Журналистика и в США, и в мире в глубоком кризисе

Про столкновение Дональда Трампа и репортера CNN Джима Акосты несколько соображений:

1. Власть задавать вопросы – это именно власть. И может быть злоупотребление этим типом власти.

2. Если вопрос содержит развёрнутое, идеологически окрашенное высказывание, – это не вопрос журналиста. Это вопрос политика-оппонента. Чтобы иметь право задавать такие вопросы, нужно пройти определенную квалификацию – стать участником праймериз или выборов. И тогда в формате дебатов – велкам. А если ваша задача – информирование своей аудитории, то вопрос должен ставить целью получить новую информацию для этой аудитории.

3. Вопросы, не предполагающие ответов (например, в тысячупервый раз задаваемый вопрос о «русском вмешательстве»), – это не журналистика, а политическая манипуляция.

4. Монополизация микрофона на пресс-конференции – это неуважение к своим коллегам.

5. На видео инцидента прекрасно видно, что Акоста отталкивает сотрудницу Белого дома, которая пытается забрать у него микрофон. Но CNN утверждает, что это ложь.

6. Журналистика и в США, и в мире, включая Россию, в глубоком кризисе. Это не журналистика фактов, а журналистика мнений (за очень редкими исключениями).

7. Этот кризис приводит к тому, что политики, и не только они, пытаются формировать свои каналы прямой коммуникации с аудиторией (социальные сети, прямые трансляции мероприятий через интернет-платформы, массовые встречи, адресная рассылка существующим и потенциальным сторонникам и т.д.).

Резюме: не могу осудить аппарат Белого дома за отзыв аккредитации Джима Акосты.

Источник: Блог Евгения Минченко