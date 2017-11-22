Что Макрону хорошо, то для Меркель – плохо

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Минфин США впервые за 28 лет возжелал слабый, а не сильный доллар Фото: Stefan Klein/imagebroker.com/
Global Look Press
Почти три десятилетия минфин США ратовал за высокий курс национальной валюты. И вдруг глава американского ведомства заявляет, что слабый доллар – «это хорошо». Более того, есть признаки того, что ослабление доллара – это всерьез и надолго. Зачем США совершают такой разворот и что это будет означать для России? Подробности...
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«Не хочу быть проституткой, хочу быть политиком»

Екатерина Гордон считает, что «у Эллы Памфиловой главная задача на этих выборах – все время удивляться»Фото: из личного архива
«Единственный человек, с которым мне было бы интересно вступить в конкуренцию, – это Владимир Владимирович Путин», – сказала газете ВЗГЛЯД певица, правозащитница и до сегодняшнего дня участница президентских выборов Екатерина Гордон. В интервью политик не только объяснила свое внезапное решение снять кандидатуру с выборов, но и дала отповедь своим критикам, включая телеведущего Владимира Соловьева.  Подробности...
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Военные США напрасно испугались российского проекта «Статус-6»

Документы проекта «Статус-6» были засвечены неслучайноФото: 1tv.ru
«Это вызов, на который у ВМС пока нет ответа», – констатируют американские военные. «Разрабатываемый Россией подводный плавательный аппарат с ядерной боеголовкой может обойти ПРО США», – стращают публику СМИ. Но, к сожалению для тех, кто мечтает об уничтожении Америки гигантским цунами, проект «Статус-6» не так страшен, каким его малюют. Подробности...
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Открытие американцев ведет Венесуэлу к войне за выживание

Открытые залежи на шельфе самого дикого государства Южной Америки составляют более 3,2 млрд баррелейФото: Sergio Moraes/Reuters
Самая бедная страна Южной Америки – Гайана – вытащила счастливый билет: компания ExxonMobil обнаружила на ее шельфе колоссальные залежи нефти. Проблема в том, что это открытие грозит Гайане скорой войной с одной из самых мощных армий региона, которая к такой войне уже давно готова. И дело тут вовсе не в агрессии Соединенных Штатов. Подробности...
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Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

«Господь получил душу праведника, и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься»Фото: кадр из видео
«Это христианская смерть в полном смысле». «Погиб, спасая не просто случайного человека, а того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют». Такими словами описывают в соцсетях Георгия Великанова, человека, совершившего настоящий подвиг – он бросился под электричку ради того, чтобы спасти бездомного. Подробности...
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Что Макрону хорошо, то для Меркель – плохо

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Западные СМИ выделяют на давосском форуме речи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Тенденция обоих – приучить всех к мысли, что Европа двуполярна. Правда, по характеру полярности Европы мнения Макрона и Меркель не совпадают. Подробности...

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        • Да

        • Нет

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        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Наталия Янкова

          Что Макрону хорошо, то для Меркель – плохо

          Наталия Янкова
          публицист (Германия)
          		 26 января 2018, 17:20

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          В занесенной снегом альпийской деревне Давос собрались главные политики и бизнесмены мира на очередную тусовку.

          Западные СМИ выделяют в давосском распорядке дня, конечно, речи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Тенденция обоих – приучить если не весь мир, то по крайней мере Европу к мысли, что Европа двуполярна.

          Правда, по характеру полярности Европы мнения Макрона и Меркель не совпадают. Для Меркель двуполярность условна: Германия на первом месте. И здесь ей не откажешь в здравом смысле.

          Меркель уехала сразу после своего выступления, которое немецкие СМИ назвали чуть ли не эпохальным.

          И. о. канцлерин, прежде всего, хотела сказать миру в своей речи жесткое «нет» американскому протекционизму.

          Фото: Charles Platiau/Reuters

          Начала она с гимна глобализации, напомнив, что все мировые кризисы за последние сто лет – две мировые войны, холодная война и экономический кризис 2008 года – были преодолены только благодаря совместным усилиям нескольких стран: понятно, каких.

          В вопросе преодоления миграционного кризиса прошлась по непокорным странам, призвала противодействовать «новому национализму».

          Особое внимание Меркель уделила дигитализации. Надо сказать, что этот вопрос она поднимает каждые четыре года во время предвыборной кампании, и всегда как что-то кардинально инновативное.

          Ее речь в Давосе носила характер предвыборной, оно и понятно. Сейчас как раз решается вопрос формирования правительства, который пока что привел к глубочайшему внутриполитическому кризису.

          Макрон преподносит себя как мессию. Он спасет не только Европу, но и весь мир. Темы, которые он затронул, были разнообразны и многочисленны – и, что важно, рассчитаны на 10 лет. Но все сводилось к одному.

          Он надеется на кооперацию и помощь не только в рамках Европы, но и в мировом формате. И кооперацию не только на уровне правительств, но и в экономике: «Надо заключить мировой пакт. Каждый предприниматель должен его включить в свою бизнес-модель».

          Надо отметить, что толпы людей собрались перед Залом конгрессов, чтобы увидеть живого красавца Макрона.

          Журналисты в своих репортажах отмечают его гибкость. Где-то доброй шуткой отметил американского президента. Представил свои планы европейских реформ на беглом английском, чем польстил англоязычной публике.

          Перейдя на французский, рассказал о многом, в том числе о роли реформ в образовании, что поможет вернуть людям рабочие места.

          В последней части своего длинного выступления, продолжавшегося больше часа, он опять перешел на английский.

          Речи Макрона и Меркель содержательно совпадали в вопросе глобализации. Но Меркель дистанцируется от влияния США, Макрон же стремится к сотрудничеству с ними.

          Есть неподтвержденные сведения, что Трамп уже пригласил Макрона в Америку. Во всяком случае, пока французский президент очень ждет личной встречи с президентом США в Давосе.

          Журналисты отметили, что вопросов от публики не было, люди быстро покинули зал, утомленные длинной речью французского президента.

          Как заметила газета Bild, Меркель говорила перед элитарной публикой, в то время как немецкий народ знает Меркель, «которая уже четыре месяца молчит». Неизвестно, когда появится правительство, когда разрешится миграционный кризис и «как в наших городах можно оплатить растущую квартплату».

          Макрон же занимался в Давосе «вторым любимым делом (после телефонных разговоров с Мартином Шульцем). Это визионерство». Представив свой план на 10 лет, Макрон не учел, что до сих пор в истории не был осуществлен ни один план на такой длительный период времени.

          Bild задает вопрос сильным мира сего, членам клуба «Давос»: «Можно ли быть от своих избирателей еще дальше, чем в Давосе?»


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