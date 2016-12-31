Глобальные вызовы и локальные ответы 2017 года

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Нефтегазовая отрасль одержала в 2017-м несколько важных побед

Две главные нефтегазовые победы России – нефть выше 60 долларов и победа в споре с Украиной Фото: Светлана Майорова/ТАСС
Уходящий 2017 год был богат на события в важнейшей для России нефтегазовой отрасли. Главным энергетическим итогом стало повышение мировых цен на нефть, к чему приложила руку и Москва. Основная же дискуссия на газовом рынке развернулась вокруг трубопроводных проектов Газпрома в Европе. Не менее важно и то, что поставлена точка в одном из ключевых энергетических споров России и Украины. Подробности...
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Названы самые яркие высказывания Путина за 2017 год

Некоторые выражения Владимира Путина становятся классикой жанраФото: Сергей Бобылев/ТАСС
«У него такое бесчисленное количество цитат!» – экспертам было непросто выбрать самые яркие высказывания Владимира Путина в 2017 году. Российский президент относится к тому небольшому числу людей, чьи выражения становятся крылатыми. О чем говорил Путин и какие слова произвели самое сильное впечатление на профессиональную аудиторию? Подробности...
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Новый глава РАН отверг призыв сотен ученых вернуть им «советское время»

Академическая верхушка отвергла призыв сотен ученых воротить им «советские порядки»Фото: Nataliya Sadovskaya
Президент Академии наук Александр Сергеев отказался устраивать конфликт с чиновниками из ФАНО вопреки призыву 400 ученых, подписантов открытого письма Путину. Фрондирующие авторы письма заявили газете ВЗГЛЯД, что требуют вернуть их в «советское время», когда ученые могли свободно развивать фундаментальную науку. Подробности...
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«Экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем»

«Мы стоим на пороге нового экономического чуда», – заявил Трамп Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Единственными очевидными успехами Дональда Трампа на президентском посту стали экономические, их признает даже Владимир Путин. Америке обещаны «чудо» и новая «золотая эра», но все это отнюдь не значит, что структурные проблемы американской экономики близки к разрешению. И очень может быть, что Трамп опять себя перехваливает. Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
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Глобальные вызовы и локальные ответы 2017 года

Сергей Бирюков, доктор политических наук, профессор
Мировая политика продолжает балансировать на фоне постепенно углубляющегося кризиса. Какие же события определили политическое лицо 2017 года? Основные мировые игроки закончили его с различным соотношением потерь и приобретений. Подробности...
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          Сергей Бирюков

          Глобальные вызовы и локальные ответы 2017 года

          Сергей Бирюков
          доктор политических наук, профессор
          		 29 декабря 2017, 21:10

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          В прогнозах на наступающий 2017 год можно было встретить как предсказания краха мировой системы через скатывание к глобальной войне или к обвалу финансовой сферы, так и оптимистические ожидания «успокоения» в международных делах.

          И то и другое оказалось ошибкой. Мировая политика продолжает балансировать на фоне постепенно углубляющегося кризиса. Какие же события определили политическое лицо 2017 года и его основные исторические итоги?

          Основные мировые игроки закончили год с различным соотношением политических потерь и приобретений.

          При этом если Китай, пытающийся соединить задачи наращивания своего присутствия и влияния в мировой экономике (комплексный проект «Один пояс – один путь») с масштабными планами внутренней социально-экономической модернизации (программа «Новая норма»), стремится избежать любой сколько-нибудь значительной конфронтации на внешней арене, то другие мировые центры силы не могут избежать проявлений противостояния и конфронтации в международных делах.

          В США новоизбранный президент Трамп, с приходом которого в Белый дом связывались надежды на улучшение ситуации в мировых делах, столкнулся со значительным сопротивлением истеблишмента. В этой ситуации он совместил продвижение внутриполитической повестки с уступками по внешнеполитическим вопросам.

          Фото: Виктор Драчев/ТАСС

          В ответ на скандалы и официальное расследование, связанные с обвинением в связях с Россией, Трампу пришлось пойти на принесение в жертву своей первоначальной команды, которой он во многом обязан победой на выборах. В итоге президенту удалось провести несколько важных для него законодательных актов.

          Однако работа по консолидации истеблишмента вокруг Трампа неизбежно сталкивается с проблемами – подтверждением чему стало скандальное поражение правого консерватора-республиканца Роя Мура на выборах в южном штате Алабама, проигрыш которого демократу Дагу Джонсу в результате дискредитирующей пиар-кампании стал серьезным вызовом для Республиканской партии.

          Внешнеполитическая повестка в США также частично обслуживает внутриполитическую – признание Иерусалима столицей Израиля, помимо решения иных задач, работает на раскол Демократической партии и на завоевание поддержки значительной части крупного бизнеса Соединенных Штатов.

          Отношения Вашингтона и Москвы в уходящем году также развивались по своеобразной амплитуде.

          Дипломатические скандалы с участием обеих сторон заставили задуматься об исчерпании средств традиционной дипломатии. Многих ободрило наладившееся ближе к концу 2017 года общение Трампа с Путиным по текущим вопросам – с одновременным принятием Вашингтоном неблагоприятного для России варианта «Стратегии национальной безопасности», обозначающей нашу страну в качестве одной из ключевых угроз.

          Помимо этого, несколько решений во внешнеполитической плоскости, принятых в 2017 году – беспрецедентное давление на КНДР в связи с действиями Ким Чен Ира, решение о поставках летального оружия Украине и официальное признание Иерусалима – закладывают мощный конфликтный потенциал на будущее.

