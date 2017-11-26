Тем, кому чужда светлая память, объяснять ничего не надо

Новость о том, что на улицы Москвы 9 мая выйдет порядка миллиона участников акции «Бессмертный полк», вызвала у отдельных граждан бурю возмущения.

Общий посыл, если убрать эмоции, в том, что «так много людей не могут собираться на митинги, а значит, бюджетников выгоняют на улицы ради идеологии, следовательно, ни капли честности в этой акции памяти нет».

Следом идут фото ленточек в урнах, мусора на улицах и прочие «подтверждения» якобы искусственно созданной акции.

Как говорил мой дед, переживший оккупацию, ставший впоследствии подполковником: «Липа должна быть липовой, а не дубовой».

Ну не надо так нагло перевирать реальность. Мусор остается после любого праздника, а на фотографиях важен ракурс, это вам любой фотограф скажет.

Давайте вспомним, что в 2012 году акция «Бессмертный полк» стартовала в Томске. Без всяких разнарядок ее провели журналисты, спустя год в акции участвовали жители 120 городов, сегодня число стран-участников продолжает расти, а с 2015 года (т. е. три года шествие даже не было официальным!) «Бессмертный полк» стал общероссийским мероприятием.

Логично, что акция набирает обороты спустя 70 лет после Великой Отечественной войны: самые стойкие ветераны уходят, во многих семьях о войне говорили очень мало, чтобы не переживать эти чувства вновь, но тем ценнее нам знать и понимать, что именно сделали для нас наши прадеды.

Очень легко жить без груза воспоминаний, ответственности за своих предков и не вспоминать о них даже 9 мая. В конце концов, День Победы один день в году, а в остальные – быт, работа, душный транспорт и мелкие неурядицы, поглощающие внимание. На великое не остается времени.

Но чем мы в таком случае отличаемся от инфузорий или животных? Если не можем применить опыт поколений предков, жить с ними в сцепке, двигаться вперед, не повторяя их ошибок, но зная их силу?



Для этого нужно просто общаться с живыми и помнить мертвых, которые за нами стоят.

Вся акция «Бессмертный полк» – дань памяти и акт примирения с историей каждой семьи и страны в целом. Поэтому акция уже вышла за пределы России и проводится там, где есть хотя бы несколько внуков-правнуков советских солдат, не обязательно при этом они должны иметь российский паспорт, им только и нужно, что хотеть помнить о своих корнях.

«Мертвые живы, пока их помнят» – это единственная идеология, которой наполнена акция «Бессмертный полк».

Людей, вышедших на нее, невозможно будет расшатать, агитировать и накачивать лозунгами, это понимают все, кто хоть раз выходил с плакатом своего родственника.

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Потому что единственное, что ты можешь сделать в рамках этой акции, – вспомнить родных, и рассказать о них своим детям все, что знаешь, слышал, помнишь, всю, даже самую неприглядную правду. Вместе посмотреть на медали, грамоты, письма и фотографии, сохранившиеся почти в каждой семье, спеть песни Клавдии Шульженко, Георгия Абрамова, Марка Бернеса.

В России нет ни одной семьи, которую обошла бы война, именно потому эта акция и такая масштабная, объединяющая всех, но и не отдает душным пафосом. Логично, что именно она стала народной данью памяти в День Победы.

В отличие от парада, «Полк» не несет военного, милитаристского заряда, это сугубо гражданская акция. Гражданская во всех смыслах. И власти понимают, что вмешиваться и «возглавлять» народные акции, оставаясь должностным лицом, а не рядовым гражданином, без удара по авторитету нельзя.

Именно поэтому многие мэры, губернаторы, депутаты и президент вливаются в общие ряды и отдают дань своим предкам, без «мигалок» и официоза.

А тем, кому чужда любая, даже светлая память, собирающая десятки миллионов россиян по всему миру, объяснять ничего не надо.

Просто пожалейте этих людей без прошлого и будущего.