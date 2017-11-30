Семь ключевых тенденций наступающего года в России и в мире

Политические прогнозы в эпоху трансформации глобального миропорядка не менее надежны, чем нынешний прогноз погоды: пообещают снег – жди дождя, если солнце – жди бури.

Тем не менее, или именно по этой причине, прогнозы на грядущий год вызывают все больший интерес аудитории – в мире, где каждый новый день ставит что-то с ног на голову, грань между реальным и нереальным стерлась настолько, что гадание на кофейной гуще может оказаться более точным, чем научный расчет.

Более того, чем загадочнее и нереальнее прогнозы, тем больше к ним внимания и даже доверия. Этим парадоксом пользуется, например, журнал «Экономист»: имея отношение к семейству Ротшильдов, он каждый год выпускает номер с прогнозами, сопровождая их красочными обложками-головоломками.

Тем самым авторы намекают, будто мировая закулиса предупреждает читателей о готовящихся изменениях и даже катаклизмах. Но если вспомнить хотя бы три последних обложки с прогнозами на 2015–2017 годы, то легко убедиться, что это не более чем маркетинговый трюк для создания ажиотажа.

Тем не менее задумка сама по себе любопытная и позволяющая не столько заглянуть в будущее, сколько сформулировать видение происходящих политических процессов в перспективе грядущего года (что в историческом масштабе лишь миг). Не принадлежа к семействам Ротшильдов или Рокфеллеров, попробую предположить, какие вызовы, тенденции и события ждут нас в 2018 году.

Новый экономический курс

Новый политический год, а вместе с ним и новый политический цикл по факту начнутся с переизбрания Владимира Путина президентом. При всей последовательности политики последних 17 лет каждый из президентских сроков отличался новыми вызовами и степенью сложности задач.

Предыдущая шестилетка ознаменовалась запуском открытого противостояния Западу в большой политике при сохранении либеральных инструментов в экономике, и, судя по результатам, на данном этапе эта ставка себя оправдала: Москва вернула Крым (упустив, правда, Украину – но это временно), сдержала санкционное давление, восстановив сельское хозяйство и запустив импортозамещение, одержала победу в Сирии, перехватила у США контроль над ОПЕК и нефтяными ценами.

В следующей шестилетке – с 2018 по 2024 год – процесс полной суверенизации России должен перейти к кульминации и завершению, что повлечет, прежде всего, окончательный отказ от долларовой системы Pax Americana.

Это точно не случится в наступающем году, но именно в 2018-м необходимо начать пересмотр принципиальных подходов к экономике. Необходимо отказаться от потребительского, неолиберального курса, функционирующего в интересах долларовой пирамиды, в пользу проектного фундаментального развития, направленного на масштабное обновление инфраструктуры страны и обеспечивающего переход к новому технологическому укладу.

В российском обществе (именно среди путинского большинства) созрел и даже перезрел запрос на качественно новую экономику – созидающую, а не потребляющую, с опорой на внутренние ресурсы, на интеллект и труд неравнодушных к судьбе страны граждан, на ответственных управленцев и, безусловно, с более справедливой системой распределения благ.

Путин, в предыдущие годы развернувший страну от дикого капитализма, во многом сам создал предпосылки к формированию этого запроса и теперь обязан его удовлетворить.

Тем более что в экспертном обществе уже сформулированы основные постулаты нового экономического курса и сформирован пул экономистов, противостоящих гайдаровской школе и «Стратегии-2035» Кудрина («Столыпинский клуб», журнал «Эксперт», Клепач, Глазьев и др.).

Новый курс Путина 4.0 будет направлен на национализацию и качественное обновление элит, возвращение капиталов через деофшоризацию, запуск масштабных инфраструктурных и высокотехнологичных проектов через финансирование за счет внутренних инвестиций, отказ от долларового эквивалента в расчетах и развитие единого евразийского рынка, построение новой системы социального обеспечения, ограничение спекулятивного капитала при создании стимулов для людей созидательного труда.

