Главное, чего хотят люди, – чтобы ушла Меркель

Прошло четыре месяца после выборов в Бундестаг, а воз и ныне там. Правительство не только до сих пор не сформировано, но нет даже никаких конкретных планов в этом направлении. Раньше апреля разрешения проблемы не будет.

Первое, что сделала Меркель после выборов, – переставила фигуры на шахматной доске. Занявшую третье место «Альтернативу для Германии» она сразу же отправила в оппозицию. А занявшую последнее место партию «Зеленые» привлекла к созданию правящей коалиции, даже пообещав место в министерстве иностранных дел и пост вице-канцлера.

И все бы ничего, но канцлерин заигралась и не учла, что партии и их члены не совсем марионетки и тоже имеют собственные интересы. В результате коалиция не получилась, что уже достаточно обсуждалось в СМИ.

Пропал такой замечательный для нее вариант – карманный вице-канцлер и задвинутые в оппозицию протестные партии.

Пока что главная и единственная правящая персона в ФРГ (кабинет министров уже не имеет полномочий) – Ангела Меркель. Прокрутив все возможные варианты, она выбрала старый и надежный с точки зрения сохранения собственных позиций – оставить все, как было до выборов.

Председатель СДПГ Мартин Шульц, который обладает необыкновенной способностью менять генеральную линию, согласился на «зондирование» с последующими переговорами. Обсуждается коалиция ХДС/ХСС с социал-демократами, которые сразу после выборов, заняв второе место, сами заявили, что уходят в оппозицию.

ХДС и СДПГ даже пошли друг другу навстречу и уладили нестыковки во мнениях по поводу, например, миграционной политики, вопросов оплаты труда etc. Социал-демократы начали «зондирование», но что-то не склеивается.

Большинство немецких граждан относятся к «большой коалиции» со скепсисом. Внутри самой Социал-демократическй партии преобладает такое же мнение.

На съезде молодежного крыла социал-демократов была определена четкая генеральная линия – против «большой коалиции».

На днях в земле Саксония-Ангальт прошел съезд местного отделения СДПГ, который категорически отверг этот вариант правительства. Во многих других федеральных землях в кругах СДПГ такие же настроения.

Министр-президент Берлина Михаэль Мюллер справедливо сказал, что с учетом результатов последних выборов, на которых члены коалиции явственно понесли большие потери, «неадекватный вариант с прежней политикой приведет к полному краху».

Поэтому нужны кардинальные изменения в политике. Мюллер высказался в пользу новых выборов.

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Со стороны ХДС/ХСС идут высокомерные призывы: «Шульц должен подавить восстание карликов» и начать переговоры.

Одно из требований ХДС/ХСС к социал-демократам – быть надежными партнерами. Как отмечают комментаторы в СМИ, скорее это относится к самому блоку ХДС/ХСС, который неоднократно демонстрировал предательство интересов партнеров и граждан ФРГ.

Руководство СДПГ, в котором присутствуют соглашательские настроения, надеется, что после зондирования, когда начнутся конкретные переговоры о коалиции, все может наладиться.

Но большинство хочет прогресса и вливаний «свежей крови», а повторение уже пройденного и не принесшего успеха ничего хорошего не сулит.

Главное, чего хотят люди, – чтобы ушла Меркель. Этого не скрывают даже ее однопартийцы.

Учитывая патологическую жажду власти Меркель, которая снесла нескольких крупных политиков, начиная с «создавшего» ее Гельмута Коля, можно представить, что она дожмет социал-демократов и они согласятся на коалицию.

Повторные выборы будут для нее провальными. Пока что она тянет время и может побыть канцлером в период междувластья. Больше ясности в ее перспективах должно появиться через неделю, после общегерманского съезда СДПГ.