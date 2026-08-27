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    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

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    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

    29 комментариев
    27 августа 2026, 08:07 • Новости дня

    Пушилин сообщил об 11 раненых при ударах по Донецку

    Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 11 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    До 11 возросло количество пострадавших в результате ударов по Донецку, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Количество мирных жителей, получивших ранения при обстреле столицы ДНР, увеличилось до 11 человек, передает «Интерфакс». Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    «Продолжает поступать информация о последствиях атак на территории Республики из-за киевской агрессии. Состоянием на 22:00 количество раненых гражданских лиц составляет 11 человек», – сообщил руководитель региона.

    По его словам, повреждения получили восемь жилых зданий и 11 объектов гражданской инфраструктуры. Также пострадали легковые автомобили в Донецке, Докучаевске, Енакиево и других муниципальных округах. Ранее поступала информация о трех пострадавших в центре Донецка, среди которых был один ребенок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинские войска обстреляли густонаселенный район Донецка.

    При ударе ракетами Storm Shadow по территории торгово-развлекательного центра пострадали восемь человек.

    Неделей ранее при атаке дронов на трассе «Новороссия» погиб водитель микроавтобуса.

    26 августа 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за сутки взяла под контроль два населенных пункта – Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Писаревкой в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Пролетарского, Садков и Кияницы в Сумской области.

    А Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Приколотным, Бузово, Цуповкой, Новоалександровкой, Липцами и Слатино.

    При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и танк.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Неженку в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты возле Малиновки, Маломихайловки, Ивановки и Васильковки в Днепропетровской области, Общего, Барвиновки и Омельника в Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 345 военнослужащих и две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и батальона беспилотных систем ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Райского, Андреевки, Дружковки, Славянки, Новогригоровки, Новотроицкого, Белозерского, Доброполья и Роганского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 365 военнослужащих, бронемашина «Казак», артиллерийское орудие и радиолокационная станция, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Анновку в ДНР.

    Днем ранее они освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

    А до этого освободили Зеленое в Запорожской области.

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    27 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву
    Российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России нанесли удар ракетами и беспилотниками по Киеву, сообщают местные власти и украинские СМИ, а также российские военкоры.

    Киевская городская военная администрация в соцсетях сообщает об ударе баллистической ракетой. Также украинские СМИ сообщают об атаке БПЛА. «Воздушная атака продолжается», – пишут украинские СМИ.

    «Баллистика и реактивные БПЛА атаковали Киев, Кривой Рог, Полтаву, Кременчуг и Запорожье. Новые реактивные БПЛА атакуют Киев и область утром. С ночи БПЛА вместе с ракетами летят в направлении Киева, Броваров и Борисполя», – говорится в сообщении «Военкоров Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ракетный удар по предприятию в Кривом Роге.

    Также российские войска атаковали дронами цели в Сумской области.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    26 августа 2026, 22:25 • Новости дня
    МИД указал на сокращение возможностей дипломатического урегулирования на Украине

    Галузин: Теракты Киева против гражданских лиц сузили пространство для дипломатии

    Tекст: Антон Антонов

    Террористическая тактика, к которой прибегает Киев на фоне провалов на фронте, ограничила пространство для дипломатического урегулирования конфликта, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    «Выбранная Киевом в условиях провалов на фронте диверсионно-террористическая тактика против гражданских лиц и невоенных объектов нашей страны действительно сузила возможности политико-дипломатического урегулирования кризиса», – сказал Галузин РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Галузин заявил, что вариант «заморозки» конфликта вокруг Украины неприемлем без устранения его первопричин.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинские власти намеренно осложняют переход к дипломатическому урегулированию, совершая террористические атаки на мирные объекты.

    Украинские войска обстреляли Донецк с использованием крупнокалиберных снарядов иностранного производства. Ребенок и двое взрослых пострадали при ударе ВСУ.

    В результате целенаправленной атаки ВСУ на пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Лисичанск – Стаханов, погибли девять мирных жителей, еще несколько человек получили ранения.

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    26 августа 2026, 09:04 • Новости дня
    Расследование убийства предателя Кузьминова в Испании зашло в тупик
    Расследование убийства предателя Кузьминова в Испании зашло в тупик
    @ Vladyslav Musiienko/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расследование смерти пилота-перебежчика из России Максима Кузьминова, который в 2023 году перелетел на Украину на вертолете Ми-8 и был найден застреленным в феврале 2024 года в Испании, было приостановлено, потому что оно зашло в тупик, пишет газета Pais со ссылкой на источники.

    Испанское правосудие зашло в тупик при попытках раскрыть преступление, передает РИА «Новости».

