Предложите режиссёру-новатору снять хохму про ГУЛАГ

После утомительных месяцев страстной полемики по поводу кинопроизведения «Матильда» методика «морального скандала» окончательно стала технологией и активно потребляется российским продюссериатом с целью раскрутки посредственностей и одновременной раскачки общественных противоречий.

Результатом вселенского «хайпа по Матильде» стал, напомню, большой и громкий пшик для всех – как для оскорблённых, вставших стеной под хоругвью депутата, которая в кратчайший срок с неоспоримым успехом превратила изначально разумную полемику в экзальтированное крючкотворство, зaвалив госструктуры томами жалоб и дискредитировав вменяемость всех разделявших её негодование, так и для либераствующей рати, с азартом ухватившейся за дубинный аргумент «искусство зажимают, свободу мастерам!».

Фильм, как вы помните, в прокате наглядно показал всем вместе и каждому в отдельности, к какой конкретной категории профнепригодности принадлежат все участники дискуссии.

Единственнo актуальным после всеобщего пшика остался вопрос: кто пустил его в очиcтку, то бишь кто и зачем дал средства на этот пшик?

А единственно достойной анализа моралью всей истории осталась лишний раз подтверждённая истина: дайте людям выговориться, и они сами о себе всё расскажут.

Стоит ли из-за пшика копья и шеи ломать?

Поскольку страсть к острым ощущениям, толкающая человечество к наступлению на одни и те же грабли, на самом деле неподавляема и неистребима, ни одна история ещё никого ничему не научила, и российское гражданское общество в очередной раз напряглось, подготовившись к прыжку.

Один только слух про «чёрную комедию о блокаде Ленинграда» мгновенно подтянул под знамёна нового морального скандала всех желающих поразмяться в горячей полемике, оставив далеко за кадром простой вопрос: возможна ли моральная цензура в условиях развивающейся демократии, и если возможна, то до какой степени?

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Иначе говоря, если вы признаёте демократический принцип свободы слова и самовыражения, вы никоим образом не сможете опротестовать «чужое видение» любой ситуации и чуждую вам манеру её подавать, сколько бы ни взывали к совести и чести самые искренние сторонники этих вечных понятий.

На каждый протест о недопустимости осквернения человеческих трагедий к вашему столу будет подаваться давно заветренный веяниями безграничной свободы аргумент, возлежащий в основе всех «Шарлей Эбдо» и им подобных: смех освобождает, и потому смеяться вседозволено всем и надо всем.

«Матильда» же, пущенная на самотёк, самоутекает уныло и равнодушно, без битья посуды и крушения общественного инвентаря, никому не причиняя абсолютно никакого вреда и ничуть не оправдывая впустую затраченной ярости обеих сторон.

В бесстрастном к эмоциям, «голом» прокате нагляднее становится любая бутафория – от изначально распиаренного скандала до натужно восхваляемых достоинств.

Бойкот не нужен: бездарность неумолимо самоустраняется всегда, если ей не мешать.

В выпущенном в Сеть отрывке из предстоящего зрителям «Праздника» новообьявленного режиссёра Красовского (не путать с журналистом и с недавно отголодавшим, над которыми, согласно принципам развёрнутой демократии, тоже позволено смеяться (хочешь, от пуза, хочешь, от души – у кого чего болит, у кого чего поболе) блестяще продемонстрирован упомянутый выше принцип наглядности – от актёрской игры до содержания диалогов.

И снова не стоит копья ломать: пустите Дуньку в Европу, а режиссёра – на экран, и каждый из них найдёт у благодарной публики именно тот приём, которого заслуживает.

Уверяю вас, что кроме непомерного самолюбия и крушения надежд на очередной раскол у определённой части общественной аудитории никто не пострадает.

А в качестве столь любимого всеми «дубинного аргумента» предложите режиссёру-новатору снять юмористический ремейк, например, «Списка Шиндлера». Или комедию про Хиросиму. Или хохму про ГУЛАГ. Может, там кому смешно бывало.

По всему видать, режиссёр ещё не в курсе, как хорошо смеётся тот, кому неведомы последствия...