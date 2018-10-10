Предложите режиссёру-новатору снять хохму про ГУЛАГ

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В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?  Подробности...
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Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена

ЕС подготовил санкции по химоружиюФото: Henry Nicholls/Reuter
Европа обещает уже в понедельник утвердить новые санкции в связи с применением химоружия в Сирии и британском Солсбери. Подменой доказательств, обвинениями и санкциями уже никого не удивить. Зачем Запад ставит Россию и Сирию в один ряд нарушителей применения химического оружия? И стоит ли бояться новых ограничений? Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Франция ответит за устроенную в Тихом океане радиационную катастрофу

Жители Океании продолжают испытывать на себе последствия ядерных взрывов, проведенных здесь десятилетия назадФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
На глазах рушится еще один миф о «невинном Западе» и «ужасном СССР». Именно Москву традиционно упрекали в чудовищных последствиях испытаний ядерного оружия, нанесении ущерба и людям, и природе. Однако появляется все больше фактов того, как западные страны заражали радиацией свои колонии и приблизили смерть десятков тысяч людей. Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Предложите режиссёру-новатору снять хохму про ГУЛАГ

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Один только слух про «чёрную комедию о блокаде Ленинграда» подтянул под знамёна нового морального скандала всех желающих поразмяться в горячей полемике, оставив далеко за кадром действительно важный вопрос. Подробности...

Доминирование Саудовской Аравии подходит к концу

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Закачался один из столпов глобального миропорядка, установившегося после распада СССР. Чтобы из «искры разгорелось пламя», нужна была правильная искра. И высекла ее Турция. Подробности...

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          		 15 октября 2018, 14:40

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          После утомительных месяцев страстной полемики по поводу кинопроизведения «Матильда» методика «морального скандала» окончательно стала технологией и активно потребляется российским продюссериатом с целью раскрутки посредственностей и одновременной раскачки общественных противоречий.

          Результатом вселенского «хайпа по Матильде» стал, напомню, большой и громкий пшик для всех – как для оскорблённых, вставших стеной под хоругвью депутата, которая в кратчайший срок с неоспоримым успехом превратила изначально разумную полемику в экзальтированное крючкотворство, зaвалив госструктуры томами жалоб и дискредитировав вменяемость всех разделявших её негодование, так и для либераствующей рати, с азартом ухватившейся за дубинный аргумент «искусство зажимают, свободу мастерам!».

          Фильм, как вы помните, в прокате наглядно показал всем вместе и каждому в отдельности, к какой конкретной категории профнепригодности принадлежат все участники дискуссии.

          Единственнo актуальным после всеобщего пшика остался вопрос: кто пустил его в очиcтку, то бишь кто и зачем дал средства на этот пшик?

          А единственно достойной анализа моралью всей истории осталась лишний раз подтверждённая истина: дайте людям выговориться, и они сами о себе всё расскажут.

          Фото: Фотохроника ТАСС

          Стоит ли из-за пшика копья и шеи ломать?

          Поскольку страсть к острым ощущениям, толкающая человечество к наступлению на одни и те же грабли, на самом деле неподавляема и неистребима, ни одна история ещё никого ничему не научила, и российское гражданское общество в очередной раз напряглось, подготовившись к прыжку.

          Один только слух про «чёрную комедию о блокаде Ленинграда» мгновенно подтянул под знамёна нового морального скандала всех желающих поразмяться в горячей полемике, оставив далеко за кадром простой вопрос: возможна ли моральная цензура в условиях развивающейся демократии, и если возможна, то до какой степени?

          Иначе говоря, если вы признаёте демократический принцип свободы слова и самовыражения, вы никоим образом не сможете опротестовать «чужое видение» любой ситуации и чуждую вам манеру её подавать, сколько бы ни взывали к совести и чести самые искренние сторонники этих вечных понятий.

          На каждый протест о недопустимости осквернения человеческих трагедий к вашему столу будет подаваться давно заветренный веяниями безграничной свободы аргумент, возлежащий в основе всех «Шарлей Эбдо» и им подобных: смех освобождает, и потому смеяться вседозволено всем и надо всем.

          «Матильда» же, пущенная на самотёк, самоутекает уныло и равнодушно, без битья посуды и крушения общественного инвентаря, никому не причиняя абсолютно никакого вреда и ничуть не оправдывая впустую затраченной ярости обеих сторон.

          В бесстрастном к эмоциям, «голом» прокате нагляднее становится любая бутафория – от изначально распиаренного скандала до натужно восхваляемых достоинств.

          Бойкот не нужен: бездарность неумолимо самоустраняется всегда, если ей не мешать.

          В выпущенном в Сеть отрывке из предстоящего зрителям «Праздника» новообьявленного режиссёра Красовского (не путать с журналистом и с недавно отголодавшим, над которыми, согласно принципам развёрнутой демократии, тоже позволено смеяться (хочешь, от пуза, хочешь, от души – у кого чего болит, у кого чего поболе) блестяще продемонстрирован упомянутый выше принцип наглядности – от актёрской игры до содержания диалогов.

          И снова не стоит копья ломать: пустите Дуньку в Европу, а режиссёра – на экран, и каждый из них найдёт у благодарной публики именно тот приём, которого заслуживает.

          Уверяю вас, что кроме непомерного самолюбия и крушения надежд на очередной раскол у определённой части общественной аудитории никто не пострадает.

          А в качестве столь любимого всеми «дубинного аргумента» предложите режиссёру-новатору снять юмористический ремейк, например, «Списка Шиндлера». Или комедию про Хиросиму. Или хохму про ГУЛАГ. Может, там кому смешно бывало.

          По всему видать, режиссёр ещё не в курсе, как хорошо смеётся тот, кому неведомы последствия...


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