Трампизм западной цивилизации

Дональд Трамп успешно продолжит дезориентацию США и в целом Запада: все его начинания в 2017 году дадут первые результаты в 2018-м, и они окажутся такими же невнятными, как и их реализация. Антимиграционные инициативы окажутся провальными, а забор с Мексикой – будет он построен или нет – вызовет только обострение конфликта внутри Штатов.

Налоговая реформа, может, и облегчит финансовую нагрузку некоторых граждан, но аукнется огромными недоимками бюджета.

Отношение США к НАТО спровоцирует гонку вооружений и построение объединенной армии Европы,

которая готова будет разбежаться по бункерам при первой опасности.

Каждый новый шаг Трампа будет встречать не только ненависть старых западных элит, но и растерянность населения. Однако это приведет отнюдь не к изоляционизму, а наоборот – к новым всплескам агрессии. Чем менее уверенным будет чувствовать себя Белый дом, тем больше ненависти он будет проецировать на международную политику. Трамп будет взрывать все подряд на планете, чтобы утвердить ускользающую гегемонию США.

Помимо Кореи и Сирии Вашингтон попытается разжечь боевые действия на Украине, в Средней Азии и Палестине. Заделы для этого реализованы еще в 2017 году: принято решение о поставке летального оружия, в том числе противотанковых комплексов Javelin, Киеву, а между Израилем и Палестиной бросили давнее яблоко раздора.

Когда и где поднести спичку – вопрос техники. На той же Украине Порошенко, напуганный возможностью потерять власть, готов в любой момент перевести внимание на войну в Донбассе с «российским агрессором». А Тель-Авив, уверенный в безнаказанности, готовится бросить вызов всему арабскому миру, и эта война может оказаться для региона пострашнее ядерной. (Об угрозе в Средней Азии см. ниже).

Во всех этих горячих точках единственный шанс избежать военных действий – это миротворческий и сдерживающий фактор России. Только дипломатическое искусство и военная мощь Москвы способны затушить очаги разносимого Вашингтоном пожара.

Ядерный зонтик над планетой

Конфликт вокруг Северной Кореи, обострившись до предела в 2017-м, в новом году подведет мир к грани ядерной войны. США накалят военно-информационную истерику до такой степени, что в какой-то момент вспыхнет даже мокрая тряпка, поднесенная к Корейскому полуострову. Тем более если она будет намочена керосином.

Под уверения экспертов, что Вашингтон не решится на безумную авантюру, а Трамп всего лишь блефует, США методично накачивают регион оружием, обкладывая КНДР со всех сторон (кроме российского севера). Американские военные уже открыто рассуждают о планах упреждающего удара по северокорейским стартовым площадкам или ядерным запасам.

В один из дней 2018 года Пентагон и Трамп, убедившись, что КНДР, несмотря на ракетный пиар последних месяцев, не способна в ответ нанести заметный урон Штатам, решатся на превентивный удар по Северной Корее и запустят ракеты – но… те не долетят до целей.

Ядерная война, начавшись, тут же завершится.

Российская армия вслед за демонстрацией нового облика в Крыму и Сирии явит миру обновленный ракетный щит, перехватив удар США по КНДР.

Подтверждения тому вряд ли получат огласку, но все стороны всё поймут. Произойдет нечто подобное ситуации 3 сентября 2013 года, когда две баллистические ракеты, направленные в сторону Сирии во время якобы американо-израильских учений, загадочным образом упали в Средиземное море, а Сергей Шойгу позже, в 2016-м, рассказал, что России удалось предотвратить удар 624 крылатых ракет НАТО, уже нацеленных на Дамаск. Тем самым Москва убережет планету от мини-ядерной войны.