    Следствие приостановили еще в декабре 2025 года постановлением суда города Вильяхойосы, где обнаружили тело жертвы.

    Следователи так и не вышли на след киллеров или организаторов покушения. «Не за что было зацепиться», – пояснили близкие к расследованию собеседники газеты Pais. У Гражданской гвардии остались лишь гильзы, брошенный автомобиль преступников и размытые показания свидетелей.

    Труп летчика нашли в феврале 2024 года. За год до этого он угнал российский вертолет Ми-8 из Курска на Украину, связавшись с местной разведкой через мессенджер Telegram. Военный тогда заявлял, что операция готовилась около полугода, а двое находившихся с ним безоружных членов экипажа не смогли оказать сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский летчик Максим Кузьминов похитил военный вертолет Ми-8.

    Двое профессиональных киллеров убили перебежчика в Испании.

    В прошлом году мать предателя опознала тело сына.

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    26 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Pravda: Украинца и латышей обвинили в поджоге словацкого оборонного завода

    Граждан Украины и Латвии обвинили в попытке поджога завода в Словакии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обвиняемыми в попытке поджога завода по выпуску БПЛА в восточной части Словакии являются гражданин Украины и два гражданина Латвии, сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на члена словацкого правительства.

    Гражданин Украины и два гражданина Латвии обвиняются в попытке поджога завода по производству беспилотников на востоке Словакии, передает ТАСС. Об этом сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на члена правительства.

    «Тот, которого удалось быстро задержать в Германии, благодаря взаимодействию с местными службами безопасности, имеет латышское гражданство. Из двух мужчин, задержанных в Словакии, один украинец и один латыш», – приводит издание слова политика.

    Полиция Словакии 25 августа сообщила о предотвращении нападения на предприятие и предъявлении обвинений троим иностранцам. По данным правоохранителей, злоумышленники планировали действовать по заказу третьей стороны.

    Позднее словацкие средства массовой информации уточнили, что целью диверсантов должен был стать завод компании Skyeton около города Прешов. На этом предприятии выпускают беспилотники Raybird, которые используются Вооруженными силами Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкие правоохранители предотвратили поджог предприятия по производству беспилотников.

    В мае взрывы разрушили киевский офис разработчика дронов Skyeton.

    Неделей ранее полиция Латвии задержала подозреваемых в поджоге оборонного объекта в Таллине.

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    26 августа 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков заявил об однозначном проигрыше Украины в конфликте

    Песков: Украина однозначно проигрывает конфликт

    Песков заявил об однозначном проигрыше Украины в конфликте
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Динамика боевых действий на линии соприкосновения ярко свидетельствует о неминуемом поражении украинских войск и внутренней деградации действующей власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил текущую ситуацию на линии соприкосновения, передает РИА «Новости».

    «То, что Украина проигрывает конфликт – это однозначно. Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует», – сказал представитель Кремля.

    Кроме того, Песков отметил внутреннюю деградацию украинской власти. По его словам, киевский режим стремительно разрушается изнутри и теряет свою устойчивость, которая и раньше находилась на крайне низком уровне.

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров констатировал постепенное поражение Киева в конфликте с Россией.

    Песков подтвердил стабильное развитие ситуации в зоне проведения боевых действий.

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    26 августа 2026, 22:40 • Новости дня
    При ударе ВСУ по Донецку ракетами Storm Shadow пострадали восемь человек

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР из-за действий ВСУ за сутки пострадали 11 гражданских лиц, число пострадавших от удара ВСУ ракетами Storm Shadow по району торгово-развлекательного центра в Донецке увеличилось до восьми, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Продолжает поступать информация о последствиях атак на территории Республики из-за киевской агрессии», – сообщил Пушилин в «Максе».

    По его словам, в Киевском районе Донецка при ударе крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG по территории торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити» ранения средней тяжести получили девочка 2016 года рождения и подросток 2010 года рождения. Также пострадали две женщины и четверо мужчин.

    В Петровском районе Донецка мужчина получил ранения при подрыве на взрывоопасном предмете. Еще один мужчина пострадал в Калининском районе Горловки от детонации боеприпаса, а в Селидово Красноармейского округа мужчина получил ранения при атаке ударного беспилотника.

    «Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!» – написал он.

    По данным главы республики, повреждены восемь жилых домов, 11 объектов гражданской инфраструктуры и несколько легковых автомобилей в Донецке, Докучаевске, Енакиево, а также в Волновахском, Мангушском и Тельмановском муниципальных округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли Донецк с использованием крупнокалиберных снарядов иностранного производства.

    Крупнейший торгово-развлекательный комплекс Донецка «Донецк сити» поврежден в результате массированного ракетного обстрела.

