Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем, не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож Штирлица.0 комментариев
Бразильская 11-летняя актриса Милена Брандао умерла после 13 остановок сердца
В возрасте 11 лет ушла из жизни Милена Брандао, бразильская актриса из популярного сериала «Единомышленники», у которой было диагностировано тяжелое заболевание сердца.
Семья девочки подтвердила, что Милена страдала серьезными сердечными нарушениями, передает «Царьград».
По данным портала TMZ, за несколько дней до трагедии у Милены произошло не менее 13 остановок сердца. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь звезде не удалось.
Департаменты здравоохранения муниципалитета и штата сообщили о начале расследования по факту смерти актрисы. Ведомства намерены выяснить, были ли допущены нарушения при предоставлении медицинской помощи в больнице.
Ранее голливудская актриса Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 38 лет из-за осложнений, вызванных диабетом.