Это, безусловно, не решит конфликт между Северной Кореей и США, но заморозит его на пару лет. А главное – будет совершен новый шаг по утверждению многополярного мира: США окончательно потеряют право на безнаказанное насилие, а страны мира, соседствующие с Россией, обнаружат над своими головами ядерный зонтик.

Олимпийское безумие

Нежелание Москвы реагировать на политическое решение МОК под давлением ВАДА и США всего лишь оттянет необходимость признать разрушение Олимпийского движения и начать создание его альтернативы. Издевательства допинговых деятелей над «олимпийскими спортсменами из России» (чего стоит только запрет паралимпийцам упоминать о своем гражданстве в соцсетях) продолжатся во время Игр-2018 и плавно перейдут на российских футболистов, которых постараются не допустить к домашнему чемпионату мира.

В таком случае Западу удастся испортить все крупные спортивные праздники, проведенные в России, и это может стать последней каплей, которая переполнит чашу терпения Кремля.

Несомненно, спортивный фронт занимает периферийное значение в Большой игре: от поражения на нем не погибнут миллионы людей и не будут обречены на голод дети.

Однако и бесконечно допускать издевательства над флагом и честью страны невозможно.

Российское руководство будет вынуждено в 2018 году решиться на то, чтобы заявить о разрушении Западом мирового олимпийского движения и в целом профессионального спорта, раскрыв его грязные секреты.

В Сети появятся шокирующие подробности об употреблении допинга западными спортсменами, «дутыми» чемпионами и их прикрытии со стороны ВАДА и УСАДА. Тамошние «Родченковы» расскажут, как ФБР уничтожало улики и покрывало медицинские лаборатории, а крупнейшие фармакологические холдинги получали сверхприбыль.

Произойдет ли при этом раскол МОК или Москва предложит создание нового Комитета, вокруг которого будет строиться чистое олимпийское движение, не столь важно. Главное – поставить крест на прогнившем от безумных денег спорте больших достижений и запустить университетские игры доброй воли.

Поздняя Русская весна

В тот момент, когда в России все разуверятся в возможности пророссийских или хотя бы просто здравомыслящих настроений на Украине, там вдруг прорастут семена первой, ранней Русской весны, и появятся силы и лидеры, которые, вопреки репрессиям, заявят о преступности прозападного режима Порошенко и союзе с Москвой. И, в отличие от 2014 года, эти силы получат многомиллионную поддержку отчаявшихся украинцев.

Поздняя Русская весна явится как чудо,

но будет иметь причины на глубинном уровне, не подвластном ни политтехнологиям, ни соцопросам. Произойдет наконец что-то такое, не просчитываемое ни вашингтонскими, ни московскими экспертами, что поставит все на свои места, прогонит массовый морок, как туман.

Немалую роль сыграет начало переговорного процесса между Московским патриархатом и киевскими раскольниками Денисенко: не исключено, что удастся убедить их воссоединиться с УПЦ, преодолев раскол.

Впрочем, вразумление Украины не дастся безболезненно и влегкую, потребует от России напряжения духовных сил и решения сверхсложных организационных задач. Это будет новый виток борьбы за Украину с Западом и бандеровцами, но предстоит сделать все, чтобы избежать большого военного конфликта с ВСУ.

Возрождение ИГИЛ* в Средней Азии и... Европе

Летом и осенью 2017 года боевики ИГИЛ (запрещено в РФ), теснимые сирийской армией и ВКС, стали сбегать в другие страны и, прежде всего, в Афганистан. Минобороны РФ не раз приводило факты, что США помогают переброске игиловцев в эту страну.

Как результат, на сегодняшний день, по данным директора Второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, в Афганистане формируется мощная ячейка «Исламского государства*», состоящая примерно из 10 тысяч террористов. Параллельно Пентагон увеличил численность войск США в Афганистане до 11 тысяч бойцов.

