Девочка пострадала при ударе украинского беспилотника под Белгородом

Девочка получила ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по коммерческому объекту в селе Репное Белгородского округа, в результате чего пострадал ребенок, сообщил оперштаб региона в «Максе».

«В детскую областную клиническую больницу обратились родители с 12-летней девочкой, которая пострадала в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в селе Репное Белгородского округа», – сообщили в оперативном штабе региона.

Медики диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму и ссадину предплечья. После оказания необходимой врачебной помощи девочку отпустили домой.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, 22 ранены за сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ.

При атаке беспилотников на Екатеринбург пострадали четыре человека.

В Шебекино в результате атаки дрона на предприятие госпитализирован мужчина.