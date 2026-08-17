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    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    16 комментариев
    17 августа 2026, 14:43 • Новости дня

    Путин отметил высокий уровень зарплат в Ненецком автономном округе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что уровень зарплат в Ненецком автономном округе выше, чем в среднем по стране.

    Во время встречи с губернатором Ириной Гехт президент обратил внимание на доходы жителей региона, передает РИА «Новости».

    «Зарплата у вас повыше, чем в среднем по стране. Свыше 140 тысяч в месяц, да?» – спросил глава государства.

    Губернатор подтвердила эти данные, объяснив высокие показатели прямым влиянием нефтяного сектора. Она добавила, что оклады работников бюджетной сферы успешно проиндексировали на 7% в 2026 году.

    Путин и Гехт также обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов на территории округа. Гехт сообщила о значительном потенциале региона в добыче углеводородов, где на данный момент освоено лишь 34% запасов нефти и 2% газа. Руководитель субъекта подробно рассказала о планах по дальнейшему развитию добывающей отрасли. В текущем году ожидается промышленный запуск двух новых месторождений – Лаявожского и Командиршорского.

    Средние доходы жителей НАО превысили отметку в 150 тыс. рублей.

    Президент России Владимир Путин указал на большие инвестиционные проекты, которые реализуются в Ненецком автономном округе.

    15 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о необходимости жесткой реакции Москвы на слова Такаити

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления главы японского правительства о посещении Курильских островов российским лидером требуют сурового ответа со стороны Москвы, считает экс-аналитик американской разведки Рэй Макговерн.

    Высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о визите президента России Владимира Путина на Курильские острова требуют жесткой реакции со стороны Москвы. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Гленна Диесена, передает РИА «Новости».

    «Настало время Путину продемонстрировать российскую мощь в таких странах, как почти нацистская, судя по тому, что говорит премьер-министр Санаэ Такаити, Япония. Необходимо демонстративно, но осторожно, прояснить ситуацию, чтобы японцы знали свое место», – сказал эксперт.

    По мнению Макговерна, Токио не стоит рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов в попытках оказать давление на Россию. Аналитик подчеркнул, что Вашингтон всегда ставит на первое место исключительно собственные национальные интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп. Японское внешнеполитическое ведомство выразило официальный протест из-за этой поездки.

    Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о статусе данных территорий.

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    15 августа 2026, 10:12 • Новости дня
    Советник президента посоветовал Западу следить за выступлением Путина на ВЭФ

    Советник президента Кобяков посоветовал Западу следить за словами Путина на ВЭФ

    Советник президента посоветовал Западу следить за выступлением Путина на ВЭФ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет содержать важные заявления, за которыми советуют внимательно следить западным странам, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков.

    Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков сообщил о предстоящем важном выступлении Владимира Путина на ВЭФ, передает ТАСС. По его словам, речь на пленарном заседании будет содержать значимые тезисы.

    «Конечно, отдельно всегда особое внимание уделяется и приковано к выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим. Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу», – отметил Кобяков.

    Фонд Росконгресс анонсировал проведение Восточного экономического форума во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В 2026 году главной темой мероприятия станет развитие Дальнего Востока на благо людей.


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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    15 августа 2026, 09:36 • Новости дня
    Школьник рассказал о мощном футбольном пасе Путина в Красноярске

    Tекст: Вера Басилая

    Школьник Денис Художитков, с которым президент России Владимир Путин обменялся ударами по мячу, рассказал, что глава государства отдал мощный и точный футбольный пас.

    На сцене церемонии награждения победителей конкурса «Большая перемена» в Красноярске Путин обменялся футбольными передачами со школьником Денисом Художитковым и его соведущей, передает РИА «Новости».

    «Так как Владимир Владимирович Путин спортсмен, я был уверен, что он ответит хорошим пасом, его пас получился очень мощный и точный», – поделился впечатлениями подросток.

    По словам мальчика, он совершенно не боялся отдавать передачу главе государства, поскольку «чувствовал уверенность в себе и в президенте».

    Отдельно пообщаться с Путиным школьнику не удалось, однако на сцене состоялось рукопожатие.

    В начале августа президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск.

    На церемонии финала конкурса «Большая перемена» глава государства сыграл в футбол с юным ведущим.

    Позже организаторы мероприятия решили отправить этот мяч в музей «Движения первых».