В 2018 году может начаться вторая часть экспансии ИГИЛ – на этот раз в Афганистане, где хорошо вооруженные террористы «вдруг» начнут боевые действия и попытаются захватить местные города. Вашингтон, помня о победной тактике в афганских горах против советской армии, захочет взять реванш за Сирию – и надо осознавать, что там у них больше шансов нанести российской армии значимый урон.

Более того, через Афганистан ИГИЛ, поддерживаемое спецназом США, попробует пролезть в Среднюю Азию и взорвать южное подбрюшье России. Впрочем, при опережающих действиях Москвы и ВКС РФ, намеки на подготовку которых существуют, подобный сценарий можно успешно сорвать. Хотя бы с помощью поддержки тех же «Талибов».

Куда большей неожиданностью могут стать атаки спящих ячеек ИГИЛ в городах Европы. Не теракты одиночек с ножами и на грузовиках, а нападения вооруженных и обученных отрядов по 10-20 боевиков, зачистка которых потребует проведения полноценных контртеррористических операций в целых регионах Евросоюза. В 2018 году Старый Свет может превратиться в Северный Кавказ начала 2000-х.

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Напомню, только за 2015 год в странах ЕС подали на предоставление статуса беженца около 1,3 млн человек, не считая нелегальных и незарегистрированных мигрантов, расползшихся по европам.

Из них только 160 тысяч попали в программу расселения, которая к тому же фактически провалена, около 100 тысяч удалось депортировать за пределы Евросоюза. В Европе остается миллион мигрантов, большинство из которых не под контролем правоохранителей, но с ними активно «работают» вербовщики ИГИЛ.

Как сообщала британская газета Times, в Европе работает специальный центр по подготовке террористов, где проходят обучение сотни боевиков с прицелом на теракты в ЕС. Массовое нападение мигрантов в Брюсселе прошлой осенью говорит о том, что подготовка к групповым террористическим атакам подходит к завершению.

Цифровизация на благо и во вред

В 2018 году цифровые технологии способны достичь критической массы и перерасти из красивых словес в реальный фактор масштабной и всесторонней трансформации экономики и даже социума.

Когда 3D-печать жилых домов, запчастей самолетов и искусственных органов встанет на поток, это перевернет весь процесс промышленного производства. Интернет вещей вкупе с большими данными приведет к прорывным технологиям в медицине и образовании, позволит кардинально изменить человеческий быт.

Но, как и любая технология, цифровая также является лишь инструментом, который человечество может использовать и во благо, и во вред. И направление это будет зависеть от хода мыслей и нравственного состояния людей.

Если продолжит царствовать идеология беспредельного потребления, то весь потенциал цифровых технологий будет спущен в новые гаджеты, методы торговли товарами и услугами, контроля и уничтожения населения. Собственно, сейчас это и есть главные направления развития «цифры».

Перед Россией также в полный рост встанет вызов недостаточности информационного суверенитета. Обладав в 80-х годах первыми наработками компьютерных сетей, прототипа интернета (о чем вы можете узнать из рассказа Валерия Бардина ), современная Россия, растеряв все в 90-х, слишком зависима от зарубежных IT-продуктов.

В 2018 году после массовой кибератаки на жизненно важные отрасли экономики Москва вынуждена будет экстренно начать масштабный переход на отечественные IT-продукты, разрабатываемые в оборонке и частных компаниях. Как свидетельствует IT-предприниматель Игорь Ашманов, такие возможности у России существуют, необходимы только политическое решение и государственные ресурсы.

А те, в свою очередь, будут реализованы после того, как Запад продемонстрирует уязвимость России в кибербезопасности, к чему спецслужбы США открыто готовятся не менее чем в течение последнего года.

Среди других громких киберсобытий 2018 года стоит ожидать разоблачение бенефициаров Биткоина, раскрученного по примеру финансового пузыря, что, впрочем, не отменит развитие блокчейн-технологии, в том числе в России.

Таковы семь ключевых тенденций наступающего года в России и в мире. А в степени точности этого прогноза все мы начнем убеждаться уже очень скоро.