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    26 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точный удар беспилотными летательными аппаратами по порту Измаил в Одесской области, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки был поражен сухогруз, который доставил на территорию Украины грузы военного назначения.

    Кроме того, российские военные уничтожили три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения подразделений ВСУ. Также удару подверглись объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военной техники и боеприпасов.

    Напомним, 19 августа российские беспилотники атаковали сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска.

    Двумя днями ранее военные уничтожили причальный терминал для разгрузки западной техники в Измаиле.

    В середине месяца Министерство обороны отчиталось о поражении пункта временной дислокации подразделений ВСУ в этом же городе.

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    27 августа 2026, 00:17 • Новости дня
    Мужчина и 17-летняя девушка пострадали в Белгородской области при атаках БПЛА
    Мужчина и 17-летняя девушка пострадали в Белгородской области при атаках БПЛА
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали мужчина и 17-летняя девушка, сообщает оперштаб региона.

    «Атаки ВСУ продолжаются. Пострадали два мирных жителя», – сообщил оперштаб в «Максе».

    В поселке Октябрьский от атаки БПЛА пострадал мужчина: с акубаротравмой его доставили в районную больницу, а затем госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. Еще один дрон повредил крышу инфраструктурного объекта.

    В селе Бессоновка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате пострадала 17-летняя девушка – она получила непроникающие осколочные ранения рук и грудной клетки, лечение продолжит амбулаторно. Также повреждены машина и окна частного дома.

    В селах Таврово и Майский повреждены крыша частного дома и хозпостройка. В Грайворонском округе беспилотники повредили несколько частных домов. В Шебекинском округе дрон попал в крышу многоквартирного дома, что привело к возгоранию, а из-за детонации еще двух беспилотников сгорел частный дом. В Шебекино на территории предприятия загорелся грузовой автомобиль, повреждено здание.

    В поселке Красная Яруга атака дрона повредила окна административного здания, а в поселке Пролетарский Ракитянского округа беспилотник разбил стекла коммерческого объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате целенаправленной атаки ВСУ на пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Лисичанск – Стаханов, погибли девять мирных жителей, еще несколько человек получили ранения.

    В ДНР из-за действий ВСУ за сутки пострадали 11 гражданских лиц, число пострадавших от удара ВСУ ракетами Storm Shadow по району торгово-развлекательного центра в Донецке увеличилось до восьми.

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    26 августа 2026, 22:13 • Новости дня
    Образовательное учреждение в Донецке получило повреждения в результате атаки ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Атака вооруженных сил Украины повредила здание учебного заведения в Донецке, сообщил глава города Алексей Кулемзин.

    «В результате варварской атаки укрофашистами Калининского района повреждено здание, а также около 70 оконных блоков учебного заведения», – написал Кулемзин в «Максе».

    По словам Кулемзина, в образовательном учреждении уже начались работы по закрытию теплового контура. Их проводят силами народной дружины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли Донецк с использованием крупнокалиберных снарядов иностранного производства.

    Крупнейший торгово-развлекательный комплекс Донецка «Донецк сити» поврежден в результате массированного ракетного обстрела.

    Ребенок и двое взрослых пострадали при ударе ВСУ.

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    26 августа 2026, 22:17 • Новости дня
    Взрыв разрушил часть завода «Джерело» в Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Сильный взрыв и огромная вторничная детонация произошли на заводе «Джерело» в Херсоне, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Масштабный инцидент зафиксирован на территории промышленного предприятия «Джерело» в Херсоне, сообщил в Max военный эксперт Борис Рожин.

    По информации эксперта, во вторник на объекте произошел прилет, за которым последовала огромная детонация. Аналитик подчеркнул, что в результате мощного взрыва значительная часть завода оказалась полностью разрушена и выведена из строя.

    Вооруженные силы России нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Херсонской ТЭЦ, которая получила серьезные повреждения.

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    26 августа 2026, 21:54 • Новости дня
    Морпехи уничтожили позицию запуска дронов «Баба-Яга» благодаря пленному ВСУ
    Морпехи уничтожили позицию запуска дронов «Баба-Яга» благодаря пленному ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно ликвидировали позицию запуска тяжелых украинских дронов благодаря точным сведениям, полученным от захваченного в плен солдата противника, рассказал военнослужащий с позывным Кабан.

    Российские морские пехотинцы на добропольском направлении ликвидировали точку взлета тяжелых украинских беспилотников «Баба-Яга», передает РИА «Новости».

    Как рассказал военнослужащий с позывным Кабан, заместитель командира второго батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, во время выполнения боевой задачи бойцы захватили в плен солдата Вооруженных сил Украины.

