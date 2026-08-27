Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?9 комментариев
Пушилин сообщил об 11 раненых при ударах по Донецку
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 11 человек
До 11 возросло количество пострадавших в результате ударов по Донецку, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Количество мирных жителей, получивших ранения при обстреле столицы ДНР, увеличилось до 11 человек, передает «Интерфакс». Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Продолжает поступать информация о последствиях атак на территории Республики из-за киевской агрессии. Состоянием на 22:00 количество раненых гражданских лиц составляет 11 человек», – сообщил руководитель региона.
По его словам, повреждения получили восемь жилых зданий и 11 объектов гражданской инфраструктуры. Также пострадали легковые автомобили в Донецке, Докучаевске, Енакиево и других муниципальных округах. Ранее поступала информация о трех пострадавших в центре Донецка, среди которых был один ребенок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинские войска обстреляли густонаселенный район Донецка.
При ударе ракетами Storm Shadow по территории торгово-развлекательного центра пострадали восемь человек.
Неделей ранее при атаке дронов на трассе «Новороссия» погиб водитель микроавтобуса.