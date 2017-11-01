Зачем спустя 30 лет взялись мучить пожилого Романа Полански

Взгляд
7 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 22:58  |  vz.ru
Разделы

США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко

Американцы начали игру в протекционизм с УкраинойФото: Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп лишил Украину права на беспошлинный ввоз 155 украинских товаров. В качестве причины указано: Киев не может адекватно защитить права на интеллектуальную собственность. Украина еще недавно не обратила бы особого внимания на такой выпад. Но теперь каждый доллар, вырученный от экспорта, на счету. Это политическая пощечина лично Петру Порошенко, считают эксперты. Подробности...
Перейти а раздел…

Четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России

Прошлая церемония вступления Владимира Путина в должность президентаФото: Родионов Владимир/ТАСС
7 мая Владимир Путин в четвертый раз принесет присягу президента России. Ровно 18 лет назад прошла его первая инаугурация – с тех пор Россия действительно сильно изменилась. Но и в следующие шесть лет страна и мир вокруг нас будут меняться всё более быстрыми темпами.  Подробности...
Перейти а раздел…

У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
Перейти а раздел…

Американских учителей заменили гастарбайтерами

Презрение к учителю – малооплачиваемому специалисту непрестижной профессии – стало в США нормойФото: Rick D’Elia/ZUMA/Global Look Press
Школьное образование в США продолжает скатываться в острый кризис. Низкие зарплаты привели к оттоку преподавателей, и теперь многие штаты вынуждены приглашать учителей из-за границы. Однако дешевый труд гастарбайтеров проблемы не решит. Быть учителем в современной Америке означает страдать от безденежья, не видеть перспектив и терпеть постоянные унижения. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем спустя 30 лет взялись мучить пожилого Романа Полански

Игорь Молотов, писатель, публицист
Роман Полански, наверное, первый голливудский режиссер, которого начали преследовать за домогательства. Но не последний. Опробовав технологии на голливудских небожителях, ватага журналистов бросилась атаковать уже крупных рыб. Подробности...

Игры казаков и разбойников в автозаках

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отроки Навального в глаза не видели советской школы, но они ведут себя как усердные пионеры и октябрята, не пропустившие ни одной политинформации. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Как русские всё испортили, а я лично пострадала от Второй мировой

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Я спросила, знает ли она, что такое блокада Ленинграда, Курская битва, Сталинград. Она слышала только последнее название и в несколько неожиданной связи: «Кажется, там вас и освободили американцы?..» Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев
    Перейти а раздел…

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 39 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

      Перейти а раздел…

      У российского президента появился российский лимузин

      Установившаяся после распада СССР традиция использовать в качестве представительского автомобиля машину зарубежного производства наконец-то прервана. Президент России пересел в лимузин отечественного производства
      Подробности...

      Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России

      В Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Высший государственный пост российский лидер занимает уже в четвертый раз. Победу на выборах Путин одержал с рекордной поддержкой
      Подробности...

      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп поздравил Путина с инаугурацией
          Путин подписал указ о национальных целях до 2024 годаМедведев нашел себе целую группу новых заместителейВ Грузии начинается новый этап борьбы с «российской пропагандой»В Киеве объявили о планах борьбы за возвращение Крыма
          Выяснилось истинное отношение военных США к ракетам «Кинжал»В московское метро впервые за 40 лет вернут урныЖители Украины назвали основную проблему своей страныСША планируют отправить в Европу «быстрое решение для ближайшего столкновения»
          Глава контрразведки Чехии попал в немилость из-за «Новичка»США делают шаг для подготовки к войне в ЕвропеНорвегия отказалась реагировать на претензии Украины из-за карты с российским Крымом«Навальнята» разочарованы отсутствием «полицейских зверств»

          Главная тема


          Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны

          перестановки в правительстве


          Медведев своим решением породил новый анекдот про Мутко

          инаугурация президента


          Симоньян покоробили селфи на фоне Путина

          армия и вооружение


          Окраску знаменитых российских ракетоносцев решено изменить

          «у канадского специалиста»


          Медведева прояснила ситуацию с выступлениями за сборную России

          «Когда Крым станет украинским»


          Ганапольский рассказал о планах Киева на Крымский мост

          армия и вооружение


          Минобороны показало возможности новейшего ударного беспилотника

          «кто живет рядом с вами?»


