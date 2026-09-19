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    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    19 сентября 2026, 11:12 • Новости дня

    Словенец Тим Фарчник возглавил Международный союз биатлонистов

    Единственный кандидат Тим Фарчник сменил Олле Далина на посту президента IBU

    Tекст: Мария Иванова

    Выборы руководителя главной мировой биатлонной организации в немецком Берхтесгадене завершились победой словенца Тима Фарчника.

    Голосование состоялось во время конгресса в Германии, передает ТАСС. Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) официально подтвердила назначение нового руководителя.

    Словенский специалист оказался единственным претендентом на вакантную должность. На этом посту он сменил шведа Олле Далина, руководившего спортивной организацией с 2018 года.

    Прежний глава союза покинул свою должность из-за установленных правил, поскольку больше не мог баллотироваться на очередной срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз биатлонистов отказался обсуждать допуск российских спортсменов на сентябрьском конгрессе в Германии.

    Бывший глава организации Олле Далин летом сохранил в силе решение об отстранении россиян.

    Ранее союз исключил нейтральных атлетов из правил отбора на Олимпиаду 2026 года.

    18 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин: «Единая Россия» держит на контроле программу социальной догазификации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин высоко оценил роль «Единой России» в реализации и расширении программы социальной догазификации, охватившей уже более 1,6 млн домовладений.

    Путин в ходе телемоста по подключению новых объектов к газовым сетям рассказал о ходе реализации программы социальной газификации, сообщается на сайте «Единой России». «Партия предложила расширить программу газификации, ввести дополнительные механизмы поддержки граждан. И эти инициативы «Единой России» были реализованы на практике», – сообщил Путин.

    Глава государства отметил, что программа охватила школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и садовые товарищества. Более 400 образовательных и медицинских учреждений, а также котельных уже получили газ. По его словам, для 13 льготных категорий граждан, включая многодетные семьи, участников специальной военной операции и инвалидов первой группы, введены субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ на участках.

    Президент подчеркнул, что законодательные решения для реализации программы принимались при активном участии «Единой России». Он добавил, что за последние два десятилетия газовая инфраструктура значительно расширилась – с 40 регионов в 2005 году до 73 в настоящее время. Доступ к сетевому газу способствует созданию новых предприятий, рабочих мест и снижению экологической нагрузки, особенно в крупных городах.

    Особое внимание уделяется сельской местности, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство, на долю которого приходится более 60% всего возводимого жилья в стране. К началу сентября текущего года возможность подключения получили 1,62 млн домовладений, из которых более 1,2 млн уже газифицированы. Программа социальной газификации носит бессрочный характер и будет продолжена во всех регионах, включая Сибирь и Дальний Восток.

    Напомним, президент России Владимир Путин открыл новые объекты социальной газификации в регионах страны.

    Глава государства напомнил о мировом лидерстве России по объемам запасов природного газа.

    Партия «Единая Россия» запланировала осуществить более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения к 2030 году.

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    18 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    К вечеру пятницы явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу превысила 25%, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

    По состоянию на 20:15 по московскому времени явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу достигла 25,66%.

    «Ход голосования по федеральному округу – 25,66%», – сообщается на сайте ЦИК.

    Напомним, к 15:39 мск явка на выборах в Государственную думу превысила 20%.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Первые избирательные участки открылись на Камчатке.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    18 сентября 2026, 18:22 • Новости дня
    Пентагон показал видео с летящим на огромной скорости НЛО

    Военное министерство США опубликовало кадры полета НЛО над Ближним Востоком

    Пентагон показал видео с летящим на огромной скорости НЛО
    @ DoW

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское оборонное министерство рассекретило пятиминутный ролик с неопознанным объектом в виде белой сферы, способным разгоняться до 805 км в час.

    Запись вошла в шестой пакет архивных данных американского военного ведомства, передает ТАСС. На кадрах запечатлено стремительное перемещение загадочного аппарата над сушей и водной поверхностью.

    В официальном документе уточняется, что съемка велась на Ближнем Востоке в 2024 году. В пояснительной записке говорится: «НЛО на нем представляет собой белую круглую сферу, движущуюся со скоростью 500 миль в час».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американское Министерство обороны разместило в открытом доступе пятый пакет архивных материалов о неопознанных летающих объектах.

    Месяцем ранее военное ведомство представило четвертую часть рассекреченных исторических документов.

    Самая первая публикация десятков фотографий и видеозаписей состоялась на сайте Пентагона в мае.

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    18 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования.

    Глава государства в шестой раз воспользовался электронным форматом голосования, сделав это из своего кабинета в Кремле, передает РИА «Новости».

    Впервые президент отдал голос онлайн на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

    Впоследствии Владимир Путин выбирал дистанционный формат на муниципальных выборах, выборах мэра Москвы, а также на президентских выборах в марте 2024 года. В сентябре того же года он проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму из резиденции в Ново-Огарево.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня, до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов. Ранее президент называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил дистанционное участие главы государства в пятничном голосовании.

