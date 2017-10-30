ФСБ по своим задачам является противоположностью ВЧК

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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»

Главная победа Газпром – Стокгольм признал рыночными цены на газ для Украины в 2011-2014 годах Фото: Denis Sinyakov/Reuters
Длившийся почти четыре года в Стокгольмском арбитраже судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом, касающийся газового контракта 2009 года, завершен. Украина громогласно заявляет о своей победе и спасении от дефолта. Однако в реальности Газпром добился своего и заставил Киев признать свое поражение в принципиальном вопросе. Подробности...
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Украина готовит еще один нацистский законопроект

Политики из киевской «партии войны» мечтают отомстить каждому, кто «радостно встречал российских захватчиков»Фото: Рюмин Александр/ТАСС
Новый способ наказания тех, кто недостаточно сильно любит Украину, обсуждается в Киеве. Предлагаемый к рассмотрению законопроект «О коллаборационизме» детально расписывает, каким образом будут находить и наказывать тех, кто «помогал России». Инициатива вышла настолько сюрреалистичной, что против нее возражают даже на Украине. Подробности...
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Телеканалу ТНТ посоветовали не портить карму

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«Есть кармические законы. Так или иначе люди отвечают за свои действия и высказывания», – сказал газете ВЗГЛЯД санжай-лама Андрей Бальжиров. Буддистское духовенство, в отличие от светских чиновников Калмыкии, пока не намерено искать в суде управу на телеканал ТНТ, позволивший себе очередную скандальную шутку. Но прецеденты защиты чувств буддистов в российском суде уже есть. Подробности...
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Израиль угрожает новым успехам сирийской армии

Сирийская армия замкнула кольцо вокруг оплота террористов к юго-западу от ДамаскаФото: Ammar Safarjalani/ZUMA/ТАСС
Стратегические маневры сирийской армии значительно осложняет Израиль, демонстрирующий болезненную реакцию при появлении любых шиитов у Голанских высот. Даже соседство с откровенными террористами устраивает Тель-Авив гораздо больше. Между тем САА постепенно продвигаются вглубь Идлиба, что может спровоцировать еще и проамериканскую коалицию. Подробности...
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Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед

В произошедшем разбираются спасатели и следователиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Трагический инцидент, приведший к нескольким жертвам, произошел в Москве – рейсовый автобус съехал с дороги и упал в пешеходный переход. Водитель уже дает подробные показания – и, судя по всему, его вина далеко не очевидна. Просматривается две вероятных версии, и обе они ставят неприятные вопросы о контроле как за дорогами, так и за техникой. Подробности...
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ФСБ по своим задачам является противоположностью ВЧК

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          Сергей Худиев

          ФСБ по своим задачам является противоположностью ВЧК

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 26 декабря 2017, 10:40

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          Интервью главы ФСБ России Александра Бортникова «Российской газете» по случаю столетия со дня образования ВЧК само по себе вызвало немалые споры, которые не смолкают по сей день.

          Самым громким из прозвучавших мнений, несомненно, стало открытое письмо группы ученых, академиков и членов-корреспондентов РАН, авторы которого обвинили Бортникова в «оправдании массовых репрессий 1930–1940-х годов». Публикация этого письма вновь вывела дискуссию в топы социальных сетей.

          И это неудивительно. И интервью главы ФСБ, и ответ на него академиков поднимают проблему, актуальную для всего нашего общества.

          Говоря о ФСБ, стоит начать, прежде всего, с выражения благодарности людям, которые, усердно трудясь и нередко подвергая себя смертельной опасности, предотвращают теракты и спасают человеческие жизни. Государство, несомненно, нуждается и будет нуждаться в спецслужбах, а сами спецслужбы – в сознании своей миссии и своего исторического преемства.

          Вот только стоит ли это преемство возводить к Чрезвычайной комиссии? Идентификация современной ФСБ с ВЧК порождает слишком много ненужных ассоциаций. 

          Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

          РКП(б) пришла к власти в результате насильственного захвата и удержалась у власти путем массового террора против сограждан.

          Таковы факты, и их всегда открыто провозглашали –  Октябрьская революция была вооруженным восстанием, а сами чекисты описывали свою деятельность как «красный террор». Расхождения начинаются в оценках – кто-то оценивает эти действия как справедливые и необходимые, кто-то – как преступные.

          Позитивная оценка деятельности ЧК требует определенного идеологического контекста – а именно веры в коммунистический проект, для которого масштабное гражданское насилие является неизбежной платой за светлое будущее. Как говорил Мальчиш-Кибальчиш, «там, за дымом да за пожарами – жизнь светлая-светлая». Грядущее царство всеобщего мира, братства, свободы и справедливости искупало все ужасы и бедствия, все зверства и мерзости, совершенные ради того, чтобы оно пришло.

