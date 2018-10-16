Серебряная свадьба для выборов

Четверть века назад страна переживала серьезнейший внутриполитический кризис – кровь на улицах Москвы в октябре поставила Россию на грань гражданской войны. Какие варианты выхода из этого противостояния предлагали разные политические силы?

Кто-то мечтал о мягкой дезинтеграции страны по примеру тогдашней Чехословакии, где Прага и Братислава незадолго до того оформили бархатный развод. Кто-то жаждал реванша с трупами врагов и ароматом тола и жженой резины.

Правящий тогда режим предложил выход, который устроил подавляющее большинство – всенародное голосование о создании новой России и выборы в представительный орган власти – Государственную думу.

Справедливости ради все же отмечу, что роспуск Верховного совета противоречил тогдашнему законодательству и воле избирателей, выраженной на референдуме. Но история рассудила тогдашних сторонников и противников Ельцина – избранный им вариант, как сейчас понятно, оказался наиболее безболезненным для нации и для государства.

Явка на те, первые, выборы составила 54%. Пусть 11% из них либо проголосовали против всех, либо испортили бюллетень, но все же – они пришли на избирательные участки и высказали свою гражданскую позицию мирно и цивилизованно. Не прибегая к крайним мерам и насилию.

Пусть выборы так и не дали очевидного преимущества ни одной политической силе. Пусть кто-то упрекал избирателей, да и всю страну в том, что они, мол, «одурели». Пусть так, но все же именно тогда вся страна научилась решать свои внутренние проблемы мирным путем, не прибегая к силе оружия, не устраивая переворотов и гражданского противостояния.

Пожалуй, это – самый драгоценный урок, который мы выучили за время, прошедшее с распада СССР.

Периодичность выборов, сменяемость власти, возможность повлиять на политику руководства страны – все это достижения наших поколений, родившихся и выросших еще в Советском Союзе и помнивших лишь голосование в стиле «одобрям-с» за блок коммунистов и беспартийных в лице единого и единственного кандидата.

И понятно, что сразу – на раз–два – было невозможно создать такой законодательный корпус для организации выборов и обеспечить такие правила игры, которые были бы гармонично встроены в нашу политическую культуру (тогда только-только создававшуюся) и органично соответствовали бы традициям и общественному сознанию.

Изменения в избирательном законодательстве отражали поиск той тонкой настройки, когда в унисон звучат и интересы рядового избирателя, и интересы партий, и интересы государства.

Пожалуй, наиболее серьезными новациями за этот срок были отмена общенародного голосования на губернаторских выборах в 2004 году, а также возвращение этих же выборов через 8 лет – в 2012 году.

Среди других новшеств следует упомянуть отмену, а затем возвращение одномандатных округов, увеличение срока полномочий президента России и Госдумы (до 6 и 5 лет соответственно), а также введение единого дня голосования. Тем не менее базовым законом, определяющим то, как проходят выборы в стране, является закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» №67-ФЗ от 12 июня 2012 года.

Но это что касается формы. По сути же изменения происходили куда как более серьезные.

Когда-то Иосиф Сталин процитировал известное высказывание Наполеона II: «в буржуазных странах важно не как голосуют, а как посчитают». Данная максима какое-то время была руководством к действию в целом ряде российских регионов. Увы, эта порочная практика привела в конце «нулевых» к критическому падению доверия населения к выборным процедурам.

Особенно очевидно это было после выборов в Госдуму 4 декабря 2011 года. Что вкупе с активизацией внешнего давления на Москву и использованием западными спецслужбами выборов во многих странах для дестабилизации ситуации (достаточно вспомнить Украину и страны, пострадавшие в ходе «арабской весны») ставило под угрозу российский суверенитет.

Это прямо почувствовал Владимир Путин, потребовав обеспечить максимальную открытость и прозрачность выборов президента в 2012 году. И тогда впервые все избирательные участки в стране были оборудованы камерами видеонаблюдения, позволявшими отслеживать в онлайн-режиме все происходящее.

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Выборы президента задали новый стандарт и указали то направление, в котором должна развиваться система выборов в России. Поэтому основной задачей для избирательной системы начиная с 2012 года стало завоевание доверия сограждан.

В результате выборы депутатов Госдумы в 2016 году прошли без нареканий – новое руководство администрации президента последовательно реализует запрос Путина на обеспечение открытых, чистых и прозрачных выборов.

К выборам главы государства в 2018-м был принят комплекс мер, существенно продвинувших возможности участия граждан в выборах. Россия уверенно уходит от барьеров, которые ранее не позволяли голосовать миллионам зарегистрированных в одном месте, а живших или работавших – в другом.

В перспективе с развитием технологий это приведет к полной свободе голосования – гражданин России сможет отдать свой голос из любой точки планеты, пройдя процедуру авторизации на государственном портале.

Параллельно были отменены открепительные удостоверения, ранее использовавшиеся некоторыми недобросовестными администраторами для организации нужного результата. Видеотрансляция стала обязательной, а наблюдатели получили дополнительные права.

Новое законодательство работает – на выборах президента в 2018 году были обеспечены беспрецедентный контроль и открытость.

Рост доверия к политической системе привлекает на избирательные участки тех, кто ранее не ходил на выборы вовсе – так, на президентских выборах весной 2018 года бюллетени в урны опустили почти на 2 млн человек больше, чем шестью годами ранее.

Рост открытости и прозрачности выборов характерен и для региональных кампаний: четыре «вторых тура» в ходе сентябрьского голосования прямо свидетельствуют о том, что население верит в выборные процедуры и в возможность смены власти электоральным способом. Там, где главы регионов не пользовались достаточной поддержкой граждан, они проиграли.

Выборная система обладает также серьезным запасом прочности и гибкостью, что подтвердил факт отмены результатов второго тура в Приморье, когда усилия различных игроков по корректировке результатов в нужную сторону встретили жесткое противодействие как со стороны ЦИК РФ и администрации президента, так и со стороны общества в целом.

Все это дает основания считать, что четверть века, прошедшие с начала выборов в новой России, позволили существенно улучшить избирательную систему и завоевать достаточное доверие граждан России.

При этом очевидно, что эволюция выборного законодательства, равно как и традиций выборов, будет идти своим чередом рука об руку с развитием российского гражданского общества.