    Перед началом выборов Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров также воспользовался электронным форматом волеизъявления.

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    18 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    В Кремле прояснили судьбу российских активов Auchan и Nestle

    Песков заявил о планах внешнего управления активами Auchan и Nestle

    В Кремле прояснили судьбу российских активов Auchan и Nestle
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о введении внешнего управления предприятиями иностранных компаний Auchan и Nestle на территории России.

    По словам Пескова, речь идет исключительно о передаче активов Auchan и Nestle в России под контроль государства, передает ТАСС.

    «Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления, никаких других решений пока не принималось», – отметил представитель Кремля.

    Ранее президент России Владимир Путин передал активы торговой сети «Ашан» во временное управление.

    Руководство швейцарской корпорации Nestle приступило к изучению возможных вариантов дальнейшей работы.

    Министерство иностранных дел России ранее исключило возможность национализации имущества западных компаний.

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    18 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Беспилотник атаковал первый энергоблок Курской АЭС-2

    Росатом: Беспилотник атаковал первый энергоблок Курской АЭС-2

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вражеский дрон упал и взорвался на территории первого энергоблока Курской АЭС-2, это не привело к нарушению работы атомной электростанции, сообщили в Росатоме.

    Накануне вражеский беспилотный летательный аппарат сдетонировал при падении на градирню первого энергоблока Курской АЭС-2, сообщается в канале пресс-службы Росатома в Max. «17 сентября при падении на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 сдетонировал вражеский беспилотник», – говорится в публикации.

    Возникшие в результате детонации незначительные повреждения никак не сказались на работе атомной станции. В госкорпорации уточнили, что энергоблок продолжает функционировать на 100% мощности.

    В июле текущего года глава Росатома Алексей Лихачев сообщил об атаке украинского беспилотника на градирню строящегося второго энергоблока Курской АЭС.

    В сентябре прошлого года дрон ВСУ зацепил вспомогательное здание станции.

    В августе 2025 года силы ПВО сбили боевой аппарат рядом с этим атомным объектом.

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    18 сентября 2026, 14:33 • Новости дня
    Житель Звездного городка проголосовал на выборах в костюме космонавта

    Tекст: Вера Басилая

    Житель подмосковного Звездного городка решил проголосовать в костюме космонавта, сообщили в избирательной комиссии Московской области.

    Голосование на участке в Звездном городке прошло с космическим колоритом, передает Мособлизбирком.

    «Подмосковный избиратель – ты просто космос! Ничего особенного. Просто избиратель в Звездном городке. Фото с УИК №708», – говорится в сообщении комиссии.

    Мособлизбирком также опубликовал фотографии мужчины, пришедшего отдать свой голос в костюме российского космонавта.

    Ранее житель чукотского села Нешкан ради обеспечения стопроцентной явки прервал рыбалку.

    Члены некоторых участковых избирательных комиссий в Бурятии встретили пришедших голосовать граждан в национальных костюмах.

    К 13:25 по московскому времени явка избирателей достигла 10,09%.

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    18 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная компания Saudi Aramco решила приостановить экспорт нефти на два нефтеперерабатывающих завода в Европе из-за повреждения трубопровода.

    Саудовская государственная компания Saudi Aramco решила отменить запланированные на октябрь поставки нефти как минимум для двух европейских нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.

    Причиной срыва экспорта стали недавние атаки вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад». Магистраль протяженностью 1,2 тыс. километров транспортирует сырье с месторождений Восточной провинции в порт Янбу на Красном море.

    Пропускная способность поврежденной артерии составляет 7 млн баррелей в сутки. По предварительным оценкам, восстановительные работы на объекте могут продлиться от пяти до шести недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в порту Янбу из-за нападения беспилотников на стратегический трубопровод.

    Несколькими днями ранее Министерство энергетики королевства приостановило прокачку сырья по магистрали «Восток – Запад».

    В начале сентября йеменские мятежники-хуситы атаковали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в ответ на бомбардировки Йемена.

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    18 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»

    Украина и семь стран Европы объединились в формат «Карпатская восьмерка»

    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В украинской части Карпат прошел первый саммит государств и общин региона, на котором объявили о запуске нового формата сотрудничества из восьми стран.

    О запуске нового формата сотрудничества «Карпатская восьмерка» (C8) сообщил глава киевского режима, передают «Вести».

    Объединение было создано на первом саммите государств, регионов и общин Карпатского региона, который прошел в украинской части Карпат.

    В состав новой организации вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. Также в работе объединения принимает участие Европейский союз. Инициатива направлена на развитие взаимодействия между странами-участницами.