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    16 августа 2026, 15:11 • Новости дня
    Путин рассказал, как был признан подвиг героев «Варяга» в 1904 году

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж крейсера «Варяг» совершил свой исторический подвиг вопреки прямому приказу командования, за что морякам изначально грозило суровое наказание, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин поделился историческими подробностями о судьбе моряков «Варяга». Глава государства напомнил, что действия экипажа в начале прошлого века противоречили приказам руководства, передают «Вести».

    «В Адмиралтействе долго решали, что делать с людьми. Нарушили они приказ, и это преступление. Многие считали, что надо их наказать», – рассказал российский лидер во время визита на борт ракетного крейсера «Варяг».

    Президент посетил флагман Тихоокеанского флота 12 августа, наблюдая за финальным этапом военных учений. Он осмотрел судно, включая походный храм и музей, где остановился у картины, посвященной событиям 1904 года.

    Во время экскурсии один из сопровождающих военных упомянул знаменитую песню о крейсере.

    «Когда Адмиралтейство решало вопрос, песни еще не было… Они приехали в Петербург, и от вокзала шли в сторону Дворцовой площади. Весь город собрался, и они шли по цветам. И тогда уже не было сомнений, что они герои», – добавил Путин.

    Ранее Владимир Путин проинспектировал масштабные учения Тихоокеанского флота с борта крейсера «Варяг».

    Во время визита Путин осмотрел расположенные на судне походный храм и музей.

    Позднее Путин проинформировал постоянных членов Совбеза об итогах данных маневров.

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    15 августа 2026, 00:32 • Новости дня
    Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева
    Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    По случаю годовщины освобождения КНДР от японской оккупации северокорейский лидер Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Оба послания были направлены 14 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    В обращении российского лидера говорится, что этот праздник стал символом мужества и стойкости корейского народа. Путин напомнил, что именно тогда были заложены «прочные традиции боевого братства и взаимопомощи», ставшие основой дружественных, добрососедских связей между Россией и КНДР.

    Президент отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

    «Уверен, что мы и впредь продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо российского и корейского народов, в интересах построения более справедливого, по-настоящему демократического миропорядка», – приводит ЦТАК текст телеграммы.

    Медведев в своей телеграмме Ким Чен Ыну также заявил, что дальнейшее углубление сотрудничества России и КНДР во всех областях отвечает коренным интересам их народов. По его словам, такое взаимодействие укрепляет стабильность и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и способствует формированию справедливого многополярного миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Путин назначил Андрея Подъелышева главой дипломатической миссии в Пхеньяне.

    Пхеньян назвал спецоперацию священной войной за суверенитет России.

    В июле Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи.

    Осенью планируется торжественное открытие мемориала, посвященного совместному подвигу корейских и российских военнослужащих при очистке Курской области от неонацистов.

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    15 августа 2026, 16:43 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры Путина с лидером Мьянмы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер Владимир Путин встретится с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном в ходе его официального визита в Москву, сообщили в Кремле.

    Президент Владимир Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом. Встреча глав государств запланирована на 18 августа, сообщается на сайте Кремля.

    Стороны намерены обсудить перспективы развития сотрудничества между Россией и Мьянмой в различных сферах. Кроме того, повестка переговоров включает актуальные международные и региональные вопросы. По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Владимир Путин провел встречу с Мин Аун Хлайном в Кремле.

    Ранее Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о строительстве малой атомной электростанции. Тогда же В ходе того же визита Мин Аун Хлайн попросил министра обороны России о содействии в модернизации поставленных вооружений.

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    17 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    В Британии призвали премьера Японии Такаити договориться с Путиным

    Аналитик Меркурис призвал премьера Японии Такаити договориться с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Британский военный аналитик Александр Меркурис посоветовал японскому премьеру Санаэ Такаити отказаться от агрессивной позиции по Курилам и найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным.

    Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что Такаити следует попытаться договориться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Токио нужно отказаться от агрессивной риторики по вопросу Курильских островов, передает РИА «Новости».

    «Такаити превращает все в катастрофу. И мне непонятно, почему Япония не пытается договариваться с Россией, а лезет с осуждением в сторону Путина, хотя куда логичнее найти общий язык, а не спорить», – сказал эксперт.

