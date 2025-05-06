Орбан назвал причины конфликта с Зеленским

Орбан заявил об открытом конфликте с Зеленским из-за угроз

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Орбана, он долгое время старался не реагировать на провокационные высказывания украинского лидера ради сохранения отношений между двумя странами, но отказался от этого подхода после недавних заявлений Зеленского, передает ТАСС.

Зеленский выразил недовольство по поводу референдума, проводимого в Венгрии относительно вступления Украины в Евросоюз, и обвинил Орбана в «опасных действиях». Орбан отметил: «В международной политике это может быть истолковано только как серьезная угроза, а венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с такими угрозами».

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что готов нести ответственность за возможные последствия открытого конфликта, так как считает необходимым прямо сказать Киеву, что действия Украины не отвечают интересам Будапешта. Он также заявил, что точно знает о сговоре Зеленского с Брюсселем по вопросу членства Украины в Евросоюзе к 2030 году и ожиданиях о поддержке этого решения венгерским правительством.

Орбан предупредил, что Венгрия никогда не позволит Киеву или Брюсселю указывать, как ей следует использовать свои права в рамках европейских законов, и добавил, что оппозиционная партия «Тиса», поддерживаемая Брюсселем, не сможет изменить этот подход.

27 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался за отказ от военного пути в урегулировании ситуации на Украине, подчеркнув необходимость перехода к мирным инициативам. Кроме того, Орбан заявил, что Зеленский вел себя неподобающе на саммите ЕС, как будто Украина уже в составе Евросоюза.