Что Макрону хорошо, то для Меркель – плохо

В занесенной снегом альпийской деревне Давос собрались главные политики и бизнесмены мира на очередную тусовку.

Западные СМИ выделяют в давосском распорядке дня, конечно, речи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Тенденция обоих – приучить если не весь мир, то по крайней мере Европу к мысли, что Европа двуполярна.

Правда, по характеру полярности Европы мнения Макрона и Меркель не совпадают. Для Меркель двуполярность условна: Германия на первом месте. И здесь ей не откажешь в здравом смысле.

Меркель уехала сразу после своего выступления, которое немецкие СМИ назвали чуть ли не эпохальным.

И. о. канцлерин, прежде всего, хотела сказать миру в своей речи жесткое «нет» американскому протекционизму.

Начала она с гимна глобализации, напомнив, что все мировые кризисы за последние сто лет – две мировые войны, холодная война и экономический кризис 2008 года – были преодолены только благодаря совместным усилиям нескольких стран: понятно, каких.

В вопросе преодоления миграционного кризиса прошлась по непокорным странам, призвала противодействовать «новому национализму».

Особое внимание Меркель уделила дигитализации. Надо сказать, что этот вопрос она поднимает каждые четыре года во время предвыборной кампании, и всегда как что-то кардинально инновативное.

Ее речь в Давосе носила характер предвыборной, оно и понятно. Сейчас как раз решается вопрос формирования правительства, который пока что привел к глубочайшему внутриполитическому кризису.

Макрон преподносит себя как мессию. Он спасет не только Европу, но и весь мир. Темы, которые он затронул, были разнообразны и многочисленны – и, что важно, рассчитаны на 10 лет. Но все сводилось к одному.

Он надеется на кооперацию и помощь не только в рамках Европы, но и в мировом формате. И кооперацию не только на уровне правительств, но и в экономике: «Надо заключить мировой пакт. Каждый предприниматель должен его включить в свою бизнес-модель».

Надо отметить, что толпы людей собрались перед Залом конгрессов, чтобы увидеть живого красавца Макрона.

Журналисты в своих репортажах отмечают его гибкость. Где-то доброй шуткой отметил американского президента. Представил свои планы европейских реформ на беглом английском, чем польстил англоязычной публике.

Перейдя на французский, рассказал о многом, в том числе о роли реформ в образовании, что поможет вернуть людям рабочие места.

В последней части своего длинного выступления, продолжавшегося больше часа, он опять перешел на английский.

Речи Макрона и Меркель содержательно совпадали в вопросе глобализации. Но Меркель дистанцируется от влияния США, Макрон же стремится к сотрудничеству с ними.

Есть неподтвержденные сведения, что Трамп уже пригласил Макрона в Америку. Во всяком случае, пока французский президент очень ждет личной встречи с президентом США в Давосе.

Журналисты отметили, что вопросов от публики не было, люди быстро покинули зал, утомленные длинной речью французского президента.

Как заметила газета Bild, Меркель говорила перед элитарной публикой, в то время как немецкий народ знает Меркель, «которая уже четыре месяца молчит». Неизвестно, когда появится правительство, когда разрешится миграционный кризис и «как в наших городах можно оплатить растущую квартплату».

Макрон же занимался в Давосе «вторым любимым делом (после телефонных разговоров с Мартином Шульцем). Это визионерство». Представив свой план на 10 лет, Макрон не учел, что до сих пор в истории не был осуществлен ни один план на такой длительный период времени.

Bild задает вопрос сильным мира сего, членам клуба «Давос»: «Можно ли быть от своих избирателей еще дальше, чем в Давосе?»