          Хабенского «кровно» заинтересовал вопрос о «тупых» зрителях

          против мирного населения


          Украина готовит на Юге России особую диверсионную операцию

          Самоликвидация ЕТА


          Владимир Добрынин: На смену «европейскому террору» пришел «террор в Европе»

          Патриотизм Ксении Собчак


          Антон Крылов: Образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки

          «смертельно обиделись»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Как русские всё испортили, а я лично пострадала от Второй мировой

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?


          Игорь Молотов

          Зачем спустя 30 лет взялись мучить пожилого Романа Полански

          Игорь Молотов
          писатель, публицист
          		 7 мая 2018, 21:25

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Роман Полански, наверное, первый голливудский режиссер, которого начали преследовать за сексуальные домогательства.

          Это произошло в 1977 году, через десяток лет после того, как в Америке бушевало движение «детей любви», ученые-авантюристы экспериментировали с ЛСД, а подростки зачитывались книгами битников. Секс, драгс и рок-н-ролл победили пуританскую Америку, совершенно точно. И случилось то, что случилось: Полански имел сексуальную связь с несовершеннолетней.

          Режиссер, создавший потрясающую ленту «Ребенок Розмари», был всегда окружен юными соблазнительными моделями и актрисами. И вряд ли ему приходило в голову спросить паспорт у одной из них. Поэтому свою вину он признал, отсидев в американской тюрьме полтора месяца.

          После освобождения (стороны пошли на мировую) он уехал от греха подальше в Париж. Кстати, американские газеты того времени, зная нравы в Голливуде, не осуждали Полански, наоборот – относились с сочувствием.

          Это гораздо позднее журналисты станут сокрушать голливудских идолов под флагом борьбы с «харрасментом».

          Фото: Charles Platiau/Reuters

          Загадкой остается, зачем спустя 30 лет взялись мучить пожилого режиссера.

          Ему 84 года, его мать погибла в Аушвице, беременную жену зверски убили в собственном доме. Обладатель золотой статуэтки «Оскар» за пронзительный фильм «Пианист» на днях был исключен из Киноакадемии, той, которая эти «Оскары» и вручает.

          Следует добавить еще штрих: спустя более чем 30 лет после той истории в СМИ якобы обратились еще десяток постаревших женщин с обвинениями Полански в сексуальных домогательствах.

          Сама же фотомодель Саманта Геймер, за связь с которой Полански был осужден, потребовала прекратить преследования несчастного режиссера.

          Эта история, вновь вытащенная из пыльного чулана, первая, но далеко не последняя в череде громких скандалов.  Опробовав технологии на самых незащищенных голливудских небожителях, ватага журналистов бросилась атаковать уже крупных рыб – бизнесменов и политиков.

          Что стоит обвинение Стросс-Кана, всерьез претендовавшего на пост президента Франции.

          Потом оказалось, что никакого изнасилования и не было, но поднятая шумиха сделала свое дело: на выборах победил незначительный Николя Саркози. А Стросс-Кан закончил свою политическую карьеру.

          Такая удача вдохновила организаторов травли – оказывается, чтобы сокрушить человека даже с самой положительной репутацией, можно найти девку, которая скажет, что подверглась сексуальным домогательствам год, пять, тридцать лет назад.

          Доказать такое практически невозможно, но карьеры рушатся, человек становится изгоем, а политическое будущее превращается в политическое прошлое. И не надо искать офшоры, доказывать отмывание денег или получение взятки за лоббирование бизнес-интересов. Необязательно даже доводить дело до суда – достаточно просто заявить о харрасменте.

          В России мы долго удивлялись – ну надо же быть такими легковерными! Ан нет, и на нашей улице наступил праздник.

          Пробным шаром стала атака на депутата Слуцкого, возглавляющего комитет по международным делам. Якобы депутат позволял вольности по отношению к либеральным журналисткам – видимо, консерваторы его не привлекали.

          С более или менее общим обвинением Слуцкого тогда выступили некая Елизавета Антонова, как-то связанная с каналом «Дождь», Фарида Рустамова и Екатерина Катрикадзе, замглавы редактора телеканала RTVI. Девушки настаивали на том, чтобы Слуцкий был изгнан из Государственной думы.

