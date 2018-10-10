В Хакасии ведется работа над ошибками

Кажется, политическая ситуация в Республике Хакасия наконец-то приходит в норму. Как известно, первый тур губернаторских выборов там не смог выявить победителя, а незадолго до второго действующий на тот момент глава республики Виктор Зимин ушел в отставку и снялся с выборов. Вскоре его примеру последовал получивший «бронзу» кандидат от «Справедливой России», после чего во второй тур должны были попасть Валентин Коновалов от КПРФ и Александр Мяхар от Партии роста.

Однако борьба между ними шла в основном путем подачи судебных исков. К примеру, Мяхар подал в суд на Коновалова из-за нарушений, допущенных коммунистом при оформлении документов. В итоге иск был признан обоснованным, но не подлежащим исполнению, поскольку вышли все сроки давности.

Но история на этом не закончилась, и вот уже Александр Мяхар снимает свою кандидатуру, второй тур выборов опять переносят, а баллотироваться на них будет один Коновалов. Для победы и избрания ему необходимо набрать более пятидесяти процентов голосов избирателей.

На фоне всех этих «самоотводов» президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Хакасии Михаила Развожаева, который до этого был заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа, а еще раньше работал в администрации Красноярского края.

Таким образом, со спецификой как регионального, так и федерального управления он знаком непосредственно. Видимо, именно этот опыт помог ему разрешить сложную ситуацию с выборами в довольно сжатые сроки, выступив ее модератором.

Печально лишь то, что оставшийся единственный кандидат, называющий себя юристом, откровенно «прокололся» именно на юридических тонкостях – в плане подачи документов в ЦИК. Развожаев заявил на это следующее:

«Стоит ли на основании технических, процедурных ошибок лишать возможности избирателей самим высказаться в отношении того или иного кандидата? Сегодня я попросил избирательную комиссию еще раз оценить все обстоятельства и принять взвешенное решение. Отозвать иск из суда, дать выборам состояться».

Очевидно, что в случае с Хакасией новый врио – это действительно врио. Он был направлен в многострадальный регион из центра в первую очередь для того, чтобы там все-таки состоялось честное голосование и чтобы все процедуры были максимально прозрачны для избирателей, политиков, экспертов и прочих наблюдателей. Его задача – максимально легитимные выборы. Собственно, в одном из своих интервью Развожаев заявил об этом прямо.

В то же время, пока не избран новый губернатор, на Развожаева возложены и сугубо экономические задачи по развитию региона. Тут стоит напомнить, что Хакасия ходит в должниках и сидит на федеральных траншах, но всех социальных проблем деньги из центра не исправляли, да и не могли исправить. То есть Развожаеву предстоит добиться максимума при весьма неблагоприятных условиях – он выступает как кризисный управленец.

Что касается коммуниста Коновалова, то он известен в основном благодаря своим конфликтам и заявлениями типа того, что Мяхар – это «технический кандидат», с которым не имеет смысла участвовать в дебатах. Заявление получилось громкое, и теперь у Коновалова не будет и такого, по его словам, «технического конкурента» – придется выкручиваться самому, один на один с избирателем (да и извиниться при этом не мешало бы – как перед Мяхаром, так и перед избирателем).

Во всей этой региональной истории есть важный общеполитический смысл. На федеральном уровне главной темой в связи со вторыми турами губернаторских выборов в ряде регионов пытались сделать так называемый кризис системы. Ряд оппозиционных экспертов утверждали, что теперь-то всё, государство коллапсирует, народ его ставленникам не верит, и скоро «вся эта ваша стабильность рухнет».

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Но в сухом остатке мы видим, что даже из столь сложной ситуации, как в Хакасии, нашелся системный, цивилизованный и безболезненный выход.

И, самое главное, нашелся человек, который сейчас, исполняя обязанности губернатора, этот максимально безболезненный выход обеспечивает.

Что характерно, Развожаев тоже из тех самых «молодых технократов», над которыми скептики любят подшучивать, – он 1980 года рождения. Все те же самые «кремлевские политические менеджеры» оказались вполне эффективны и продемонстрировали возможность устранять региональные кризисные ситуации.

Впрочем, выборы все еще не состоялись – день голосования назначен на 11 ноября. И стоит посмотреть, действительно ли жители республики выберут главой Коновалова.

Есть подозрение, что население несколько устало от его политических маневров и бесконечных ожиданий «второго тура», а голосовать будет с поправкой на этот психологический настрой. Тем более что за свои откровенно неуважительные заявления Коновалов перед избирателями так и не извинился.

В любом случае, регион не окажется в ситуации «безвластия». Михаил Развожаев демонстрирует это со всей очевидностью.