    По словам инициатора, формат C8 должен углубить межгосударственное взаимодействие в сферах безопасности и энергетики. Кроме того, планируется расширение транспортно-логистических коридоров, развитие трансграничного экономического сотрудничества и обеспечение адресной поддержки местных общин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер-министр Роберт Фицо приехали в Буковель для участия во встрече Карпатской интеграционной инициативы.

    Месяцем ранее представители сербского оппозиционного движения «Мы – сила народа» заявили о вреде контактов с нелегитимным главой киевского режима.

    Весной глава правительства Словакии выразил недоверие словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба».

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    18 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поставил задачу завершить создание спутниковой группировки для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени.

    Путин поставил задачу в полном объеме закончить создание орбитальной группировки космических аппаратов, передает ТАСС. «Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», – заявил глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия запланировала создание сети из более чем ста спутников для координации беспилотной авиации.

    Весной Путин назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. А в июле Россия совершила успешный запуск второй группы космических аппаратов системы «Рассвет».

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    18 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги

    Путин посоветовал россиянину потратить сэкономленные на газе деньги на подарок жене

    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин посоветовал жителю Ульяновской области купить подарок супруге на средства, сбереженные благодаря программе социальной газификации.

    Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину купить жене подарок на деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации, сообщает РИА «Новости». Во время видеоконференции, посвященной открытию новых объектов газоснабжения, Фомин рассказал, что за три года использования природного газа его семья сэкономила более 170 тыс. рублей. Он поблагодарил главу государства за бесплатное подключение региона к газу.

    «На сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок (вашей жене). Я готов присоединиться к этому тоже», – сказал Путин, подчеркнув снижение нагрузки на семейный бюджет по оплате услуг ЖКХ.

    Кроме того, российский лидер поздравил супругов Фоминых с 50-летием совместной жизни и пожелал им всего наилучшего. Он также поблагодарил мужчину за вклад в решение вопросов газификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры.

    Также глава государства потребовал жестко контролировать стоимость газового оборудования для частных домов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал значительными результаты реализации этой программы в стране.

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    18 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Журналист Карлсон рассказал о попытках США сорвать интервью с Путиным

    Журналист Карлсон: США пытались сорвать интервью с Путиным

    Журналист Карлсон рассказал о попытках США сорвать интервью с Путиным
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Такер Карлсон обвинил власти США и руководство НАТО в попытках помешать его встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Карлсона, организовать интервью с российским лидером оказалось непросто, но не по вине пресс-службы Кремля, передают «Вести». «Проблемы исходили от правительства США и их союзников: они взломали мою личную переписку и слили ее в The New York Times», – рассказал журналист в беседе с Ольгой Скабеевой.

    Карлсон добавил, что колоссальные усилия для срыва интервью прилагались со стороны НАТО. Он также отметил, что многие на Западе хотели бы видеть конфронтацию между Россией и альянсом, однако этого не произошло благодаря сдержанности российского президента.

    Ранее сообщалось, что администрация президента США препятствовала организации интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

    Американские власти незаконно шпионили за личными сообщениями журналиста.

    Позже посольство США в Киеве запретило Владимиру Зеленскому давать интервью этому телеведущему.

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    19 сентября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, сообщили в Белом доме.

    Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

    Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

    Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

    Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

    Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.

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    18 сентября 2026, 22:03 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    @ t.me/cikrossii

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.

    Путин наградил орденом Мужества посмертно председателя одной из УИК в Запорожской области Елену Астанину, передает ТАСС. «Вы знаете, что на днях киевский режим совершил очередное преступление – нанес удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества», – заявил Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    Председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина погибла в результате атаки украинского беспилотника.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного инцидента.

    Министерство иностранных дел осудило действия киевских властей в отношении сотрудников избиркомов.

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    19 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Венгрия решила разорвать договор о дорожной концессии на 63 млрд евро

    Премьер-министр Петер Мадьяр сообщил о расторжении дорожной концессии на 63 млрд евро

    Венгрия решила разорвать договор о дорожной концессии на 63 млрд евро
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Венгрии расторгнут дорожную концессию на сумму €63 млрд – договор был заключён при экс-премьере Викторе Орбане.

    Правительство Венгрии приняло решение расторгнуть соглашение о дорожной концессии на сумму 63 млрд евро, передает RT. Этот договор был подписан во время работы бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

    «Действие этого договора в его нынешнем виде прекращается. Мы больше не допустим обогащения потерпевшей крах партийной элиты «Фидеса» и олигархов за счёт венгерского народа», – заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

    Контракт был оформлен в 2022 году сроком на 35 лет. Документ предполагал передачу основных венгерских автомагистралей под управление компании Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszto (MKIF).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр летом анонсировал разоблачение грандиозной аферы предыдущего правительства.

    Власти страны предупредили о возможных судах над соратниками Виктора Орбана из-за масштабных махинаций.

    Бывший глава кабмина в сентябре объявил о начале активного противостояния с новым руководством республики.

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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      Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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