Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.6 комментариев
Умерла звезда бразильских сериалов Лаура Кардозу
Легенда бразильских мыльных опер Лаура Кардозу ушла из жизни в своем доме в Сан-Паулу после внезапного ухудшения самочувствия.
О смерти артистки сообщили на ее официальной странице в социальной сети Instagram* (признана экстремистской и запрещена в России), передает РИА «Новости».
По словам дочери Кардозу, актриса почувствовала недомогание и скончалась в понедельник вечером в Сан-Паулу.
«Наша великая звезда попрощалась с нами. Лаура Кардозу навсегда останется в наших сердцах», – отмечается в опубликованном сообщении.
За свою продолжительную карьеру, начавшуюся в 15 лет, Лаура Кардозу приняла участие в создании более 60 телесериалов. Среди наиболее известных работ актрисы – роли в популярных мыльных операх «Секрет Тропиканки», «Дороги Индии», «Габриэла», «Империя» и «Шоколад с перцем».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году после серии сердечных приступов умерла 11-летняя бразильская актриса Милена Брандао.
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