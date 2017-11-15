Главное, чего хотят люди, – чтобы ушла Меркель

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Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса

Впервые за пять лет автомобильный рынок России показал рост Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Автомобильный рынок России показал рост, причем сразу на двузначную цифру. Это произошло впервые за пять лет. Реальные доходы россиян еще не вернулись на докризисные уровни, однако в автосалонах неожиданное оживление. С чем это связано и что может помешать успеху авторынка в 2018-м? Подробности...
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Трамп назвал Гаити своим именем

Дональд Трамп говорит то, что другие боятся сказатьФото: Jonathan Ernst/Reuters
Представления американцев о внешнем мире оказались в центре внимания мировой общественности. Трампа ругали за грубость в отношении государств Центральной Америки, из которых слишком много людей приезжает в США, а американский Госдеп критиковали за причисление России к числу стран, ездить в которые нужно с опаской. Впрочем, проблема не в том, куда ехать, а в том, за чем ехать. Подробности...
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Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек», чьей наследницей и станет «Тосочка», успешно использована в сирийской кампанииФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В России начинаются предварительные испытания новейшей огнеметной системы «Тосочка», которая продолжит традиции известного по боям в Сирии «Солнцепека». Сирийский опыт подсказал оружейникам идею переставить систему с гусениц на колеса, что сделает машину подвижной, но уязвимой при стрельбе прямой наводкой. Да и сможет ли «Тосочка» на колесах передвигаться по бездорожью в самой России? Подробности...
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США взялись строить на территории Сирии новое государство

Личный состав СДС оценивается в 30–40 тысяч хорошо обстрелянных и высоко мотивированных бойцовФото: Zohra Bensemra/Reuters
Хотя нынешний президент США перед выборами обещал уйти из Сирии после того, как «вышибет дух из ИГИЛ», на деле получилось наоборот. Вашингтон, по сути, начал строить новое квазигосударство – Сирийский Курдистан – и уже готовит силы безопасности для охраны границ в 30 тысяч штыков. Российские эксперты оценили стремление США к «перекраиванию границ» на Ближнем Востоке. Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Помните, еще Воланд удивлялся: «Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» В предвыборную пору в России новой, сильно постсоветской, замеченная Булгаковым деталь общественно-политического механизма ничуть не устарела. Подробности...
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Главное, чего хотят люди, – чтобы ушла Меркель

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Первое, что сделала Меркель после выборов, – переставила фигуры на шахматной доске. И все бы ничего, но канцлерин заигралась и не учла, что партии и их члены не совсем марионетки и тоже имеют свои интересы. Подробности...

Под стратегическое сдерживание России подвели теоретический базис

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          Наталия Янкова

          Главное, чего хотят люди, – чтобы ушла Меркель

          Наталия Янкова
          публицист (Германия)
          		 15 января 2018, 19:00

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          Прошло четыре месяца после выборов в Бундестаг, а воз и ныне там. Правительство не только до сих пор не сформировано, но нет даже никаких конкретных планов в этом направлении. Раньше апреля разрешения проблемы не будет.

          Первое, что сделала Меркель после выборов, – переставила фигуры на шахматной доске. Занявшую третье место «Альтернативу для Германии» она сразу же отправила в оппозицию. А занявшую последнее место партию «Зеленые» привлекла к созданию правящей коалиции, даже пообещав место в министерстве иностранных дел и пост вице-канцлера.

          И все бы ничего, но канцлерин заигралась и не учла, что партии и их члены не совсем марионетки и тоже имеют собственные интересы. В результате коалиция не получилась, что уже достаточно обсуждалось в СМИ.

          Пропал такой замечательный для нее вариант – карманный вице-канцлер и задвинутые в оппозицию протестные партии.

          Пока что главная и единственная правящая персона в ФРГ (кабинет министров уже не имеет полномочий) – Ангела Меркель. Прокрутив все возможные варианты, она выбрала старый и надежный с точки зрения сохранения собственных позиций – оставить все, как было до выборов.

          Председатель СДПГ Мартин Шульц, который обладает необыкновенной способностью менять генеральную линию, согласился на «зондирование» с последующими переговорами. Обсуждается коалиция ХДС/ХСС с социал-демократами, которые сразу после выборов, заняв второе место, сами заявили, что уходят в оппозицию.

          ХДС и СДПГ даже пошли друг другу навстречу и уладили нестыковки во мнениях по поводу, например, миграционной политики, вопросов оплаты труда etc. Социал-демократы начали «зондирование», но что-то не склеивается.

          Большинство немецких граждан относятся к «большой коалиции» со скепсисом. Внутри самой Социал-демократическй партии преобладает такое же мнение.

          На съезде молодежного крыла социал-демократов была определена четкая генеральная линия – против «большой коалиции».

          На днях в земле Саксония-Ангальт прошел съезд местного отделения СДПГ, который категорически отверг этот вариант правительства. Во многих других федеральных землях в кругах СДПГ такие же настроения.

          Министр-президент Берлина Михаэль Мюллер справедливо сказал, что с учетом результатов последних выборов, на которых члены коалиции явственно понесли большие потери, «неадекватный вариант с прежней политикой приведет к полному краху».

          Поэтому нужны кардинальные изменения в политике. Мюллер высказался в пользу новых выборов.

          Со стороны ХДС/ХСС идут высокомерные призывы: «Шульц должен подавить восстание карликов» и начать переговоры.

          Одно из требований ХДС/ХСС к социал-демократам – быть надежными партнерами. Как отмечают комментаторы в СМИ, скорее это относится к самому блоку ХДС/ХСС, который неоднократно демонстрировал предательство интересов партнеров и граждан ФРГ.

          Руководство СДПГ, в котором присутствуют соглашательские настроения, надеется, что после зондирования, когда начнутся конкретные переговоры о коалиции, все может наладиться.

          Но большинство хочет прогресса и вливаний «свежей крови», а повторение уже пройденного и не принесшего успеха ничего хорошего не сулит.

          Главное, чего хотят люди, – чтобы ушла Меркель. Этого не скрывают даже ее однопартийцы.

          Учитывая патологическую жажду власти Меркель, которая снесла нескольких крупных политиков, начиная с «создавшего» ее Гельмута Коля, можно представить, что она дожмет социал-демократов и они согласятся на коалицию.

          Повторные выборы будут для нее провальными. Пока что она тянет время и может побыть канцлером в период междувластья. Больше ясности в ее перспективах должно появиться через неделю, после общегерманского съезда СДПГ.


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