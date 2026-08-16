Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.11 комментариев
Россиянка Андреева разгромила украинку Олейник на турнире WTA в Цинциннати
Россиянка Андреева прошла в третий круг турнира WTA 1000 в США
Девятнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева победила украинку Александру Олейникову в матче второго круга Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).
Встреча завершилась уверенной победой посеянной под пятым номером Андреевой со счетом 6:1, 6:0, передает ТАСС.
В следующем этапе Андреева встретится с победительницей противостояния между швейцаркой Викторией Голубич и индонезийкой Джанис Тьен. Украинка Александра Олейникова выступала на турнире без номера посева.
Андреева занимает шестое место в мировом рейтинге и имеет в активе шесть титулов в одиночном разряде. В июне теннисистка впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема на кортах Открытого чемпионата Франции. Кроме того, в 2024 году она завоевала серебро Олимпийских игр в паре с Дианой Шнайдер.
25-летняя Олейникова располагается на 46-й строчке рейтинга и пока не побеждала на турнирах WTA. Ее высшим достижением остается выход в третий круг Открытого чемпионата Франции в текущем году.
Соревнования в Цинциннати имеют категорию WTA 1000, их призовой фонд составляет 7,4 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня стало известно, что Диана Шнайдер и Анна Калинская впервые в карьере вошли в восьмерку лучших на престижном парижском турнире. Российские теннисистки Шнайдер и Калинская вышли в третий круг в Цинциннати. Мирра Андреева попала в топ-5 рейтинга WTA.