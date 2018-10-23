Кому-то хотелось, чтобы президент объявил войну

Некоторую массу сетевого планктона прошедшая пресс-конференция главы государства российского не впечатлила. Люди же настраивались на просмотр шоу. С репликами, которые потом можно будет внести в сборник перлов изящной словесности, где уже присутствуют:

«Мочить в сортире».

«Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой».

«Планируем расширять сотрудничество с Украиной, если она не будет тырить у нас газ».

«Везет дуракам, а мы работаем с утра до ночи».

«Если драка неизбежна, бить надо первым».

После пресс-конференции 20 декабря 2018 года список не расширится. И потому комментаторы в соцсетях, как это модно нынче говорить, доставляют. Через одного пишут: ничего взрывного, переворачивающего с ног на голову, ответы ожидаемые.

В связи с этим – два вопроса.

1. Не хотите ли себя поздравить? Вы же оказались до невероятности прозорливы, зная наперед, что ответит главный герой пресс-конференции.

2. Нет ли у вас желания вспомнить фразу П. А. Столыпина: «Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия»?

Кому-то хотелось, чтобы Владимир Путин прямо в ходе общения с репортерами, собравшимися со всего мира, объявил войну незалежным провокаторам? Или провозгласил полный пересмотр итогов приватизации конца прошлого века? Не сомневаюсь, что подобные демарши заняли бы первые полосы газет, а «Фейсбук», «Твиттер» и прочие «Инстаграмы» просто лопались бы от количества комментариев пользователей.

Вы хотите обратно в 90-е? Я – нет. Думаю, что у большинства желание с моим совпадает.

Жизнь, когда она становится устойчивой, надежной и не заставляет держать наготове валерьянку и нож, потому что завтра, не дай бог, что-то может встать с ног на голову, расслабляет. Становится пресной, требует соли и перца. И мы забываем, что революция – это все-таки прежде всего «весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...». Вот как раз в эпоху «а затем» мы и живем почти два десятилетия, по крупицам восстанавливая то, что у нас было, и по миллиметру, медленно, но верно двигаясь вперед.

Сдержанная пресс-конференция лидера куда как оптимистичнее выглядит, чем эпатажный стук ботинком по трибуне в зале заседаний Генассамблеи ООН. Или же броские твит-реплики президента-блогера, обещающего поставить на колени одно маленькое, но очень гордое государство, создавшее свою атомную бомбу.

В конце концов, президент России на сцену выходит не для того, чтобы собравшиеся в зале хохотали до упаду – этими вопросами занимается с разной степенью успешности целая когорта юмористов. Вопросы на конференции, говорите, задавались скучные? Так опять же, слава богу! Значит, с глобальными проблемами мы все-таки (и благодаря президенту не в последнюю очередь) разобрались. Из разрухи выбрались, международное реноме вернули.

«За последние без малого 30 лет мы добились таких перемен, для которых другим государствам понадобились столетия», – не с последней пресс-конференции, но недавнее и от того же автора. Кто-то будет оспаривать? Если следующая встреча Путина с журналистами по итогам года пройдет снова без взрывов и коллизий – я не расстроюсь. Ради спокойствия и прогресса в стране можно и поскучать.

А ржать будем у Хазанова на концерте. Или Петросяна – кому кто ближе.