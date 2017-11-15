Подход к освобождению захваченных американцами граждан России должен быть пересмотрен

На происходящие в мире события мы смотрим с хмурым ожиданием. Через Атлантику пролетают борта с высланными дипломатами, в Лондоне в эти минуты пишут России обвинительный приговор.

Все попытки решить вопросы в юридической и правовой плоскости вызывают ухмылки на лицах «уважаемых партнеров». В риторике государственных деятелей Запада исчезли дипломатические формулировки. Дипломатия выглядит анахронизмом. Значит, разбрасывать и собирать камни каждый будет в свою корзину.

В понедельник из оплота демократии пришла очередная неутешительная новость: Трамп отказался помиловать летчика Константина Ярошенко. Соответствующий запрос ему был направлен уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Скажу сразу, что такой ответ меня нисколько не удивил – не для того он был похищен из Либерии.

«Я получила ответ на свое обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании Константина Ярошенко. В ее письме за подписью госсекретаря – оно написано по поручению Трампа – сказано, что оснований для помилования они не находят и считают, что он осужден законно и обоснованно», – сказала Москалькова в понедельник ТАСС.

Напомню, что Ярошенко был похищен в мае 2010 года в Либерии спецслужбами США. В течение нескольких дней он подвергался пыткам и избиению со стороны американских агентов, его пытались силой склонить к даче ложных показаний.

После того как они убедились, что летчик отказывается идти на сделку, было принято решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты для последующего суда.

Стоит ли говорить, что с самого начала действия, предпринятые США, нарушили все мыслимые и немыслимые нормы международного права: Россия не была уведомлена о задержании, ведении следствия и экстрадиции своего гражданина в США (потом они скажут, что у агентов не было номера факса российского МИДа). По словам наших дипломатов, еще никогда столь серьезно не была нарушена Венская конвенция о дипломатических сношениях 1963 года.

После того как защита Ярошенко начала собственное расследование, выяснились пикантные подробности той спецоперации.

Как оказалось, агенты американских спецслужб выплатили немалый гонорар либерийским коллегам за поимку и возможность последующей экстрадиции пилота. Стало известно и то, что он был специально отобран для похищения. После того как эти подробности получили огласку, двое агентов либерийских спецслужб пропали. Навсегда и бесследно.

История с Ярошенко, конечно, не единственная за последние годы: еще в 1994 году, находясь в сговоре с суданской тайной полицией, ЦРУ удалось совершить похищение Ильича Рамиреса Санчеса.

Немаловажны и детали: операцию осуществляли наемники из Blackwater, а деньги за его голову получил теневой лидер Судана шейх аль-Тураби. В результате похищения Карлос был заточен во французскую тюрьму, откуда сегодня просит помощи у России и лично президента.

Другим резонансным делом стал арест в Бангкоке Виктора Бута, который, несмотря на оправдательное решение тайского суда, был насильно вывезен в Соединенные Штаты. Уже десять лет он находится вдали от своих близких – в самом демократическом суде он получил 25 лет лишения свободы. Как и в случае с другими международными политическими заключенными, аргументы защиты не принимаются во внимание. Не могут ничего добиться от «уважаемых партнеров» и дипломаты нашего МИДа.

Нужно отметить специально для паникеров, что дипломаты прилагают немалые усилия по оказанию помощи как на местах, так и через международные инстанции. Другое дело, что все эти инстанции по большей части заняты другими очень важными делами, например удовлетворением очередного иска блогера-рецидивиста к России. Или одобрением газовых претензий одной жуликоватой страны, которую в социальных сетях называют «404».

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Я бы хотел напомнить о Мюнхенской речи, произнесенной президентом 10 лет назад. Именно тогда стало озвучено все то, что пытались прятать под ковер: США не выполняют ни одного международного договора, под которым ставили свои подписи.

Во главу угла была поставлена идея глобального контроля, и все призывы к совести, попытки договориться раз за разом приводили к досадным результатам.

В России из этого тоже сделали свои выводы – впервые за годы ельцинско-козыревской капитуляции Москва вернула (и даже укрепила) свои позиции на мировой арене. Национальные интересы больше не служат дрянными костылями для поддержания политики глобального контроля. Такие стремительные изменения в историческом контексте ожидаемо вызвали ярость среди победителей, открыв страницу холодной войны 2.0.

Британцы разыгрывают дело Скрипаля, хотя всем очевидно отсутствие мотивов у России. Под эту веселую песню предпринимаются беспрецедентные меры по уничтожению дипломатических связей, что находит поддержку в Вашингтоне. Робкие надежды на то, что Дональд Трамп не станет подписывать антироссийские указы, рассыпались за одну ночь. И, увы, можно констатировать, что это только начало большой потасовки по сдерживанию России.

В этом контексте должен быть пересмотрен сам подход к соблюдению установленных правил игры, в частности по экстрадиции или обмену политических заключенных. Практика показала, что все попытки нашего МИДа договориться наталкиваются на варварскую грубость второй стороны.

Насмешки над нашими попытками уладить разногласия дипломатическим путем лишь вопиют об обращении к опыту недавнего прошлого. В запасе всегда есть несколько предложений, от которых невозможно отказаться. В противном случае мы и дальше будем лишь возмущаться правовым беспределом.