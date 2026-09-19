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Словенец Тим Фарчник возглавил Международный союз биатлонистов
Единственный кандидат Тим Фарчник сменил Олле Далина на посту президента IBU
Выборы руководителя главной мировой биатлонной организации в немецком Берхтесгадене завершились победой словенца Тима Фарчника.
Голосование состоялось во время конгресса в Германии, передает ТАСС. Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) официально подтвердила назначение нового руководителя.
Словенский специалист оказался единственным претендентом на вакантную должность. На этом посту он сменил шведа Олле Далина, руководившего спортивной организацией с 2018 года.
Прежний глава союза покинул свою должность из-за установленных правил, поскольку больше не мог баллотироваться на очередной срок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз биатлонистов отказался обсуждать допуск российских спортсменов на сентябрьском конгрессе в Германии.
Бывший глава организации Олле Далин летом сохранил в силе решение об отстранении россиян.
Ранее союз исключил нейтральных атлетов из правил отбора на Олимпиаду 2026 года.