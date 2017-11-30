Елена ДРАПЕКО, зампред комитета Думы по культуре: Большей гадости я вообще никогда не видела. Это абсолютный пасквиль, провокация, попытка убедить нас, что и страна у нас ужасная, и народ у нас идиот, и правители наши дураки.

Все извращено – от гимна до исторических персонажей. Источник

Наталья ПОКЛОНСКАЯ, депутат Госдумы: Как хорошо, что приходит прозрение! Плохо, что не вовремя.

Дискуссия о фильме, который никто не видел («Смерть Сталина»), привела к тому, что защитники свободы творчества наконец-то увидели ее пределы.

А ведь совсем недавно нынешние критики переживали абсолютно о другом – недопустимости ее ограничения.

Я же говорила, что эта свобода заканчивается там, где посягает на права других людей.

Возможно, некая «заинтересованность» в отстаивании свободы определенного «творчества» стала пеленой в глазах нынешних «защитников истории».

Может быть, Министерство культуры лучше ориентируется в западных комедиях, нежели в национальных «исторических» блокбастерах с западными порноактерами.

Когда за собственные деньги оскорбляют честь страны, ее историю, чего ждать от наших «партнеров» за рубежом?.. Источник

Алексей ЧЕСНАКОВ, директор Центра политической конъюнктуры: Михалков молодец. Конкуренция. Добивайся преимуществ любыми методами. Хоть тушкой, хоть чучелом... Источник

Константин МИЛЬЧИН, главный редактор журнала «Горький»: Я тоже смотрел «Смерть Сталина», и большую часть фильма меня не покидала мысль, что эту картину сняли сталинисты. В качестве пародии на типичные представления антисталинистов о Сталине. Источник

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист: На самом деле ситуация со «Смертью Сталина» носит не столько идеологический, сколько аппаратный характер. «Вольга» жестко и с нарушением правил нагнули Минкульт с Паддингтоном, инициировав пятничный скандал и жалобу Медведеву.

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И Мединский нашел самый простой и естественный путь ответки – грохнуть «Вольге» идеологически скомпрометированный фильм, который мало кому будет по-настоящему жалко. При этом либералы израсходовали весь свой пневматический заряд на защите медвежонка. Впрочем, может, это и договорняк. Источник

Константин АНТОНОВ, доктор социологических наук, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества: А почему бы не снять черную комедию о любовных похождениях Кеннеди? Представляю Джима Керри в роли Джона, который сбегает с заседания Генассамблеи ООН, чтобы в туалете отодрать девку.

Можно и вторую серию сваять, о том, как горевала его безутешная вдова в объятиях Онассиса. И название серии есть – «Жаклин и Аристотель». Этим должен заняться Болливуд, потому как Голливуду с этой темой не справиться.

А можно еще поручить Андрею Звягинцеву снять комедию о британском премьере Эдварде Хите, который насиловал мальчиков на яхте, а одного из них даже утопил. Звягинцев любит такой материал, отработал бы его на славу.

Можно еще снять комедию о Курте Вальдхайме – бывшем генсеке ООН, после отставки которого только и выяснилось, что в прошлом он состоял в нацистской партии и был страстным поклонником Адольфа.

Я могу еще накидать с десяток сюжетов. И не потому, что я являюсь поклонником Сталина или страдаю квасным патриотизмом. К Сталину и его режиму мое отношение известно.

Дело в том, что по роду профессии мне приходится анализировать политические процессы. И сдается мне, что не случайно комедия про Сталина выходит на экраны именно сейчас. Именно накануне мартовских выборов. Источник

Андрей ДЕСНИЦКИЙ, библеист, публицист, профессор РАН: Силлогизм по-минкультовски. 1. Все люди смертны. 2. Иосиф Джугашвили – человек. 3. А вот вывод оскорбляет чувства ветеранов. Запретить! Источник

На ваш взгляд Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи? Да

Нет



Пора Минкульту запретить «Иван Васильевич меняет профессию». В оскорбительном свете выведен там наш царь-батюшка. Источник

Антон КРЫЛОВ, журналист: «Прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина» отозвано». Хочется процитировать Лаврова. Это, дети, называется «идейное украинство». Не надо быть такими, как идейные украинцы. Лучший способ привлечь интерес к плохому фильму – это его запретить, неужели кейс с «Матильдой» никого ничему не научил? Источник