          Оглядываясь оттуда, с вершин построенного коммунизма, из тени марсианских яблок, можно было бы пустить скупую слезу и сказать что-то вроде «иначе было нельзя», «революции в перчатках не делаются».

          Как и мечтали комсомольцы двадцатых – вот там, в светлом будущем, счастливые люди грядущих веков будут вспоминать их с благодарностью и светло грустить о том, что им не выпало жить в те героические времена – а выпало жить в уже построенном коммунизме.

          Но, как говорили в советском фильме про разведчиков, «они еще не знали». Но мы уже знаем, что коммунистический проект завершился неудачей, светлое будущее не наступило, вся идеологическая картина мира, стоявшая за этим проектом, оказалась просто ложной, и от нее отказались. Нынешняя Россия является каким угодно, но только не коммунистическим государством.

          Это помещает Дзержинского и ЧК в совсем другой мировоззренческий контекст. И в нем подготовка и осуществление насильственного захвата власти – это просто преступление, которое в наши дни предусматривается соответствующей статьей УК, а массовый террор против сограждан по идеологическим мотивам – это террор и есть.

          Говорить о том, что Феликс Эдмундович боролся с бандитизмом или с беспризорностью, можно – но в отсутствие упомянутого идеологического контекста это не спасает. ДАИШ (запрещенная в России террористическая организация) на контролируемых ей территориях занималась не только и исключительно резанием голов, но и определенной государственной деятельностью – обеспечивала монополию на насилие, собирала налоги, оказывала определенную социальную помощь нуждающимся элементам населения, так что те, кто захотят помянуть ее добрым словом, чего-нибудь найдут.

          Можно говорить и о том, что большевики не свергали монархию непосредственно – а забрали власть уже у временного правительства. Но все, кто еще учился в советской школе, помнят, что свержение самодержавия большевики готовили и приветствовали. Помнят и замечательный лозунг «превратим войну империалистическую в гражданскую войну», и то обстоятельство, что В.И. Ленин и соратники занимали в мировой войне пораженческую позицию.

          Все это, отметим еще раз, находило свое оправдание в рамках коммунистической идеологии, классовой борьбы и ожидаемого светлого будущего. Но эта идеология рухнула, и теперь государство ее не придерживается.

          В наше время люди, которые готовят насильственное свержение государственной власти, осуществляют террор против сограждан – начиная с сотрудников правоохранительных органов (жандармов), потом, захватив власть, против «классовых врагов» вообще, люди, которые работают на поражение своей страны в тяжелом международном конфликте, рассматривались бы как тяжкие государственные преступники.

          Ирония ситуации в том, что молодого человека, который попробует делать жизнь с товарища Дзержинского и его соратников, в наши дни как раз ФСБ и будет преследовать. По крайней мере, обязана будет это делать.

          Если говорить о сталинской эпохе, то общая политика государства состоит в признании того, что репрессии были – и они были несправедливыми. Совсем недавно президент Путин принимал участие в открытии памятника жертвам этих репрессий.

          Но хочется обратить внимание и на другое.

          Согласно официальным советским источникам, во главе сталинских органов государственной безопасности последовательно стояли шпионы, предатели и враги народа. «Предателя и изменника» Ягоду после его расстрела в 1938 году сменил «великого Сталина преданный друг» Ежов, который, впрочем, сам оказался предателем и заговорщиком. На его место нашли Лаврентия Берию, который (уже после смерти Сталина) был разоблачен как, опять же, предатель и шпион вместе с другими высокопоставленными сотрудниками госбезопасности, тоже предателями и шпионами.

          Стоит ли рассматривать это в качестве славной традиции, которую стоит беречь?

          Впрочем, здесь мы имеем дело с проблемой, общей для страны в целом. Эту проблему можно было бы обозначить как непереваренность советского наследия.

          Я говорю о «непереваренности» в том смысле, что в нормальном случае полезные вещества усваиваются организмом, а неполезные выводятся вон – а у нас нередко наблюдается именно удерживание неполезных.

          Люди, которые борются с преступностью, предотвращают теракты и обуздывают мятежи, заслуживают нашего уважения и благодарности. Государственных преступников, мятежников и террористов было бы, напротив, крайне странно возводить на пьедесталы.

          Современная нам ФСБ по своим задачам является противоположностью ВЧК – и с кем у нее есть фамильное сходство, так это со спецслужбами Российской империи. Это почетное родство, и его как раз стесняться не надо.

          Вы согласны с автором?

          53 голоса114 голосов


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