Карлос Шакал – человек, которого до сих пор боится западный мир

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7 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 16:09  |  vz.ru
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Почему Россия обогнала США в гонке ледоколов

«Вайгач» может пробить канал в 34 метра. Возможности новых ледоколов куда серьезнееФото: Руслан Шамуков/ТАСС
«Мы лишились главного морского пути между Азией и Европой», – бьют тревогу американские конгрессмены. За океаном с тревогой подсчитывают количество российских ледоколов. Новые атомоходы, первый из которых выйдет в Арктику через два года, превратят Севморпуть в круглогодично свободные воды. Впрочем, почивать на лаврах России не стоит – новейшие атомоходы строят не только у нас. Подробности...
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Сможет ли новый мэр Махачкалы удержаться от воровства

Салман Дадаев хоть и дагестанец, но наверняка будет восприниматься варягом из МосквыФото: basman.mos.ru/
Новым мэром Махачкалы, судя по всему, станет московский чиновник – однако с дагестанскими корнями. Четверо его предшественников на этом посту оказались в тюрьме. Какие проблемы встанут перед новым главой самого быстрорастущего города России – и удастся ли ему самому не оказаться за решеткой? Подробности...
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Случай «мальчика с ножом» стоит учесть всем школам России

Трагедии в школе в Жулебино, к счастью, удалось избежатьФото: Максим Григорьев/ТАСС
В московском районе Жулебино ученик принес в школу нож. К счастью, никто не пострадал, поэтому нет сомнений, что этот инцидент, в отличие от трагедий с жертвами, быстро забудется. Однако в незначительности этого события содержатся основания для весьма серьезных выводов, касающихся каждой школы в стране. Подробности...
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Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти

Торговые отношения Китая и США сказываются на экономике всей планетыФото: Miguel Candela/ZUMA/Global Look Press
«Китай и США заглянули в пропасть» и решили не рисковать. Такими словами аналитики оценивают результат переговоров Трампа и Си Цзиньпина по поводу торговых противоречий между двумя странами. Почему Китай в итоге пошел на уступки и по какой причине, как говорят эксперты, равновесие в мировой экономике «может рухнуть в любой момент»? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Карлос Шакал – человек, которого до сих пор боится западный мир

Игорь Молотов, писатель, публицист
Для одних он международный террорист, преступник, агент КГБ, образ которого был создан СМИ и Голливудом; для других – борец за свободу, создатель вооруженного подполья в Европе и последний солдат холодной войны. Подробности...

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          Игорь Молотов

          Карлос Шакал – человек, которого до сих пор боится западный мир

          Игорь Молотов
          писатель, публицист
          		 7 декабря 2018, 14:35

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          Уже давно ушли на покой большие красные мыслители, растворились во времени могущественные компартии, а современная коммунистическая молодёжь ударилась в такое левачество, которое уже слабо отличается от либерализма. Тем не менее маячки ХХ века по-прежнему светят на горизонте. Один из них – тот самый Ильич Рамирес Санчес, известный также как Карлос и Шакал. Вот уже 24 года как он содержится в современной французской Бастилии – тюрьме Пуасси.

          Фигура Карлоса вызывала и вызывает много споров: для одних Шакал – международный террорист, преступник, агент КГБ, образ которого был создан СМИ и Голливудом; для других он борец за свободу, создатель вооруженного подполья в Европе и последний солдат холодной войны. На протяжении почти 20 лет он наводил ужас на наших геополитических противников, виртуозно меняя паспорта и локации. Долгие годы Карлос оставался самым знаменитым подпольщиком, дружбой с которым гордился Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи.

          То было время большого восстания – антиколониальное движение зарабатывало винтовками свою независимость, горели Вьетнам и соседняя Камбоджа, неистовый Эрнесто Че готовился к своему последнему походу в джунгли Боливии. В современную эпоху толерантности и политкорректности это время сложно осмыслить, но тогда все большие умы признавали право народа бороться с тиранией. Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Жан-Люк Годар и многие-многие другие считали своим долгом подставить плечо городской герилье.

