Путин направил приветствие участникам конференции «Философия будущего»

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин направил приветствие участникам Международной научно-практической конференции «Философия будущего». Обращение главы государства на церемонии открытия зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Для серьезного, обстоятельного обсуждения гуманитарных, цивилизационных проблем, имеющих важное значение для будущего России, человечества в целом, Конференция объединила на площадке Инновационного научно-технологического центра МГУ им. М.В. Ломоносова «Воробьевы горы» ведущих ученых, экспертов, представителей аналитических центров высших учебных заведений из нашей страны и других государств», – отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что в эпоху стремительных перемен ценность гуманитарных наук неуклонно возрастает.

«Размышляя о будущем, мы пытаемся спрогнозировать – как будет чувствовать себя человек в мире цифровых технологий, как изменятся наши представления о жизни, на каких основаниях будут строиться отношения между людьми и культурами. В этой связи отмечу, что ваша встреча предоставляет участникам отличную возможность для плодотворного академического диалога, открытого, уважительного обмена мнениями. Желаю вам успешной работы, творческого вдохновения и новых научных достижений», – обратился Путин к участникам конференции.

Мероприятие проходит в столице 26 и 27 июня. Оно собрало более 1300 делегатов из 41 государства. Организатором выступил МГУ при поддержке ведущих вузов и исследовательских институтов страны.