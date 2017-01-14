Под стратегическое сдерживание России подвели теоретический базис

Несколько недель (а может быть, месяцев) группа американских сенаторов-демократов работала над докладом о коварной и вредоносной подрывной деятельности Кремля в отношении мировой демократии.

Результатом стал 200-страничный документ, опубликованный на сайте Сената США. В СМИ он получил название «Доклад Кардина».

Формально это продукт коллективного творчества группы меньшинства в комитете по внешней политике верхней палаты Конгресса. Возглавляет этот комитет республиканец Боб Коркер – тоже не самый большой друг России, – но он и его однопартийцы отказались участвовать в составлении доклада, в котором несколько десятков раз упоминается нежелание и/или неспособность президента Трампа «предпринимать надлежащие действия» против «агрессивных действий Путина».

Поэтому работу возглавил сенатор Бен Кардин.

В американской прессе и экспертном сообществе доклад получил невысокую оценку. Несмотря на то, что факт «атаки Кремля на западную демократию» почти консенсусно признается доказанным (а не доказанным, так самоочевидным), качество представленного Кардиным материала вызывает законную критику и даже насмешки.

Доклад изобилует натяжками, внутренними противоречиями и чисто фактическими ошибками.

Практически сразу все обратили внимание на то, что на 109-й странице документа Норвегия названа членом ЕС, а на 60-й приведены неверные цифры импорта газа из России и Норвегии, да еще и ссылка на первоисточник дана некорректно.

В своих «исследованиях» и выводах группа Кардина постоянно ссылается на англо-американского политолога Марка Галеотти, слывущего специалистом по России и постсоветскому пространству. Однако статьи самого Галеотти показывают, что он придерживается гораздо более взвешенной позиции по русскому вопросу в целом и по «кибершпионажу Москвы» в частности.

Озаглавлен доклад патетически: «Асимметричная атака Путина на демократию в России и Европе и ее значение для национальной безопасности США».

Как по-русски, так и по-английски словосочетание «асимметричная атака» звучит нелепо. Но Путин, оказывается, «асимметрично атакует» и российскую демократию!..

Одним из инструментов таких атак названа Русская православная церковь, которая, как следует из доклада, пользуется «особым статусом по российскому законодательству». Откуда такая информация? Догадайтесь! Из газеты The New York Times.

В общем, если бы доклад поручили написать любому сотруднику средней руки одного из тысяч американских мозговых центров, то он даже в условиях острого дефицита времени справился бы лучше.

И это уже говорит многое об опусе Кардина. Как правило, даже небольшие группы конгрессменов при подготовке подобных документов пользуются услугами мозговых центров. В данном случае этого сделано не было.

Возможно, ни одна серьезная исследовательская организация не взялась за написание настолько откровенной агитки. А возможно, это теперь новый стандарт для вашингтонских политиков – во всем ссылаться на New York Times и вырывать из контекста высказывания экспертов, опубликованные в открытых источниках.

Для республиканцев в Конгрессе и тем более для Белого дома и Госдепартамента качество доклада Кардина является прекрасным поводом его игнорировать. Что, собственно говоря, и было сделано.

Но я, пожалуй, соглашусь с агентством Bloomberg, которое, хотя и расценило целый ряд рекомендаций сенатской группы как «не имеющие никакого смысла», тем не менее, признало, что документ дает «очень хорошее представление о том, что думают о российском вмешательстве в Вашингтоне».

На ваш взгляд В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве? Бульвар Анжелы Дэвис

Бульвар Фиделя Кастро

Бульвар Эдварда Сноудена

Бульвар генерала Ли

Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

Бульвар Уго Чавеса

Свой вариант (укажите в комментариях)



Замечу от себя, что не все в Вашингтоне так думают, но либерал-глобалистская оппозиция определенно готова была бы поднять доклад Кардина на флаг, будь он составлен чуть тщательнее.

Резкая реакция сразу нескольких высокопоставленных представителей российского внешнеполитического сообщества на документ меня, надо сказать, несколько удивила. Возможно, такая реакция является для МИДа и профильных комитетов обеих палат Федерального собрания рефлекторной или, что называется, протокольной – как только в некоем документе говорится о возможной заморозке счетов отечественной элиты за рубежом, необходимо тут же давать жесткую отповедь.

Обычные ястребиные и русофобские пассажи американских политиков такой реакции не удостаиваются — иначе сайты дипведомства, Думы и Совфеда уже давно были бы переполнены упоминаниями Кардина и Маккейна.

И все-таки нельзя сказать, что доклад совсем не представляет никакого интереса.

Сенатор Кардин в меру сил и способностей постарался подвести теоретический базис под стратегическое сдерживание России по состоянию на конец 2010-х.

«Русская агрессия на Украине» и «вторжение в Сирию» с целью помощи «кровавому диктатору» Асаду пусть и являются основаниями для некоторых «ответных мер», но никак не тянут на глобальную угрозу, которой предстоит противостоять долго и всерьез, как в свое время Советскому Союзу и всему социалистическому блоку.