    Меркурис отметил, что ухудшение российско-японских отношений сильнее ударит по Токио. Однако японский премьер не желает этого признавать из-за своей жесткой позиции.

    В четверг Владимир Путин впервые приехал на Курильские острова. Глава государства после поездки в Южно-Сахалинск отправился на остров Итуруп.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку Владимира Путина на Итуруп.

    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки призвал использовать сложившуюся ситуацию для двустороннего диалога.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает Японии и не имеет к ней претензий.

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    15 августа 2026, 17:41 • Новости дня
    Путин отметил важность турнира по самбо для развития контактов военных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в своем обращении к участникам международного турнира по самбо в Москве отметил его роль для контактов военнослужащих.

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам первого международного турнира по самбо среди военнослужащих, отметив его роль в укреплении воинского братства. Глава государства подчеркнул значимость подобных спортивных мероприятий, отмечается на сайте Кремля.

    «Впереди у вас – напряженная, бескомпромиссная борьба, честные и красивые поединки, хорошая возможность в полной мере проявить себя, свой талант и мастерство. И конечно, такие соревнования вносят вклад в развитие профессиональных и личных контактов, укрепляют воинское братство и товарищество. Ведь девиз вашего турнира – «Дружба через спорт»», – говорится в приветствии президента.

    Путин также выразил уверенность, что турнир пройдет на высоком организационном уровне. Он добавил, что интерес к соревнованиям со стороны участников и болельщиков из разных стран свидетельствует о растущей популярности самбо в мире, отметив, что этот вид спорта по праву считается национальным достоянием России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал День самбо национальным достоянием страны. Ранее в Москве состоялись международные соревнования по этому виду единоборств.

    Позже столица также приняла масштабный всероссийский турнир с участием чемпионов мира.

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    16 августа 2026, 09:16 • Новости дня
    Отдавший футбольный пас Путину школьник рассказал о мечте сыграть с ним в хоккей

    Tекст: Вера Басилая

    Школьник Денис Художитков, который обменялся с президентом России Владимиром Путиным футбольными пасами, рассказал о желании сыграть вместе с российским лидером в хоккей.

    Юный спортсмен Денис Художитков надеется провести совместный хоккейный матч с президентом России, передает РИА «Новости». 3 августа во время визита главы государства в Красноярск на финал всероссийского конкурса «Большая перемена» мальчик успел обменяться с ним футбольными передачами.

    «Конечно, было бы круто сыграть с Владимиром Владимировичем в хоккей, тем более я профессионально занимаюсь хоккеем и знаю, что он тоже любит и играет в хоккей», – отметил Денис.

    Ранее российский лидер признавался, что командные виды спорта захватывают и дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтверждал регулярное участие Путина в матчах Ночной хоккейной лиги.

    Школьник Денис Художитков оценил футбольный пас Путина как мощный и точный.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил , что Владимир Путин продолжает играть в хоккей.

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    15 августа 2026, 10:51 • Новости дня
    Путин назначил Люкманова новым послом России в Египте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом в Египте и полномочным представителем при Лиге арабских государств.

    Президент Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом в Египте и полпредом при Лиге арабских государств, передает РИА «Новости». Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

    «Назначить Люкманова Артура Рушановича Полномочным представителем Российской Федерации при Лиге арабских государств в Каире, Арабская Республика Египет, по совместительству», – гласит текст документа.

    Другим указом глава государства назначил Люкманова чрезвычайным и полномочным послом России в Египте.

    В начале августа президент России назначил Дмитрия Догадкина новым послом в Сирии.

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    15 августа 2026, 08:49 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном уровне стратегического партнерства с Пхеньяном

    Путин: Отношения между Россией и КНДР вышли на высокий уровень партнерства

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня Освобождения, отметив высочайший уровень взаимодействия двух стран на всех направлениях.

    Российский лидер поздравил руководителя Северной Кореи с Днем Освобождения, сообщается на сайте Кремля.

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Корейской Народно-Демократической Республики – Дня Освобождения», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент заявил, что этот праздник служит символом мужества корейских патриотов и красноармейцев. По его словам, совместная борьба за освобождение страны от японского колониального гнета заложила прочные традиции боевого братства и взаимопомощи.

    «Сегодня отношения между Москвой и Пхеньяном вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Наши государства активно сотрудничают на всех направлениях, координируют усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности», – говорится в поздравительной телеграмме.