          Прогнозировать развал власти Трампа в наступающем 2018 году едва ли следует, но предполагать укрепление его политических позиций в этом случае также не приходится.

          Для Европейского союза политические итоги 2017 года едва ли являются вполне удовлетворительными.

          Пикировка Брюсселя и Варшавы, а также каталонский кризис, вызванный отказом Мадрида от признания результатов каталонского референдума о независимости, показали уязвимость современной европейской политической и экономической конструкции и наличие масштабного недовольства существующей ситуацией в целых странах и регионах.

          Столкнувшись с этими вызовами, правящая элита Евросоюза находится сегодня в поиске новых антикризисных механизмов и нетривиальных решений – которые пока не особенно просматриваются.

          Пока же в ситуации очевидного дефицита ресурсов происходит фактическое разделение Евросоюза на более экономически устойчивое и привилегированное «ядро» и менее благополучную периферию, которая все менее лояльна Брюсселю.

          В подобной ситуации достаточно странным выглядит решение ЕС о продлении санкции против России еще на полгода с очевидным ущербом для европейской экономики – таким образом, политическое и идеологическое единство важнее, нежели экономические выгоды.

          В то время как Европейский союз в целом продолжает оставаться в кризисной зоне, ситуация в странах – лидерах этого объединения существенно изменилась.

          Масштабные политические изменения произошли в 2017 году во Франции – здесь одновременный проигрыш на президентских выборах «умеренных» и «крайне» правых (Франсуа Фийон и Марин Ле Пен), приход на смену обанкротившимся социалистам либерального технократа Эмануэля Макрона, воспользовавшегося массовым общественным запросом на «центризм» и реформы. 39-летний экс-банкир стал одним из самых молодых президентов Франции за всю историю.

          Поражение традиционных партий заметно изменило партийный ландшафт страны. Многолетнему чередованию умеренных правых и умеренных левых у власти пришел конец.

          Беспрецедентные по масштабу социально-экономические реформы, вызвавшие поначалу шоковую реакцию, постепенно находят понимание во французском обществе – подтверждением чему стал устойчивый рост уровня поддержки французского президента в обществе (до 54%) после «обвала» его рейтинга в первые месяцы пребывания в Елисейском дворце.

          Значимое событие европейского масштаба произошло в Германии – последние выборы в Бундестаг, несмотря на формальную победу ХДС, означают конец эры Меркель, неспособной ныне сформировать вокруг себя коалицию большинства и возглавить федеральное правительство.

          «Фрау канцлерин» фактически утратила роль центра и «ядра» политической системы. «Большая коалиция» с участием ХДС и CдПГ, скорее всего, сохранится – однако ценой продолжающегося снижения поддержки этих партий избирателями.

          Сдерживание несистемных правых («Альтернатива для Германии») и левых (Левая партия) получается у политической элиты все хуже – последние активно продвигают свои идеи в общенациональную повестку, и игнорировать это политическому истеблишменту страны едва ли удастся.

          В свою очередь Россия продолжает демонстрировать устойчивость под ощутимым экономическим, политическим и информационным давлением со стороны стран Северной Америки и Европы.

          Сохранено влияние в рамках ЕАЭС (правда, без особенных прорывов), развивается партнерство с Китаем.

          Одно из значимых для России внешнеполитических событий 2017 года – разгром ИГИЛ* в Сирии и Ираке. При этом примирение с Западом через участие в антиигиловской коалиции очевидно не удалось – что было компенсировано частичным укреплением позиций на арабском Востоке, а также налаживанием партнерства одновременно с Ираном и Турцией.

          Международной изоляции России сегодня очевидно нет, но при этом сохраняется блокада по целому ряду направлений.

          Чувствительным унижением для нашей страны стало решение МОК о допуске российских атлетов на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане без всякой командной символики – с целью свести на нет информационный эффект от Сочи-2014.

          «Пульсирующий» кризис на Украине и ситуация вокруг Донбасса по-прежнему являются вызовами для России и ее руководства. Одновременно продолжается давление на российскую бизнес-элиту с целью подталкивания ее к «неформатной» политической активности.

          Решение Владимира Путина об участии в выборах президента в 2018 году было предсказуемым и определило характер избирательной кампании. При этом исчерпание текущей модели сегодня очевидно, и искать формулу политической стабильности придется уже на новых основаниях.

          Каким будет ответ России на внешние вызовы?

          На сегодняшний день руководство страны имеет масштабные планы по технологическому перевооружению армии. Одновременно с этим сохраняется жесткая финансовая политика, без создания предпосылок для структурной перестройки экономики и «расшивки» узких мест в социальной сфере. Однако военная мощь без подкрепления ее мощью экономической может оказаться проблемой уже в обозримом будущем.

          По результатам прошедшего года мир не стал более спокойным, гармоничным и управляемым; кризисные явления продолжают нарастать – однако без угрозы окончательно «взорвать» существующий мировой порядок.

          Ведущие мировые игроки сталкиваются со значительными проблемами внутреннего развития, требующими новых подходов. Поскольку глубокие и масштабные изменения грозят обществам неопределенностью, а правящие элиты нередко не готовы взять на себя ответственность за их последствия – любые радикальные преобразования в национальном и международном масштабе зачастую рассматриваются как что-то нежелательное и вынужденное.

          И едва ли этот настрой изменится в наступающем 2018 году – хотя все новые проблемные ситуации будут побуждать действующих политиков не ждать углубления существующих кризисов, а находить продуманные и ответственные решения проблем.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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