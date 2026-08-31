В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.2 комментария
Девочка пострадала при ударе украинского беспилотника под Белгородом
Девочка получила ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
В Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по коммерческому зданию пострадала 12-летняя девочка, получившая минно-взрывную травму, сообщил оперштаб Белгородской области.
Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по коммерческому объекту в селе Репное Белгородского округа, в результате чего пострадал ребенок, сообщил оперштаб региона в «Максе».
«В детскую областную клиническую больницу обратились родители с 12-летней девочкой, которая пострадала в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в селе Репное Белгородского округа», – сообщили в оперативном штабе региона.
Медики диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму и ссадину предплечья. После оказания необходимой врачебной помощи девочку отпустили домой.
Ранее сообщалось, что три человека погибли, 22 ранены за сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ.
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