          Именно тогда молодой венесуэлец с причудливым именем прочно вошел в повседневность газетных статей. Звездным часом Карлоса, безусловно, стала дерзкая акция по захвату нефтяных министров в штаб-квартире ОПЕК. 23 декабря 1975 г. группа людей вошла в здание, чтобы выехать оттуда уже на автобусе в сторону международного аэропорта. Дерзость 26-летнего Карлоса заставила паниковать глав правительств всего западного мира. Несмотря на то, что все министры были им освобождены, СМИ начнут кампанию по созданию мифа Карлоса.

          В чем его только не обвиняли: египетская газета «Ансар» писала, что он лично убил Анвара Садата, в других газетах говорилось, что Карлос готовит ликвидацию Каддафи и хочет лично возглавить Ливию.

          Фото: Reuters TV

          «Карлос здесь, Карлос там, Карлос готовит ядерную бомбу, чтобы взорвать Нью-Йорк», – пошутил однажды он сам.

          Что действительно совершал Карлос, точно сказать нельзя – бурная история второй половины ХХ века сегодня кажется страшноватым приключением, в котором принимали участие могущественные спецслужбы мира.

          Уже давно нет тех стран, за которые сражался Ильич: в 2000-х пал Ирак, а его лидер Саддам был повешен, пала Ливия – Каддафи был жестоко убит. Уже давно нет Союза Советских Социалистических Республик и нет Восточного блока. Умер Фидель, ушел на покой Рауль. Единственный, кто выжил в этом вихре меняющегося мира, сегодня находится в тюрьме, где не теряет веру вернуться однажды в Венесуэлу, чтобы прийти помолиться на могилу Симона Боливара.

          Подробности его похищения сегодня известны: только перенёсший операцию, он был захвачен в своей кровати в Судане в 1994 году сотрудниками печально известной Blackwater – организации наемников, прославившейся звериной жестокостью в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

          О значении Карлоса можно судить хотя бы потому, что его похищение было результатом международного сговора, в котором участвовали США, Судан и Франция. Последняя была выбрана страной-субподрячиком, готовой гарантировать бессрочный плен Карлоса.

          Позже министр МВД Франции Шарль Паскуа признается, что это он дал приказ нарушить несколько международных законов и деклараций, санкционировав похищение. Чтобы исключить возможность освобождения, каждые семь лет французский суд присуждает ему новый пожизненный срок.

          На заседании по апелляции в марте этого года Ильич заявил, что французское правосудие – это фарс. Впрочем, согласиться с этим можно – фактически не осталось ни одного вменяемого доказательства или свидетеля, готового подтвердить участие подсудимого в приписываемых ему преступлениях. На минуточку, прошло более 40 лет.

          Казалось, что весь набор наказаний уже исчерпан – но нет, французский суд счел, что Ильич Рамирес Санчес должен возместить ущерб якобы потерпевшим, назначив штраф в размере миллиона евро.

          Весь этот трюк был сделан не для того, чтобы пострадавшие могли бы получить компенсацию, боже упаси, цель неподьемного штрафа – изолировать осужденного, лишив его права общаться с внешним миром. Теперь скромные счета, куда мы, его друзья, кладем деньги, будут отчуждены, а значит, он просто не сможет оплатить телефон. Такие игры в отношении 69-летнего пожилого человека выглядят иезуитством.

          Сегодня Франция горит восстанием – движение «Желтых жилетов» будто бы забыло о целях протеста. Сегодня всем наплевать на тарифы – французы снова требуют революцию, заставляя власть пятиться и все больше сдавать свои позиции. Мой милый Париж в очередной раз задает тренд.

          Где-то сейчас в бетонном блоке тюрьмы Пуасси улыбается и Ильич, больше известный как Карлос – друг Каддафи и Хусейна.


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