          Точку в этой истории поставила депутатская комиссия по этике, рассматривавшая дело парламентария: комиссия приняла решение оставить депутата руководить комитетом по международным делам, а вот журналисток, вцепившихся в Слуцкого мертвой хваткой, отчитали за подлог и фантазии.

          Собственно, из заседания никто секрета не делал – со стенограммами можно ознакомиться в интернете. Особенно мне понравился такой пассаж:

          Ирина Роднина: «Вам не кажется, что ваше несколько назойливое поведение вызвало какую-то реакцию? Я была свидетелем здесь, на коридоре».

          Рустамова: «Ирина Константиновна, при всем уважении, то, что вы называете назойливостью, – это работа наша такая, к сожалению».

          Роднина: «Я бы не сказала, что это работа...»

          Рустамова: «Вы никогда не были журналистом».

          Роднина: «Я с журналистами встречаюсь достаточно давно, я думаю, что вы, наверно, еще и в октябрятах не ходили. Есть, конечно, различные формы. Я не считаю, что это работа. Это манера поведения, но не работа».

          Так и не дождавшись вожделенной отставки, восставшие журналисты объявили бойкот Госдуме, который закончился... массовым бегством парламентских корреспондентов из этих изданий.

          Такой досадный результат охладил пыл доморощенных борцов с харрасментом. Правда, я уверен, что ненадолго: российская оппозиция живет по принципу «вода камень точит».

          Тем более ведь такие замечательные результаты в цивилизованных странах! Был Вайнштейн – нет Вайнштейна. Был Стросс-Кан – нет Стросс-Кана.

          Шутка в том, что отец «Ребенка Розмари» мог бежать в Париж, а нам, увы, бежать некуда. 


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Игры казаков и разбойников в автозаках

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Отроки Навального в глаза не видели советской школы, но они ведут себя как усердные пионеры и октябрята, не пропустившие ни одной политинформации. Подробности...

          Как русские всё испортили, а я лично пострадала от Второй мировой

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          Я спросила, знает ли она, что такое блокада Ленинграда, Курская битва, Сталинград. Она слышала только последнее название и в несколько неожиданной связи: «Кажется, там вас и освободили американцы?..» Подробности...
          Обсуждение: 58 комментариев

          Дудю и Собчак не даёт покоя звание «лучшего интервьюера»

          Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
          Юрий Дудь – символ передовой хайп-журналистики, звезда «Ютуба», и Ксения Собчак, недавний кандидат в президенты, также журналистике не чуждый, подвергли ироническим комплиментам материал канала «Культура» почти месячной давности. Подробности...
          Обсуждение: 10 комментариев

          «Европейский терроризм» уступает место «терроризму в Европе»

          Владимир Добрынин, журналист
          Баскская радикальная националистическая организация ЕТА объявила 3 мая 2018 года о полном демонтаже своих структур и прекращении деятельности. Значит ли это, что жизнь в странах Старого Света будет теперь безопаснее? Подробности...
          Обсуждение: 8 комментариев

          Ксения Собчак и две ее матери

          Антон Крылов, журналист
          Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...
          Обсуждение: 51 комментарий

          Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

          Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
          Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
          Обсуждение: 162 комментария

          Если человек пристаёт к женщинам, не значит, что у него плохой вкус в литературе

          Эдуард Лимонов, писатель, непримиримый оппозиционер
          К вопросу о французском фотографе, который якобы раздавал Нобелевские премии. Не сходите с ума. А вообще, чего все хотят от Нобелевской премии? Она никогда не была честной. Подробности...
          Обсуждение: 29 комментариев

          Ничего, кроме чернухи, современные авторы снимать не умеют

          Рамиль Замдыханов, журналист
          Отчаявшись снять кино про наркомана, насилующего кого-то там, они начинают снимать неких условных «Кубанских казаков». От которых с души воротит не хуже, чем от наркоманов. Есть ли выход? Выхода нет. Или есть. Подробности...
          Обсуждение: 35 комментариев

          В чем наша сила?

          Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
          Такое ощущение, что мир сошел с ума. Нам в карман суют чей-то кошелек, а потом кричат «держи вора!». Знакомые отворачиваются. Нас загоняют в угол… К сожалению, это наша новая реальность. На следующие лет десять. Почему? Подробности...
          Обсуждение: 261 комментарий

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............