    «После получения от него информации о предполагаемом месте запуска тяжелых беспилотников эти данные были переданы для дальнейшего уничтожения», – сообщил военный.

    По его словам, после нанесения удара активность таких дронов на данном участке фронта временно снизилась. В течение нескольких дней применение «Бабы-Яги» практически не фиксировалось, что дало возможность подразделениям выполнять задачи в более благоприятных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные обнаружили замаскированный командный пункт украинских беспилотников в момент доставки провизии.

    На харьковском направлении бойцы группировки «Запад» остановили групповые запуски гексакоптеров «Баба-Яга».

    В марте на добропольском направлении морской пехотинец выследил вражеский дрон до точки возвращения для наведения артиллерии.

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    26 августа 2026, 16:54 • Новости дня
    Раскрыто значение освобождения Писаревки российскими войсками

    Освобождение Писаревки открыло российским войскам путь на Сумы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение Писаревки Россией позволяет перерезать ключевую транспортную артерию ВСУ и создает условия для дальнейшего продвижения армии к административному центру Сумской области, сообщили в силовых структурах.

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт Писаревка в Сумской области, что открывает дорогу для наступления на город Сумы, рассказали ТАСС в силовых структурах.

    «Установление контроля над селом дает возможность контроля над важнейшей трассой Н-07 Сумы – Юнаковка. Это существенно затруднит снабжение оставшейся группировки ВСУ в сельской агломерации и откроет дорогу для наступления на административный центр Сумской области – город Сумы», – подчеркнул собеседник агентства.

    Напомним, армия России за сутки взяла под контроль Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области.

    Накануне российские войска освободили населенный пункт Анновка в ДНР.

    Военный эксперт Андрей Марочко месяцем ранее заявил об успешном нарушении путей снабжения ВСУ на этом направлении.

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    26 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    На Харьковском направлении уничтожен латвийский наемник по кличке Волк

    Латвийское телевидение сообщило о гибели наемника Виталия Шампиньша на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемник из Латвии Виталий Шампиньш уничтожен на Украине, сообщает Латвийское телевидение.

    Воюющий на стороне Вооруженных сил Украины латвийский наемник Виталий Шампиньш погиб в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    Информацию о смерти добровольца подтвердило Латвийское телевидение.

    «На Украине, на Харьковском направлении, 19 августа пал латвийский доброволец Виталий Шампиньш по прозвищу Волк», – отмечается в сообщении телеканала в соцсети.

    Министерство обороны Латвии в настоящее время ожидает официального подтверждения от украинских властей. При этом погибший ранее не проходил службу в вооруженных силах республики.

    По данным портала Delfi, с 2023 года это уже четвертый случай гибели латвийского наемника в зоне спецоперации. Российское оборонное ведомство ранее неоднократно заявляло о том, что Киев использует иностранцев в качестве пушечного мяса.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал, что общая численность иностранных наемников в рядах ВСУ может достигать 20 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российские военные уничтожили на Херсонском направлении латвийского наемника Никиту Таренова.

    В июне текущего года в зоне спецоперации ликвидировали воевавшего за ВСУ литовского футболиста Игнаса Кайлюса.

    Около трети всех иностранных боевиков сосредоточились именно в Харьковской области.

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    26 августа 2026, 14:02 • Новости дня
    МИД: Россия не получала предложений Киева по Черному морю

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко не располагает информацией об инициативе Киева прекратить атаки на гражданские суда в акватории Черного моря.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал информацию о якобы имевшем место предложении Владимира Зеленского прекратить удары по гражданским судам в акватории Черного моря, передает ТАСС.

    «Мне неизвестно ни о каком предложении Зеленского», – сказал дипломат журналистам. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Москва якобы ответила отказом на инициативу Киева остановить атаки в Черном море.

    Агентство Reuters сообщило об инициативе украинских властей по взаимному прекращению атак в черноморской акватории.

    Замминистра иностранных дел России Александр Грушко опроверг получение официальных предложений от Турции о введении моратория на военные действия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала нецелесообразным возврат к односторонней схеме «Черноморской инициативы».

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    Россия занимает четвертое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС). И удерживает это звание пять лет подряд. Япония наступает на пятки, но догнать не может. Первое место у США давно отобрал Китай. Почему Америка сдала свои позиции и получится ли у России шестой год подряд удержать свой высокий экономический статус? Подробности

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

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    Восточным немцам пообещали восстановление границ и марки

    Сопредседатель самой популярной партии ФРГ «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заставила возмущенно гудеть всю политическую элиту. Жестко пройдясь по действующей власти, она покусилась на основы современной Германии – евро и Шенген, пообещав избавить от них немцев. Получится ли? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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