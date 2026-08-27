Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.2 комментария
Число пропавших без вести при наводнении в Непале возросло до 826 человек
Reuters: Почти 600 иностранцев пропали при мощном наводнении в Непале
Внезапный разлив реки Бхоте-Коши спровоцировал масштабные разрушения в непальском округе Расува, где после удара стихии бесследно исчезли сотни местных жителей и иностранных туристов.
Разрушительный поток воды обрушился на реку Бхоте-Коши в среду утром, передает РИА «Новости».
Мощное наводнение вызвало серьезные повреждения инфраструктуры, из-за чего власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению.
По данным представителей туристической отрасли и полиции, количество исчезнувших людей резко увеличилось. «Почти 600 иностранных граждан входят в число 826 пропавших без вести в Непале», – отмечает агентство Reuters.
Правоохранительные органы страны ожидают дальнейшего ухудшения статистики. Спасательные операции в зоне бедствия продолжаются, и по мере разбора завалов список жертв стихии может пополниться новыми именами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели эвакуировали 116 человек из зоны смертоносного наводнения.
Ранее сообщалось что число жертв стихийного бедствия в округе Расува достигло 157 человек.
В зоне сильного паводка оказались четыре гражданина России.