    Путин выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы на благо народов обеих стран, в интересах построения более справедливого, по-настоящему демократического миропорядка.

    Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева.

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    15 августа 2026, 09:21 • Новости дня
    Путин поздравил премьера и президента Индии с Днем независимости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Дроупади Мурму и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем независимости , отметив впечатляющие успехи страны в экономической, социальной и научно-технической сферах.

    Владимир Путин поздравил Дроупади Мурму и Нарендру Моди с Днем независимости Индии. В своем послании он подчеркнул неизменно высокий авторитет государства на мировой арене, сообщается на сайте Кремля.

    «Отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнёрства. Москва и Нью-Дели плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних структур», – отметил Путин в поздравлении.

    Президент России выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных двусторонних связей на благо дружественных народов России и Индии, в интересах упрочения международной безопасности и стабильности.

    «Желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – счастья и благополучия», – отметил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня Освобождения.

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    17 августа 2026, 09:32 • Новости дня
    Путин поздравил президента Индонезии с Днем независимости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии Прабово Субианто по случаю Дня независимости республики, отметив, что развитие связей между Москвой и Джакартой способствует укреплению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире.

    Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии Прабово Субианто по случаю Дня независимости республики. В своем послании глава государства подчеркнул, что наращивание двусторонних связей отвечает интересам народов обеих стран.

    «Отношения между Москвой и Джакартой развиваются весьма успешно, что подтверждают наши с Вами плодотворные контакты. Уверен, что это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин также отметил, что Россия и Индонезия продолжат конструктивную совместную работу по расширению взаимовыгодного партнерства. Это взаимодействие будет развиваться как в двустороннем формате, так и на площадках БРИКС, диалога Россия – АСЕАН и других международных структур.

    Летом 2025 года главы государств Путин и Субианто подписали декларацию о стратегическом партнерстве.

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    17 августа 2026, 15:02 • Новости дня
    Путин обсудил развитие спортивной инфраструктуры в Арктике

    Путин и глава НАО Гехт обсудили строительство спортивных объектов в Арктике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт. Главной темой разговора стало создание новых объектов социальной инфраструктуры, включая дома культуры и спортивные комплексы в арктических регионах страны.

    «Спортивные сооружения, я знаю, вы тоже этим занимаетесь все-таки», – сказал глава государства в ходе беседы, сообщает сайт Кремля.

    Глава региона подчеркнула высокую востребованность подобных объектов на Крайнем Севере. По ее словам, необходимость расширения спортивной инфраструктуры обусловлена суровыми климатическими условиями, в частности длительной полярной ночью.

    Она сообщила, что уже направила в Минспорт России соответствующие предложения по улучшению оснащенности арктических территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года президент России заявил о планах дальнейшего освоения Арктики вне зависимости от климатических изменений.

    Прошлой весной глава государства поручил рассмотреть вопрос создания федерального центра по зимним видам спорта в Мурманской области.

    В марте прошлого года Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности руководителя Ненецкого автономного округа.

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    17 августа 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин: Бюджет НАО позволяет реализовывать меры соцподдержки участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Финансовое положение Ненецкого автономного округа позволяет в полной мере осуществлять меры социальной поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором НАО Ириной Гехт.

    Путин заявил, что состояние бюджета Ненецкого автономного округа является хорошим и дает возможность реализовывать меры социальной поддержки участников спецоперации, передает ТАСС.

    «У вас финансовое состояние бюджета хорошее, поэтому возможности такие есть», – отметил глава государства. Он прокомментировал доклад главы округа Ирины Гехт о выполнении социальных обязательств.

    Губернатор ранее сообщила, что несмотря на экономические трудности прошлого года, регион успешно выполнил все социальные обязательства перед жителями. Приоритетным направлением, по ее словам, стала поддержка бойцов, участвующих в специальной военной операции.

    В марте прошлого года президент России Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности руководителя Ненецкого автономного округа.

    В апреле Путин заявил о непрерывности работы по поддержке участников спецоперации.

    Также Владимир Путин поручил местным властям расширить социальную помощь бойцам СВО и их семьям.

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Василий Авченко Василий Авченко
      Какая из двух Японий победит

      Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Новые медиа убили звезд

      Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Как неизвестный дрон немцы сделали русским

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      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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