Тем, кому чужда светлая память, объяснять ничего не надо

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Посчитали, сколько Россия заработает на подготовке и проведении ЧМ-2018Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Правительство посчитало, сколько сотен миллиардов рублей получила российская экономика за время подготовки к чемпионату мира по футболу благодаря тем сотням миллиардов рублей, которые потрачены на спортивную и транспортную инфраструктуру. На туристах во время турнира Россия заработает еще 121 млрд рублей, окупив тем самым 17% общих затрат на этот международный проект. На самоокупаемость выйти не получится, но не в этом главная задача ЧМ. Подробности...
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Трамп унизил Макрона «тактильной дипломатией»

Макрон пытается показать себя ровней Трампу и не дать тому использовать свое «перетягивающее рукопожатие»Фото: Joshua Roberts/Reuters
Более чем удивительная манера общения Дональда Трампа и Эммануэля Макрона вновь обратила на себя внимание. В ходе визита президента Франции в Вашингтон наблюдатели стали свидетелями настоящего политического шоу, которое сложно назвать иначе, чем глумлением Трампа над своим молодым французским коллегой. Подобной «тактильной дипломатией» отличается не только президент США. Подробности...
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Что стоит за слухами о необходимости «спрашивать разрешения на аборт у церкви»

Рождаемость в Белгородской области падает, но это связано не с ростом абортов, а с демографической ямойФото: Stefan Arendt/Imagebroker/Global Look Press
Информация об усложненной процедуре аборта в Белгородской области вызвала ажиотаж в Сети. Пока одни видят в этом агрессию со стороны РПЦ, другие ищут способ отстоять свои права. Есть ли юридическая сила у обходного листа на аборт, который вряд ли подпишет любой священник? Подробности...
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Пашинян способен уничтожить Армению

Есть подозрения, что Пашинян всерьез хочет пойти путем Михаила СаакашвилиФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Если власть в Армении будет «выкрикнута» на Майдане, это будет значить, что в Ереване нет международно признанной власти. И окружающим Армению государствам нет нужды выполнять обязательства по отношению к Армении», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он рассказал о прогнозах дальнейшего развития событий в Ереване. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Тем, кому чужда светлая память, объяснять ничего не надо

Виктория Федотова, журналист
«Бессмертный полк» – дань памяти и акт примирения с историей каждой семьи и страны в целом. В отличие от военного парада, он не несет милитаристского заряда, это сугубо гражданская акция. Гражданская во всех смыслах. Подробности...

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          Виктория Федотова

          Тем, кому чужда светлая память, объяснять ничего не надо

          Виктория Федотова
          журналист
          		 26 апреля 2018, 18:49

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          Новость о том, что на улицы Москвы 9 мая выйдет порядка миллиона участников акции «Бессмертный полк», вызвала у отдельных граждан бурю возмущения.

          Общий посыл, если убрать эмоции, в том, что «так много людей не могут собираться на митинги, а значит, бюджетников выгоняют на улицы ради идеологии, следовательно, ни капли честности в этой акции памяти нет».

          Следом идут фото ленточек в урнах, мусора на улицах и прочие «подтверждения» якобы искусственно созданной акции.

          Как говорил мой дед, переживший оккупацию, ставший впоследствии подполковником: «Липа должна быть липовой, а не дубовой».

          Ну не надо так нагло перевирать реальность. Мусор остается после любого праздника, а на фотографиях важен ракурс, это вам любой фотограф скажет.

          Фото: Петр Ковалев/ТАСС

          Давайте вспомним, что в 2012 году акция «Бессмертный полк» стартовала в Томске. Без всяких разнарядок ее провели журналисты, спустя год в акции участвовали жители 120 городов, сегодня число стран-участников продолжает расти, а с 2015 года (т. е. три года шествие даже не было официальным!) «Бессмертный полк» стал общероссийским мероприятием.

          Логично, что акция набирает обороты спустя 70 лет после Великой Отечественной войны: самые стойкие ветераны уходят, во многих семьях о войне говорили очень мало, чтобы не переживать эти чувства вновь, но тем ценнее нам знать и понимать, что именно сделали для нас наши прадеды.

          Очень легко жить без груза воспоминаний, ответственности за своих предков и не вспоминать о них даже 9 мая. В конце концов, День Победы один день в году, а в остальные – быт, работа, душный транспорт и мелкие неурядицы, поглощающие внимание. На великое не остается времени.

          Но чем мы в таком случае отличаемся от инфузорий или животных? Если не можем применить опыт поколений предков, жить с ними в сцепке, двигаться вперед, не повторяя их ошибок, но зная их силу?

          Для этого нужно просто общаться с живыми и помнить мертвых, которые за нами стоят.

          Вся акция «Бессмертный полк» – дань памяти и акт примирения с историей каждой семьи и страны в целом. Поэтому акция уже вышла за пределы России и проводится там, где есть хотя бы несколько внуков-правнуков советских солдат, не обязательно при этом они должны иметь российский паспорт, им только и нужно, что хотеть помнить о своих корнях.

          «Мертвые живы, пока их помнят» – это единственная идеология, которой наполнена акция «Бессмертный полк».

          Людей, вышедших на нее, невозможно будет расшатать, агитировать и накачивать лозунгами, это понимают все, кто хоть раз выходил с плакатом своего родственника.

          Потому что единственное, что ты можешь сделать в рамках этой акции, – вспомнить родных, и рассказать о них своим детям все, что знаешь, слышал, помнишь, всю, даже самую неприглядную правду. Вместе посмотреть на медали, грамоты, письма и фотографии, сохранившиеся почти в каждой семье, спеть песни Клавдии Шульженко, Георгия Абрамова, Марка Бернеса.

          В России нет ни одной семьи, которую обошла бы война, именно потому эта акция и такая масштабная, объединяющая всех, но и не отдает душным пафосом. Логично, что именно она стала народной данью памяти в День Победы.

          В отличие от парада, «Полк» не несет военного, милитаристского заряда, это сугубо гражданская акция. Гражданская во всех смыслах. И власти понимают, что вмешиваться и «возглавлять» народные акции, оставаясь должностным лицом, а не рядовым гражданином, без удара по авторитету нельзя.

          Именно поэтому многие мэры, губернаторы, депутаты и президент вливаются в общие ряды и отдают дань своим предкам, без «мигалок» и официоза.

          А тем, кому чужда любая, даже светлая память, собирающая десятки миллионов россиян по всему миру, объяснять ничего не надо.

          Просто пожалейте этих людей без прошлого и будущего.


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