Что делать, когда ты один, как советская продавщица

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26 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:28  |  vz.ru
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Олег Кожемяко: Врать не надо было!

«Под обоснованные проекты государство может дать денег. А если ты не обосновываешь, не прописываешь – так их и нет. На глаз, что ли, отсыпать?»Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
«Я имею право говорить: здесь у нас сейчас очень плохо», – заявил спецкору газеты ВЗГЛЯД и.о. главы Приморского края Олег Кожемяко. В регионе за «новыми красивыми мостами» проступает худшая по оснащенности на Дальнем Востоке социалка, которая требует неотложного внимания. При этом Кожемяко заверил, что на социальные программы «деньги есть». Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Запад обвинили в химической атаке на Сирию

Использование химического оружия и описание других военных преступлений той или иной стороны не более чем фон на международных переговорахФото: кадр НТВ
В Сирии опять применили запрещенное химическое оружие, конкретно – снаряды с хлором. Однако, несмотря на значительное число пострадавших, привычного для таких случаев скандала не случилось. Мировые лидеры будто воды в рот набрали, и прервать молчание решился только Макрон. Это объяснимо: у Запада есть серьезная причина, чтобы помалкивать. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Что делать, когда ты один, как советская продавщица

Дмитрий Ольшанский, публицист
Когда в твоей жизни начинаются дни рождения, цифры которых тебе уже неинтересно озвучивать, позади образуется гора прошлого. Откуда ты вышел однажды, вытаскивая последние вещи, и уже не вернешься. Подробности...

Белый дом дает индульгенцию на политические убийства

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
По сути, Вашингтон признал, что союзное государство устранило своего врага, но решил не отказывать ему в протекции. За закрытыми дверями, возможно, саудовским товарищам и скажут пару ласковых, но мировому сообществу послан сигнал. Подробности...

Вместо Церкви у Порошенко получается ПУПЕЦ

Егор Холмогоров, Публицист
На подхвате СБУ действуют банды недорого оплачиваемых уголовников, пикетирующих храмы и епархиальные управления УПЦ с плакатами «Томас спасет Украину». Кто такой этот Томас, они объяснить толком не могут, зато падки на агрессию. Подробности...
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Дмитрий Ольшанский

          Что делать, когда ты один, как советская продавщица

          Дмитрий Ольшанский
          публицист
          		 26 ноября 2018, 10:44

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          Когда в твоей жизни начинаются дни рождения, цифры которых тебе уже неинтересно озвучивать, позади образуется гора прошлого.

          Милых и захламленных квартир – родительских и снятых, одиноких и вдвоем, в лучших районах и в странных местах, – откуда ты вышел однажды, вытаскивая последние вещи, и уже не вернешься.

          Родных и чужих краев, со всеми их полями и реками, пивными и дайнерами, атлантическими океанами и домами с наличниками, куда ты так хотел бы вернуться, но их много, а ты один, как советская продавщица.

          Близких друзей и отдаленных, но добрых приятелей, с которыми – очень редко – не поделили женщину, работу, или же – очень часто – не поделили соседнюю страну и прогрессивные ценности, а чаще всего – просто разошлись, постепенно и окончательно потерялись, и больше уже не выпить, не позвонить, не обнять.

          Нежных и вредных подруг, которые, как сказал бы Иосиф Бродский, «умерли или замужем», и уже вряд ли когда-нибудь будут писать то, что писали, шептать то, что шептали, смотреть так, как смотрели.

          Фото: Алексей Сазонов/РИА Новости

          Воспоминаний, глупостей, плохих фотографий, рваных билетов, чьих-то сережек, сломанных телефонов, ненужных книг, которые жалко выбросить, документов, оставшихся от тех, кого ты по-прежнему любишь, перепутанных проводов и ветхих записок: «Митя! Я приду в восемь. Салат в холодильнике. Не забудь заплатить за интернет!»

          И что с этим делать? 

          Нет, я не про гору прошлого. Что делать с прошлым – понятно. Любить.

          Что делать дальше? Как жить?

          В моем любимом английском сериале Any Human Heart одна аристократическая героиня – правда, она имела в виду не возраст, а нечто более существенное – отвечала на этот вопрос так:

          «Приглашение, которое не может быть отклонено, должно быть принято».

          Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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