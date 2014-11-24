Зачем лжеученые призывают нас отказываться от детей

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в очередной раз спровоцировала панику, выдав на-гора очередной доклад-страшилку «Несколько способов снижения своего углеродного следа». «Каждое живое существо оставляет за собой в природе углеродный след, - напоминают эксперты. – Уменьшить его – значит спасти человечество, которое может сильно пострадать от растущей температуры мировой окружающей среды».

Ради своего выживания мы должны «наследить углеродом» в меньшей степени и чем-то пожертвовать, предупреждают т.н. специалисты. Но чем именно? К массовому самоубийству нынешнего поколения ради счастья будущего эти эксперты пока не призывают. А вот к самоограничению в вопросе деторождаемости – уже да.

Наиболее простой и безболезненный способ сохранить Землю, по их мнению, это иметь в семье на одного ребенка меньше, чем хотелось бы. Так мы поможем цивилизации выстоять, не позволим повысить среднегодовую температуру на 1,5 градуса к концу текущего века и избавим планету от природных катастроф, ведь каждый из нас выбрасывает в окружающую среду 59 тонн углерода.

Дженнифер Морган, называющая себя экспертом экологической организации Greenpeace International, утверждает, что «доклад МГЭИК представляет собой план спасательных мер для человечества». Я не случайно употребил «называющая себя» перед термином «эксперт». Потому что здесь – явный пример самозванства. Возможно, на подобной должности она и впрямь состоит. Возможно, аккуратно получает зарплату за свои комментарии и выводы. Вот только познаниями, соответствующими не то что уровню эксперта, но и старшеклассника, не обладает.

Посещала бы старшую школу, была бы в курсе, что существует закон сохранения материи и движения, который Михайло Ломоносов сформулировал еще в 1748 году. Упрощенно он выглядит так: «масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе продуктов реакции». Исходя из этого, «эксперт» должна была бы прийти к выводу, что общий объем химических элементов на Земле вещь неизменная даже несмотря на то, что одни продукты могут растворять другие, менять свое агрегатное состояние и т.д.

Но вывод у нее другой, в духе «наша атмосфера будет под завязку набита углеродом, а кислорода там не останется вообще».

Для того, чтобы человеческий организм начал «следить углеродом» в окружающей среде, он должен этот углерод из окружающей среды получить. Человек всего лишь звено в транспортной цепочке, именуемой «круговоротом углерода в природе». И, кстати, основная масса углерода в виде соединения его с кислородом (СО2) растворена в мировом океане, а то, что выбрасывается «лишними детьми» в атмосферу, в сравнении – детские же игрушки.

Итого: больше нас будет на свете или меньше – на общее количество углерода в природе это никак не повлияет, оно останется стабильным. Выдыхаемый людьми углекислый газ СО2 в конце концов достанется растениям, которые «вынут» из него С для собственных нужд, а О2 вернут в атмосферу.

Извините за объяснение на пальцах, но для некоторых «экспертов», по-видимому, информация доступна лишь в таком примитивном виде.

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Но вернемся к «лишним детям». Интересовавшиеся когда-либо динамикой роста населения планеты наверняка слышали о Томасе Мальтусе – ученом (вы будете смеяться – британском), написавшим «Теорию народонаселения». Один из трех постулатов этой книги звучит так:

«Рост народонаселения может быть остановлен лишь встречными причинами, которые сводятся к нравственному воздержанию или несчастьям (войны, эпидемии, голод)».

Поскольку с несчастьями на Земле, цинично говоря, все порядке, остается выдернуть из этой формулы «нравственное воздержание».

Во-первых, это красиво звучит. Во-вторых, вроде как отражает благородство и чистоту помыслов. Мол, ради светлого будущего грядущих поколений мы готовы наступить на горло собственным интересам – отказаться от воспроизводства себе подобных. То есть тех самых будущих поколений.

А если в тишине, вдали от мирской суеты подумать, то к чему это все?

В Швейцарии было такое движение – Ecopop (от Ecology and Population). Тоже настаивало на «контроле рождаемости и разумном размножении». В 2014 им даже удалось провести референдум на эту тему, и 74% проголосовавших выступили против предлагаемых ограничений.

При детальном рассмотрении инициативы впоследствии выяснилось, что речь шла о том, чтобы политкорректно и без потери имиджа воспрепятствовать разрастанию арабской составляющей в швейцарском народе. Мол если пришельцы, известные своим бесконтрольным размножением, начнут пользоваться противозачаточными средствами, тогда мы их будем пускать пожить на нашу территорию.

А просто запретить иммиграцию – слишком скандально. С европейскими ценностями не стыкуется.

Но швейцарский пример – не наш случай. Вытаскивая на свет доказавшие свою неправоту теории эксперты МГЭИК руководствуются другим. А именно – пытаются обратить на себя внимание мыслью, явно выбивающейся из числа нормальных. На бред, негатив и чушь, как известно, клюют быстро, активно и ярко – то, что надо, чтобы пропиариться.

А пиар это то, что приносит деньги от фондов, созданных для «борьбы с глобальным потеплением» - угрозы, раздутой до невероятных масштабов, и идеологии, доказавшей свою готовность рассмотреть самые бредовые фантазии. Вот вам еще одна – а вдруг выстрелит?

«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...». Рецепты борьбы с возможным изменением климата растут оттуда же, откуда и стихи, но перепробованы должны быть все по очереди. Только заработать на них удастся не всем, а лишь наиболее бессовестным и беспринципным болтунам.

Кстати, эти «эксперты» даже не удосужились поиском ответов на такие очевидные вопросы, как:

Что будет с мировой экономикой в условиях, когда продолжительность жизни увеличивается, число «лиц, находящихся на заслуженном отдыхе» растет, а количество трудоспособного населения и молодежи, уменьшаться?

Каким образом притормаживать прирост населения, если оно не проникнется идеей самоограничения половых инстинктов? Освенцим и Бухенвальд? Хиросима и Нагасаки? Брейвик и Чикатило?

Не удивлюсь, если в МГЭИК даже не предполагали, что такие вопросы возникнут. Не за тем они составляются отчеты, будоражащие страхи обывателя, чтобы с этим обывателем спорить.

«Вы не рефлексируйте, вы распространяйте».