Доктрины Трумэна и Вулфовица, а также концепция «внешнеполитического консерватизма», которые долго обеспечивали самосохранение и гарантировали богатые бюджеты внешнеполитическому истеблишменту США и обслуживаемым им группам специальных интересов, безнадежно устарели.

«Русский след» в избрании Трампа после почти полутора лет расследования так и не был найден. О нем еще можно поговорить в сиюминутных политических целях, но он не дает масштабной картины «сил зла», с которыми необходимо бороться. Президенты приходят и уходят, а борьба должна продолжаться.

Любопытно в связи с этим название доклада. Оно говорит о «нападении Путина» не на американскую демократию, а на демократию европейскую и российскую. То есть главным полем противостояния снова, как и в годы холодной войны, становится Европа.

И хотя в документе упоминаются «радость Кремля при избрании Трампа» и «кампания дезинформации» против американских институтов и ценностей, вовсе не «страшные путинские хакеры» и даже не телеканал RT объявляются главной угрозой Америке и всему Западу. Это мелковато и ненадолго.

На эту тему

Кардину со товарищи нужна была глобальная опасность, сопоставимая с «советской угрозой», которая «угрожала всему свободному миру».

Но тогда это были ядерные заряды, ракеты, лавина танков в Европе, пропаганда коммунизма в странах Третьего мира, а теперь… Ну уж что выдумали, то выдумали – «асимметричная атака на демократию».

Идеологическое и военно-стратегическое противостояние с СССР в годы холодной войны оправдывало «помощь» (читай – вмешательство в дела) любой стране, которая могла попасть под влияние (или военный удар) Советского Союза.

Теперь же «асимметричная атака Путина», по мнению авторов доклада, обязывает США «помогать» всем странам, которые могут оказаться уязвимыми перед такой атакой.

Это не только бывшие советские республики, но и скандинавские страны, и страны, максимально зависимые от российского газа, и еще неокрепшие демократии Восточной Европы, и Турция (которую в докладе назвали «колеблющейся страной»).

Одним словом, страны, граждане которых в последние годы не проявляют должного пиетета к глобальным институтам вроде ЕС и НАТО. Наиболее «проблемными государствами» названы Чехословакия, Венгрия, Болгария и Финляндия. Однако «помогать» группа сенаторов призывает также Франции, Испании, Италии и, при необходимости, Германии.

Одним словом, везде, где пошатнулся либерал-глобалистский порядок, требуется немедленное американское вмешательство. А если правительства и народы «уязвимых стран» будут возражать – значит, они одурманены или запуганы и не могут в полной мере осознать нависшую над ними опасность. В таком случае «помощь» будет оказана принудительно.

Ясно, что от Трампа ее не дождешься. Что ж, в таком случае «Конгресс и другие институты гражданского общества» должны действовать без него.

Вообще говоря, мысль о том, что в случае нерешительности главы государства в защите Запада от «асимметричной атаки» некие «силы добра» (вовсе необязательно Конгресс) должны действовать в обход исполнительной власти, в докладе лишь отчасти связана с фигурой действующего президента.

Любые попытки хозяина Белого дома (этого или следующего) снова поиграть в «разрядку», «перезагрузку» или «налаживание отношений с Россией» должны быть быстро и надежно блокированы.

По сути дела, это призыв к проведению явочным порядком реформы государственной власти в США. Реформы недемократической и антиконституционной, но кто ж будет обращать внимание на такие «мелочи», когда «Путин асимметрично атакует»!

Это позволяет сделать очень важный вывод из доклада Кардина. Помимо крайне топорной попытки обосновать необходимость нового сдерживания Москвы, этот документ содержит убедительное признание слабости либерал-глобалистского истеблишмента.

Он не может гарантированно контролировать все страны Запада (почитать Кардина, так все страны «уязвимы», пожалуй, кроме Канады). Старые европейские элиты, хоть и удерживают пока власть, но все больше уступают давлению консервативно-популистских движений. Поэтому им и требуется «помощь» от старшего брата.

Но и это еще не все. В США возврат к власти либерального истеблишмента демократическим путем может и не состояться. Более того, этот истеблишмент может потерять и те позиции, которые сейчас продолжает удерживать.

Что бы ни говорили по CNN и ни писали в The New York Times, нет никаких гарантий, что после выборов 2018-2020 гг. «весь этот кошмар» закончится. Что в Капитолии и Белом доме бал снова будут править «нормальные люди», а в Европе власть сохранят политики, приверженные евроатлантическому единству.

Поэтому действовать необходимо в обход демократически избранных лидеров и демократических институтов.

Такое публичное признание слабости высокопоставленным вашингтонским функционером в десять раз более ценно, чем любая инсайдерская информация.

Спасибо, сенатор Кардин. Вы помогли нам многое понять, сэр.